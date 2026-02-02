Stary dom parterowy z czerwonej cegły zyskał nowe życie. Inwestorzy mogli go zburzyć i postawić nowy, ale zdecydowali się na przebudowę. I choć inwestycja okazała się bardziej kosztowna i czasochłonna niż budowa nowego domu, nie żałują. Po remoncie ich nowy dom historią, jest piękny i funkcjonalny. Największym atutem budynku są ściany ze starej, ręcznie robionej cegły.

Przebudowa starego domu – projekt

Zanim gospodarze podjęli ostateczną decyzję, obejrzeli wiele wizualizacji autorstwa różnych projektantów, które jednak nie wpisywały się w ich oczekiwania.

Pojawiały się głównie propozycje domów w stylu modernistycznym i industrialnym - mówią inwestorzy. Na projektach bryła z cegły wzbogacana była, np. o zewnętrzne przeszklone klatki schodowe. Całość wyglądała efektownie, ale nie do końca byliśmy przekonani, że poczujemy się dobrze w takim domu - tłumaczą inwestorzy. Owszem, chcieliśmy go unowocześnić, ale równocześnie zachować ciepły, przytulny klimat starego domu - dodają.

Strzałem w dziesiątkę okazała się wizualizacja wykonana przez Barbarę Chromec. Szczegółowy projekt opracowali architekci z łódzkiej pracowni Yatta Architekci: Anna Karaś i Michał Krywult.

Głównym założeniem architektów było zachowanie pierwotnej, prostokątnej bryły, dobudowanie piętra w miejscu dawnego poddasza oraz tarasu i balkonu z tyłu budynku. W ten sposób powiększono kubaturę budynku, a równocześnie poprawiono jego proporcje. Powstał budynek prosty, a jednocześnie oryginalny i przykuwający uwagę. Ponadto, mimo przebudowy dom bardzo dobrze wpisuje się w tradycje regionu i pasuje do sąsiadującej zabudowy.

Remont starego domu - zdjęcia przed i po

Od czego zacząć remont starego domu?

Pierwszym etapem prac była rozbiórka dachu, ścian kolankowych, poddasza oraz ścian działowych i posadzek wewnątrz domu, która wbrew pozorom okazała się nie tak prostym zadaniem.

Ciężar prac odczułem na własnej skórze, ponieważ w większości wykonałem je sam, z pomocą brata – opowiada pan Krzysztof. – Zdecydowaliśmy się na to głównie dlatego, że bez problemu znaleźliśmy fachowców, którzy byli gotowi dobudować piętro, ale nie chcieli się podjąć demontażu starych elementów, który był czasochłonny i wymagał dużo pracy.

Zarówno fundamenty, jak i ściany domu okazały się dość solidne i w dobrym stanie. Po ocenie konstrukcji przez specjalistę można było postawić dodatkowe piętro i trwalszy dach bez ryzyka zagrożenia dla stabilności budowli. Konieczne okazało się jedynie wzmocnienie konstrukcji przez otoczenie jej żelbetonowym wieńcem, który spina stare mury i chroni je przed zbytnim obciążeniem.

W parterowej części budynku podniesiono nieznacznie strop. Piętro zostało dobudowane z pustaków i pokryte białym, neutralnym tynkiem. Przy montażu nowego dachu wykonano pełne deskowanie, pokrycie papą, a następnie ułożono blachę na rąbek stojący. Inwestorzy początkowo rozważali pokrycie dachu dachówką ceramiczną, ale ostatecznie zrezygnowali z tego rozwiązania, obawiając się zbytniego obciążenia starych murów.

Jakie okna do starego domu?

Układ okien na elewacji w dużej mierze uzależniony jest od ich pierwotnego ulokowania w starym budynku. Oczywiście, można by zmienić ich umiejscowienie, ale wiązałoby się to z dodatkowymi żmudnymi pracami murarskimi, odtwarzaniem precyzyjnych nadproży i być może koniecznością poszukiwania odpowiedniej cegły do zamurowania niepotrzebnych otworów.

Ściana północna, zlokalizowana najbliżej sąsiedniej działki, nie miała żadnych otworów okiennych i ten układ zachowano. Bez zmian pozostało okno na fasadzie południowej. W przypadku pozostałych okien zdecydowano się na zmiany w ich rozmiarze i kształcie.

