Czyszczenie kostki brukowej: plamy z oleju, tłuszczu i inne zabrudzenia na kostce. Jak pielęgnować kostkę brukową jesienią i zimą?

Mycie, czyszczenie i konserwacja kostki brukowej, czyli jak dbać o nią jesienią

Krok 1. Regularne mycie

Regularność – oto klucz do sukcesu w dbałości o kostkę brukową. Im częściej będziemy usuwać z niej piasek, zabrudzenia czy opadające z drzew liście, tym dłużej nasz podjazd, chodnik lub wejście do domu będą cieszyć oko i znajdować się w dobrej kondycji. Systematyczne zamiatanie i mycie (1-2 razy w roku zaleca się umyć nawierzchnię silnym strumieniem wody) pozwoli uniknąć niechcianych przebarwień oraz zminimalizują ryzyko wypadku, o który znacznie łatwiej, gdy nawierzchnię pokrywa gruba warstwa liści i innych zanieczyszczeń.

Krok 2. Dokładne odchwaszczanie

Pielęgnując brukowane nawierzchnie, nie możemy zapominać o przestrzeniach między kostkami. Usunięcie chwastów i uzupełnienie szczelin piaskiem zdejmie z nas ciężar dokonywania ewentualnych napraw wiosną. Pod wpływem bardzo niskiej temperatury gromadząca się w fugach woda może rozsadzać kostkę, co z kolei prowadzi do mikrouszkodzeń. Pamiętajmy! Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” doskonale sprawdza się również w odniesieniu do pielęgnacji kostki brukowej. W jej myśl obok regularnego oczyszczania kostki i fug powinniśmy pomyśleć również o zabezpieczeniu powierzchni licowej dobrej jakości impregnatem.

Krok 3. Impregnacja

Celem impregnacji jest zabezpieczenie kostki przed nadmiernym wchłanianiem wody i wnikaniem zanieczyszczeń. To prawda, że wysokiej jakości kostka jest odporna na mroźną pogodę – świadczą o tym dwa współczynniki: nasiąkliwości i mrozoodporności, jednak impregnacja stanowi dodatkową gwarancję utrzymania nawierzchni w dobrej kondycji przez długi czas. Dla trwałego efektu preparat powinno się nanosić raz na 3-4 lata. Warto poszukać na rynku produktów, które nie zawierają rozpuszczalnika, za to w łagodny i skuteczny sposób zabezpieczają kostkę przy zachowaniu jej oryginalnego koloru, faktury i matowości.

Pielęgnacja nawierzchni z kostki brukowej zimą

Po dokonaniu niezbędnych prac porządkowych, pozostaje nam czekać na nadejście prawdziwej zimy, a wraz z nią śniegu i mrozów. Gdy te nadejdą, najważniejsze to unikać stosowania soli kamiennej do odladzania. W dłuższej perspektywie używanie NaCl może bowiem doprowadzić do odbarwienia kostki. W związku z tym zaleca się, aby w miejscach reprezentacyjnych sól kamienną stosować tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne i w ilości niezbędnej, a w pierwszym roku po ułożeniu nawierzchni w ogóle zrezygnować z jej używania. Na rynku są dostępne inne, mniej agresywne zarówno dla betonu, jak i środowiska środki, np. chlorek magnezu. Warto pamiętać, aby zalegającego lodu i śniegu na nawierzchni z kostki nie skuwać łopatą czy innymi podobnymi przedmiotami – te po prostu mogą naruszyć wierzchnią warstwę elementów niszcząc ich strukturę.