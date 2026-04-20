Pelargonie od lat zdobią nasze balkony i tarasy. Na ogół sadzone są w doniczkach samodzielnie, ale mogą też tworzyć wspaniałe kompozycje z innymi roślinami balkonowymi. Aby jednak w takiej kompozycji wyglądały naprawdę atrakcyjnie, należy dobrać dla nich odpowiednie towarzystwo. Warto zacząć od tego, że nie wszystkie pelargonie wyglądają tak samo i nie wszystkie mają takie same wymagania.

Wypełniacze dla pelargonii rabatowej

Najbardziej popularna i jednocześnie najmniej wymagająca z nich jest pelargonia rabatowa. Roślina ma duże, lekko owłosione, okrągłe w zarysie liście, osadzone na długich, sztywnych łodyżkach i rozwija małe, pięciopłatkowe kwiaty, zebrane na szczytach sztywnych, wzniesionych pędów w okazałe, barwne, kuliste, gęste kwiatostany.

W donicach pelargonie rabatowe doskonale prezentują się posadzone pojedynczo, ale równie dobrze będą wyglądały w zestawieniu z: lobelią przylądkową, smagliczką nadmorską, bakopą.

Sadząc rośliny razem, nie wolno jednak zapominać o ich systematycznym podlewaniu, bo wszystkie wyżej wymienione gatunki są dużo bardziej od niej wrażliwe na suszę.

Doskonałym towarzystwem dla pelargonii będą też piękne kocanki włochate. Do takiej kompozycji należy jednak wybierać odmiany o słabszym wzroście, gdyż silnie rosnące (np. 'Silver'), mogą zagłuszyć inne rośliny w doniczce.

Na słonecznym stanowisku pelargonii mogą towarzyszyć diaskia, werbena ogrodowa, petunia, calibrachoa (odmiany określane jako Million Bells), osteospermum (czyli stokrotka afrykańska), laurencja zatokowa, heliotrop, sanwitalia, karłowe odmiany uczepu, a nawet cynia i aksamitki, które stworzą razem bajecznie kolorową kaskadę kwiatów.

Jednokolorowe kompozycje z pelargoniami

Jeśli preferujemy bardziej stonowane lub monochromatyczne kompozycje, posadźmy białe pelargonie w jednej donicy z białą lobelią lub smagliczką, białą bakopą i białymi petuniami, uzupełniając całość białozielonym bluszczem pospolitym lub srebrzysto umaszczoną kocanką włochatą.

Podobne zestawienia możemy tworzyć też w innych kolorach, wykorzystując do tego celu rośliny o kwiatach landrynkowo różowych lub ogniście czerwonych.

Z udziałem pelargonii nie stworzymy jedynie całkowicie żółtej kompozycji, bo roślina nie ma odmian o takim kolorze kwiatów. Możemy natomiast przygotować ładny biało-żółty zestaw, z białych pelargonii z dodatkiem białych lobelii oraz żółtych sanwitalii, żółtych calibrachoa i żółtego, karłowego uczepu.

Czym wypełnić pelargonie na stanowisku półcienistym?

Trochę mniej możliwości na tworzenie kompozycji z pelargoniami będziemy mieli w półcieniu, gdyż mniej gatunków uprawianych na balkonach i tarasach preferuje rozproszone światło niż pełne słońce. Na takim stanowisku pelargonie ładnie będą wyglądały w towarzystwie bluszczu pospolitego o pstrych liściach lub uroczego bluszczyku kurdybanka, którego jednak trzeba mieć pod kontrolą, bo lubi mocno się rozrastać. Pelargonie dobrze skomponują się też z begoniami stale kwitnącymi i bulwiastymi, karłowymi fuksjami oraz niecierpkami walleriana.

Czerwona, zwisająca pelargonia połączona ze scewolą o białych kwiatach

Z czym posadzić pelargonię bluszczolistną?

Trochę innego podejścia będą natomiast wymagały pelargonie bluszczolistne. Ich długie pędy są też dość kruche i mogą zostać połamane przez wiatr, dlatego rośliny oczekują zacisznego stanowiska.

Za sprawą długich, zwisających, cienkich pędów, gładkich, błyszczących, okrągłych liści i barwnych, półkulistych kwiatostanów, pelargonie bluszczolistne mają też bardziej eteryczny i zwiewny pokrój od swoich kuzynek, dlatego najlepiej będą się komponowały z gatunkami o podobnym, zwisającym pokroju, jak np. werbeny ogrodowe, wilce ziemniaczane, petunie, uczep rózgowaty czy kocanka włochata.

Fantastycznie zaprezentują się też z wilczomleczem 'Diamond Frost', którego delikatne, białe kwiaty stworzą wokół ulistnionych pędów pelargonii zwiewną, ażurową chmurkę.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zestawiać je z pelargoniami rabatowymi, których sztywne, wzniesione kwiatostany będą stanowiły przeciwwagę, dla przewieszających się pędów pelargonii bluszczolistnych.

Czy jest wypełniacz do pelargonii wielkokwiatowej?

Osobny temat stanowi natomiast pelargonia wielkokwiatowa, nazywana popularnie pelargonią angielską. Jest ona prawdziwą arystokratką wśród pelargonii i trudno jej dogodzić. Nie lubi chłodu, gorąca, deszczu i pełnego słońca, dlatego wymaga ciepłych, półcienistych, osłoniętych od wiatru i deszczu stanowisk. Ponieważ tworzy bardzo piękne, fantazyjne, okazałe, często dwukolorowe kwiaty, zebrane na szczycie sztywnego, wzniesionego pędu w duże, gęste baldachy, w donicy najefektowniej prezentuje się jako soliter. A ponieważ jest wymagająca, delikatna i wrażliwa na zmienne warunki pogodowe, trudno znaleźć dla niej odpowiednie towarzystwo.

Jakie są najczęstsze błędy przy łączeniu pelargonii z innymi roślinami balkonowymi?

Najczęstsze błędy przy łączeniu pelargonii z innymi roślinami balkonowymi wynikają głównie z niedopasowania ich wymagań. Pelargonie lubią dużo słońca i umiarkowane podlewanie, więc zestawianie ich z gatunkami cieniolubnymi albo wymagającymi stale wilgotnej ziemi (np. niektóre paprocie czy begonie) szybko kończy się problemami – jedne rośliny przesychają, inne gniją. Częstym błędem jest też sadzenie ich z bardzo ekspansywnymi gatunkami, które zagłuszają pelargonie i odbierają im światło. Do tego dochodzi brak spójności w nawożeniu – rośliny o różnych potrzebach pokarmowych w jednej skrzynce trudno prawidłowo zasilić. W efekcie zamiast efektownej kompozycji balkonowej powstaje chaotyczna mieszanka, w której żadna z roślin nie rozwija się optymalnie.

