W maju pylą dęby

Wprawdzie z początkiem maja kończy się kwitnienie wyjątkowo groźnej dla alergików brzozy (z wyjątkiem najchłodniejszych rejonów kraju, gdzie drzewa mogą jeszcze pylić do połowy miesiąca), a także będącego sprawcą reakcji krzyżowych jesionu, to w wielu rejonach kraju pełnię kwitnienia osiąga dąb. Drzewo odpowiada co prawda za znacznie mniejszą liczbę alergii niż dwa poprzednie gatunki, ale osoby uczulone na jego pyłek mogą odczuwać w tym czasie dyskomfort. Na szczęście, dąb kwitnie stosunkowo krótko, gdyż największe stężenie jego pyłków powietrzu przypada zwykle na okres 2-3 tygodni, dlatego nie stanowi dużego zagrożenia dla osób z alergiami.

Pylenie traw w maju

W połowie maja rozpoczyna się natomiast kwitnienie i pylenie traw (w najchłodniejszych częściach Polski trawy zaczynają kwitnąć dopiero z początkiem czerwca), które podobnie jak brzoza, są dla wielu alergików bardzo niebezpieczne, a ich pyłki wywołują szereg uciążliwych objawów w tym głównie łzawienie oczu, katar sienny, zapalenie spojówek, kichanie i kaszel.

Niestety, w przeciwieństwie do brzozy, której kwitnienie trwa ok. 1,5 miesiąca, trawy mogą kwitnąć przez wiele tygodni, co dla osób uczulonych na ich pyłki stanowi poważny problem. Sytuację pogarsza fakt, że pod koniec maja i w czerwcu do kwitnących traw dołączają jeszcze zboża, które u osób wrażliwych na pyłki traw także wywołują podobne objawy alergii.

W maju pylą kwitnące trawy

Co jeszcze pyli w maju?

W cieplejszych rejonach kraju w maju zaczyna kwitnienie także szczaw i choć jego pyłek uczula znacznie rzadziej niż pyłki traw, u osób wrażliwych może powodować wystąpienie przykrych objawów w postaci kataru siennego, zapalenia spojówek lub łzawienia oczu.

Kolejne rośliny, które zakwitają w maju i mogą stanowić zagrożenie dla alergików to babka i pokrzywa. Ich pyłki zaczynają pojawiać się w zależności od rejonu kraju w połowie lub pod koniec miesiąca, ale mogą krążyć w powietrzu jeszcze przez wiele kolejnych tygodni. Jednak o ile babka odpowiada za niewielką liczbę alergii, o tyle kwitnąca pokrzywa może wywoływać uciążliwe objawy w postaci kataru siennego, kichania czy łzawienia u sporej grupy alergików.

Maj to czas pylenia sosny

W maju zakwitają też sosny - ich kwiaty rozsiewają ogromne ilości jaskrawo żółtego pyłku, który po deszczu jest doskonale widoczny na obrzeżach kałuż, a w ciepłe, wietrzne dni także na karoseriach samochodów lub na innych obiektach, znajdujących się w pobliżu kwitnących drzew. Mogłoby się wydawać, że tak duże ilości pyłków stanowią dla alergików ogromne zagrożenie, ale co ciekawe, akurat pyłek sosny uczula stosunkowo rzadko.

Zarodniki grzybów groźne dla alergików w maju

Nie można tego natomiast powiedzieć o zarodnikach grzybów mikroskopijnych (w tym głównie Alternaria i Cladosporium), które u wielu osób wywołują poważne objawy alergii całorocznej. Ich stężenie w maju jest zwykle bardzo wysokie, dlatego osoby uczulone na grzyby i pleśnie w ciepłe i wilgotne dni maja powinni unikać spacerów, szczególnie w tak wilgotne miejsca jak lasy czy parki.

Sledź kalendarz pylenia roślin!

Kalendarz pylenia pozwala sprawdzić co i kiedy pyli w różnych regionach Polski. Śledząc kalendarz pylenia alergicy mają lepszą kontrolę objawów choroby. Kalendarz umożliwia sprawdzenie aktualnego poziomu pylenia określonych gatunków roślin w poszczególnych regionach Polski. Znajdziecie je np. na stronach firm medycznych.

W Polsce wyróżniamy cztery okresy pylenia:

wczesnowiosenny (druga połowa lutego – 15 maja) – pylą drzewa liściaste;

późnowiosenny (15 maja – początek czerwca) – drzewa iglaste, spośród których uczulają właściwie tylko jałowce;

letni (maj, początek czerwca – 20 lipca) – trawy i zboża;

jesienny (20 lipca – 15 września) – chwasty.

Ze względu na spore zagrożenie pyleniem roślin, wiosną alergicy powinni przestrzegać kilku ważnych zasad, aby przebywanie na świeżym powietrzu nie skoczyło się dla nich przykrymi konsekwencjami.

Przede wszystkim warto poszukać na medycznych stronach internetowych związanych z alergiami, kalendarzy pylenia roślin na dany rok, dzięki którym będzie można lepiej zaplanować aktywność na świeżym powietrzu.

Należy też śledzić prognozy pogody dla alergików i unikać przebywania na zewnątrz w okresach największego stężenia pyłków kwiatowych w powietrzu. Spacery i wycieczki do lasu dobrze jest też planować po opadach deszczu, który oczyszcza powietrze z pyłków i utrudnia pylenie roślin (mokre pyłki nie mogą unosić się w powietrzu).

Z kolei w dni ciepłe, słoneczne lub wietrzne (szczególnie rano i wieczorem), gdy ilość pyłków w powietrzu jest największa, lepiej ograniczyć przebywanie na zewnątrz do niezbędnego i unikać długich spacerów.

W okresie wzmożonego pylenia roślin, warto też sięgnąć po zalecane przez lekarza prowadzącego leki na alergie, które złagodzą objawy uczulenia i ułatwią codzienne funkcjonowanie.

