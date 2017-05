Modne ściany. 14 pomysłów na kolory ścian w salonie [ZDJĘCIA]

Szybki poradnik, jak kolor we wnętrzu wpływa na nastrój

Kolor ścian niebieski – to świeżość, chłód i czystość. Pamiętaj, że należy do kolorów o chłodnej tonacji, więc jeśli marzysz o przytulnym salonie, to niebieski nie jest najlepszym rozwiązaniem. Kolor ten optycznie powiększa wnętrze. Różne odcienie począwszy od jasnego i delikatnego błękitu po ciemny, prawie czarny granat pozwalają na zastosowanie koloru w różnych wnętrzach. Niebieski relaksuje, uspokaja i odpręża – w salonie sprawdzi się idealnie.

Kolor ścian pomarańczowy – kolor optymistów, dodający energii i sprzyjający działaniu. Rozświetla dom, przywołuje klimat tropików. Pomarańczowy dobrze komponuje się z niebieskim (na zasadzie kontrastu), z białym (w jego towarzystwie wydaje się jeszcze cieplejszy), z chłodnym zielonym. Niektóre odcienie pomarańczowego są bardzo intensywne. Warto je wówczas zastosować w dodatkach.

Kolory ścian natury – beż, czerń, szarość – barwy natury dają poczucie bezpieczeństwa, sprzyjają pracy i koncentracji. Na ich tle doskonale wybiją się dodatki w zdecydowanych kolorach, takich jak np. niebieski, zielony czy żółty.

Kolor ścian zielony – relaksuje, kojąco wpływa na układ nerwowy, poprawia pracę płuc i krążenie. To symbol nadziei, wolności, życia. W salonie możesz zastosować różne odcienie począwszy od głębokiej zielni nadającej wnętrzu klubowy charakter, po wesoły seledynowy, który rozświetli pokój.

Kolor żółty - ma bardzo dużo różnych odcieni, począwszy od głębokich nasyconych i ciepłych odcieni po zimny cytrynowy. To bardzo pozytywna barwa, rozjaśniająca wnętrze nawet w pochmurny dzień. Szczególnie polecana jest do wnętrz słabo doświetlonych. Ze stosowaniem tego koloru należy jednak uważać, ponieważ zastosowany w nadmiarze może męczyć lub irytować. Żółty to kolor, który poprawia trawienie i apetyt, idealnie sprawdzi się w jadalni. Kolor ten dobrze wygląda w połączeniu z białym, zielonym lub błękitnym. Fajnie prezentuje się w towarzystwie szarości.

Kolor czerwony – silnie pobudza do działania i dodaje energii. Zastosowany w nadmiarze może jednak drażnić. Bezpieczniej zastosować kolor czerwony w dodatkach. Te szczególnie sprawdzą się we wnętrzach minimalistycznych o chłodnej tonacji. Kolor czerwony interesująco wygląda w połączeniu z szarym, przytłumionym niebieskim, białym. Salonowi nadasz nieco orientalny charakter, jeżeli zestawisz czerwony z niebieskim, fioletowym lub różowym. To propozycja dla odważnych. Ciekawie w pokoju dziennym może wyglądać jedna ściana pomalowana na czerwono. Nada wnętrzu głębi, ale i przytulności.

Kolor biały - sprawdzi się we wnętrzach minimalistycznych i surowych. Biały powoduje, że przestrzeń staje się optycznie większa, klarowna i chłodna. Aby jednak uniknąć monotonii, warto zastosować kilka kolorowych akcentów: poduszka, komoda, zasłona czy narzuta przełamią domenę bieli.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, jakie kolory farb wybrać, zobacz zdjęcia przykładowych aranżacji salonu. Sprawdź, jak może wyglądać salon ze ścianą w kolorze czerwonym żółtym, zielonym, białym, czarnym, szarym czy niebieskim. Znajdź inspirację i kolor dla siebie.

Kolory ścian w świetle

Kolory ścian zmieniają się w zależności od oświetlenia i sąsiedztwa. Inaczej będą wyglądały ściany pomalowane tym samym kolorem w pomieszczeniu wychodzącym na północ, a inaczej na południe. Na przykład pokój północny ze ścianami pomalowanymi na kolor morelowy będzie się wydawał żółty, a południowy - różowy. Także ustawienie na tle takich samych ścian mebli w innym kolorze i rozłożenie innych dywanów da wrażenie innego koloru ścian.

Próbki kolorów należy oglądać tak, jak będą położone. Te na ściany - pionowo, na podłogi poziomo. Jeśli położymy dwa kolory obok siebie na jednej płaszczyźnie, nie ocenimy ich właściwie. Kolor na płaszczyźnie poziomej wydaje się jaśniejszy i nie ma zjawiska poświaty, która jest wyraźna przy prostopadłym ustawieniu płaszczyzn. Zielona wykładzina rzuca poświatę na morelową ścianę i schładza ją. Każdy inwestor to przeżywa na różnych etapach budowy. Gdy nie ma podłóg, szara szlichta sprawia, że wnętrze jest „zimne”. Wystarczy położyć kilka desek na podłodze i ściana przy nich natychmiast się ociepla. Dlatego nie dobierajmy kolorów ścian, gdy nie ma choćby próbki podłogi.

Ten sam kolor na ścianie z oknem będzie ciemniejszy (przez kontrast z jasną przestrzenią za oknem i przez to, że jest w cieniu) niż na ścianie przeciwległej – dobrze oświetlonej. Dlatego zróbmy próbkę koloru, który chcemy uzyć do malowania ścian na kawałku płyty gipsowo-kartonowej i pochodźmy z nią po pokoju, przymierzając w różnych kątach. Pamiętajmy, że sztuczne oświetlenie też zmienia odbiór kolorów. Światło dzienne jest białe, sztuczne – żółte lub różowe. Żółte ściany w żółtym świetle wydają się brudne. Fiolet w różowym świetle jest granatowy, a żółte ściany oświetlone żółtym światłem tracą kolor.