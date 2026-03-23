Krzewy liściaste to grupa roślin chętnie sadzona w ogrodach. Są wśród nich gatunki zrzucające liście na zimę, ale znajdują się również rośliny zimozielone, które zdobią ogród cały rok. Wiele krzewów liściastych obficie kwitnie, zachwycając intensywnymi kolorami kwiatów. Poznajmy te, u których kwiaty pojawiają się na początku sezonu – na przedwiośniu i wiosną. Krzewy liściaste kwitnące wiosną - przegląd.

Wawrzynek wilcze łyko kwitnie na przedwiośniu

Wawrzynek wilczełyko kwitnie od lutego do kwietnia. Jest jednym z najwcześniej kwitnących krzewów ozdobnych. Kwiaty rozwijają się na bezlistnych jeszcze pędach, są różowe i intensywnie pachnące. Uwaga! wszystkie części rośliny są silnie trujące. Wawrzynek lubi ciepłe, półcieniste lub lekko zacienione stanowisko oraz gleby żyzne, próchnicze, wapienne i stale wilgotne. Jest bardzo wrażliwy na suszę, ale za to odporny na mrozy.

Forsycje kwitną zanim rozwiną liście

Kwiaty u forsycji pojawiają się jeszcze przed rozwinięciem liści. Obsypane intensywnie żółtymi kwiatami krzewy są wyjątkową ozdobą budzącego się do życia ogrodu. Większość odmian dostępnych w sprzedaży pochodzi od forsycji pośredniej (Forsythia × intermedia). Forsycje najlepiej rosną na stanowisku słonecznym (ewentualnie półcienistym), ciepłym, w podłożu przepuszczalnym i dostatecznie wilgotnym. Forsycje dobrze znoszą cięcie, dlatego nadają się na formowane żywopłoty.

i Autor: Getty Images Forsycja kwitnie jeszcze przed pojawieniem się liści na krzewie

Magnolia gwiaździsta kwitnie już w marcu

Magnolia gwiaździsta to krzew lub niewielkie drzewo (dorasta do 3 m wysokości), które w okresie kwitnienia (marzec–kwiecień) obsypane jest pachnącymi, śnieżnobiałymi kwiatami. Roślinę najlepiej sadzić w miejscach osłoniętych przed wiatrem, na stanowisku słonecznym lub półcienistym, w podłożu żyznym, zasobnym w próchnicę, dostatecznie wilgotnym i przepuszczalnym, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6–7).

Magnolia Soulange’a kwiaty pokazuje w kwietniu

Magnolia Soulange’a to rozłożysty krzew lub małe drzewo. Piękne, duże kwiaty pojawiają się w kwietniu–maju, jeszcze przed rozwojem liści. Roślinę sadzimy na słonecznym stanowisku, w podłożu żyznym, próchniczym, umiarkowanie wilgotnym, lekko kwaśnym.

i Autor: AnnaEle/ Getty Images Magnolia gwiaździsta

Migdałek trójklapowy kwitnie wiosną na różowo

Migdałek trójklapowy kwitnie na przełomie kwietnia i maja – w tym okresie obsypany jest bladoróżowymi kwiatami, które wyglądają jak miniaturowe różyczki. Ten nieduży krzew często jest oferowany jest jako forma pienna. Migdałek najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach, osłoniętych od wiatrów, w podłożu żyznym i umiarkowanie wilgotnym.

i Autor: Getty Images Migdałek trójklapowy

Azalie i różaneczniki kwitną wiosną

Azalie kwitną pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja. Ładnie pachnące kwiaty azalii, w zależności od odmiany mogą być białe, żółte, różowe, czerwone, fioletowe (w różnych odcieniach). Kwiaty pojawiają się na krzewach jeszcze przed rozwojem liści, które jesienią przebarwiają się na żółto, pomarańczowo i czerwono, a na zimę opadają. Azalie wymagają osłoniętego stanowiska oraz podłoża żyznego, wilgotnego, próchnicznego, o odczynie mono kwaśnym (pH 4,5–5,5). W bardziej zacienionych miejscach azalie kwitną mniej obficie.

Różaneczniki to jedne z najatrakcyjniejszych krzewów liściastych kwitnących wiosną. Odmiany różaneczników różnią się pokrojem, wysokością, odpornością na mróz, terminem kwitnienie oraz kształtem i barwą kwiatów (mogą być różowe, fioletowe, pomarańczowe, żółte, białe, czerwone). Ciemnozielone, skórzaste liście pozostają na zimę na roślinie. Różaneczniki lubią miejsca półcieniste lub zacienionych, o dużej wilgotności powietrza. Podłoże powinno być próchniczne, przewiewne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie kwaśnym (pH 4,5–5,5).

i Autor: jorgeantonio/ Getty Images Różanecznik i azalia

Pigwowce zaczynają kwitnienie w kwietniu

Pigwowce to krzewy kwitnące na przełomie kwietnia i maja. Najczęściej w ogrodach spotyka się trzy gatunki: pigwowca okazałego, japońskiego i pośredniego. Pigwowce najlepiej rosną na stanowisku słonecznym i zacisznym, w podłożu żyznym, ciepłym i dostatecznie wilgotnym. Nie znoszą gleb podmokłych.

i Autor: Getty Images Pigwowiec japoński

Tawuła wczesna kwitnie najwcześniej z tawuł

Tawuła wczesna to krzew liściasty o luźnym, lekko zwisającym. Kwitnie od kwietnia do maja. Drobne białek kwiaty zebrane są w dekoracyjne (w okresie kwitnienia krzew wygląda jakby były obsypany śniegiem). Tawuła wczesną lubi słoneczne stanowisko oraz gleby przepuszczalne, o dobrych warunkach powietrzno-wodnych i odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.

i Autor: Getty Images Tawuła wczesna

Tamaryszek kwitnie wiosną

Tamaryszek rozpoczyna kwitnienie na przełomie kwietnia i maja. Jego delikatne, jasnoróżowe kwiaty są miododajne. Tamaryszki preferują stanowiska słoneczne, są mało wybredne w stosunku do gleby (znoszą nawet jałowe podłoża, dobrze rosną na glebach lekkich, piaszczystych, nie lubią tylko podłoży ciężkich i podmokłych). Roślina znosi zasolenie podłoża i zanieczyszczenie środowiska.

i Autor: / DuchesseArt/ Getty Images Tamaryszek drobnokwiatowy