Okno w kuchni wychodzące na wschód oraz dwa okna w salonie z ekspozycją na zachód wydłużono do poziomu podłogi, by doświetlić pomieszczenia. Jedno z okien w salonie dodatkowo zostało zwężone. Choć początkowo inwestorzy rozważali większe przeszklenia, ostatecznie nie zdecydowali się na nie ze względu na usytuowanie działki w pobliżu ruchliwej drogi. Obawiali się, że zbyt duże okna w pokoju dziennym pozbawią mieszkańców poczucia prywatności i zaciszności.

Symetrycznie do układu okien na parterze zaprojektowano okna w pomieszczeniach na piętrze, jak również dodatkowo doświetlające je okna połaciowe na dachu.

Dzięki temu dom, mimo różnych materiałów na elewacji (cegły i białego tynku), zachowuje spójność i wizualną prostotę. Inwestorzy wybrali okna plastikowe, trzykomorowe, z profili Schüco.

Parametry izolacyjne tych okien są odpowiednie do domów pasywnych. My jednak zdecydowaliśmy się na ich wybór nie ze względu na ich wartość termoizolacyjną, ale z powodu ich gabarytów i prostych kształtów – tłumaczą właściciele.

Aby nie zaburzyć estetyki surowej, ceglanej elewacji, okna były montowane od wewnątrz na węgarkach, dzięki czemu z zewnątrz widoczna jest jedynie rama okienna, a nie widać śladów montażu.

Remont starego domu – wymiana instalacji Ze względu na wiek budynku (ponad pięćdziesiąt lat) konieczna była wymiana wszystkich instalacji, łącznie z budową nowego komina. Najbardziej skomplikowana była instalacja hydrauliczna, co wiązało się z decyzją o montażu ogrzewania podłogowego w kuchni i korytarzu na parterze oraz w łazience na piętrze. W łazience na parterze realizacja ogrzewania podłogowego okazała się niemożliwa z powodu ulokowanej pod nią niewielkiej piwniczki. Inwestorzy wyszli z założenia, że lepiej prace wykonać jak najbardziej solidnie, by w przyszłości móc wprowadzić w domu zmiany bez „kucia ścian”. To zwiększyło koszty instalacji, ale pozwoli zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też czas i wysiłek w przyszłości.

Więcej na ten temat: Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Pomysły na remont starego domu – wnętrza

W starej części domu zostały wprowadzone tylko drobne zmiany w układzie pomieszczeń. Kuchnia i łazienka znalazły się w tej samej części co w pierwotnym projekcie. Ściana między dwoma pokojami została wyburzona – w ten sposób powstał duży, przestronny salon. Korytarz, w którym poprzednio znajdowały się schody na poddasze, po ich usunięciu okazał się na tyle duży, że udało się w nim wygospodarować przestrzeń gospodarczą z szafą na ubrania i praktycznym schowkiem. Te niewielkie modyfikacje w znaczący sposób poprawiły funkcjonalność wnętrza.

Po nadbudowie – na piętrze znalazły się sypialnia z garderobą, duża łazienka oraz pokój gościnny. Pomieszczeń jest niewiele, za to każde z nich ma dość duży metraż. Projekt domu powstawał z myślą o dwójce mieszkańców, dlatego nie było konieczne dodatkowe dzielenie przestrzeni. Gdyby jednak pojawiła się potrzeba innego zaaranżowania przestrzeni, dzięki układowi okien i ukrytym w ścianie nadprożom można łatwo przerobić go na dwa niezależne pomieszczenia.

Łączna powierzchnia użytkowa obu pięter to 131 m². Dodatkowymi pomieszczeniami gospodarczymi są niewielka piwniczka zlokalizowana pod łazienką oraz duży garaż, który inwestorzy odnowili i dostosowali do swoich potrzeb, zanim jeszcze podjęli się remontu domu.

We wnętrzach dominują naturalne barwy i materiały. Podłogi są drewniane lub wykonane z dobrej jakości paneli. W kuchni i łazienkach położono te same szare, wielkoformatowe płyty gresowe. Prawie wszystkie ściany są otynkowane i pomalowane na biało.

Jedynie w salonie ozdobą jest pozostawiona surowa, ceglana ściana, przy której znajduje się prosty kominek wykonany z płyt krzemianowo-wapiennych. Innym nawiązaniem do historii domu są półki zrobione ze starych belek stropu...

i Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Anna Karaś i Michał Krywult/YATTA architekci, koncepcja: Barbara Chromec Palenisko z narożnym przeszkleniem zostało dobrane do kształtu strefy dziennej – tak aby ogień był widoczny z każdego jej miejsca

