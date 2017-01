Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed trującym tlenkiem węgla

Coraz więcej uwagi poświęcamy zagadnieniom zanieczyszczenia powietrza. Wiemy, co to jest smog, skąd się bierze i jak z nim walczyć. Jednak problem toksycznych substancji dotyczy nie tylko środowiska zewnętrznego, ale również powietrza w domach i mieszkaniach.

Czad jest właśnie takim zanieczyszczeniem, które powstaje w domowych kotłowniach w wyniku niecałkowitego spalania paliw i przy braku odpowiedniej ilości tlenu potrzebnego do procesu spalania. Czad miesza się z powietrzem i wraz z nim rozprzestrzenia. Nie bez powodu nazywany jest podstępnym, cichym zabójcą. Jest bowiem bezwonny i bezbarwny.

Według danych Państwowej Straży Pożarnej w sezonie grzewczym wrzesień 2015 - marzec 2016 r. zanotowano ponad 3800 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych). Do wypadków dochodzi najczęściej tam, gdzie urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są źle użytkowane bądź wadliwe.

Przestrzeganie kilku ważnych zasad może uchronić Cię przed zatruciem tlenkiem węgla.

1. Wybieraj certyfikowane urządzenie grzewcze i systemy kominowe

O odpowiednim urządzeniu grzewczym i kominie należy pomyśleć już na etapie budowy domu. Tylko certyfikowane i atestowane systemy sprawdzonych producentów gwarantują stabilną pracę i bezpieczeństwo przez wiele okresów grzewczych. Komin zawsze powinien być dobrany do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót.

Nawet wymiana kotła na inny o tej samej mocy i dla tego samego paliwa wymaga sprawdzenia i przeliczenia przez specjalistów z działu technicznego, bądź u dystrybutorów, czy istniejący komin będzie w dalszym ciągu bezpieczny.

Kotły o tej samej mocy mogą różnić się wieloma parametrami np. konstrukcją przepływu spalin, sprawnością i temperaturą odprowadzanych spalin, co przekłada się bezpośrednio na wymagany ciąg kominowy w przewodzie dymowym. Kotły starsze, o niższej sprawności, w których temperatura odprowadzanych spalin jest wyższa, wymagają mniejszego przekroju przewodu kominowego niż nowoczesne kotły o wysokiej sprawności, przy zachowaniu tej samej wysokości przewodu kominowego.

Szczególnie teraz, gdy w związku ze smogiem uruchamiane są akcje wymiany kotłów, należy na to zwrócić szczególną uwagę. Zbyt mały ciąg kominowy bezpośrednio może przekładać się na bezpieczeństwo mieszkańców.

2. Sprawdź stan techniczny urządzeń grzewczych

Urządzenia grzewcze powinny być utrzymane w bardzo dobrym stanie technicznym. Powinny być regularnie czyszczone i kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Na użytkownikach pieców gazowych nałożony jest prawny obowiązek (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych) utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępniania do kontroli. Rozregulowane i nadgryzione zębem czasu piecyki gazowe stanowią zagrożenie dla mieszkańców domu.

Sprawdź również: Jak działa czujnik czadu?

3. Zapewnij swobodny odpływ spalin

Jednym z warunków bezpiecznej pracy urządzeń grzewczych jest ich prawidłowe podłączenie do przewodu spalinowego. Ten z kolei musi być szczelny i drożny. - Jeśli komin nie jest szczelny, osłabia się ciąg, a także wzrasta ryzyko przedostawania się spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. W myśl przepisów, przewody kominowe muszą być kontrolowane przez osoby do tego uprawnione, czyli kominiarzy. Niezwykle ważny jest także stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni. Czad powstaje właśnie z niedoborów tlenu w procesie spalania – informuje Marek Lis, ekspert marki MK Systemy Kominowe.

4. Zadbaj o drożność komina

Zgodnie z obowiązującym prawem zarządcy i właściciele budynków mieszkalnych są zobowiązani do przeglądu instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku. W przypadku kotłów na paliwa stałe należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych nie rzadziej niż raz na kwartał, a dwa razy w roku należy czyścić przewody spalinowe z kotłów gazowych i olejowych.

5. Sprawdzaj ciąg powietrza i kontroluj drożność wentylacji

Pamiętaj, aby nigdy nie zaklejać kratek wentylacyjnych. W sezonie grzewczym rozszczelniaj okna i regularnie rób wietrzenie mieszkania. Uchylaj okna podczas korzystania z otwartego źródła ognia np. pieca gazowego z otwartą komorą spalania czy kuchenki gazowej. Stały dopływ świeżego powietrza jest warunkiem swobodnego odpływu spalin. Żeby sprawdzić, czy ciąg jest prawidłowy, przyłóż kartkę do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli jest w porządku, powinna ona przywrzeć do kratki.

6. Nie dogrzewaj pomieszczeń sprzętami, które nie są do tego przeznaczone

Nigdy nie ogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową. Długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, a nadmierna zawartość produktów spalania gazu (w tym m.in. właśnie CO) jest niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia.

7. Zainwestuj w czujnik czadu

Już wydatek kilkudziesięciu złotych. Detektor tlenku węgla gwarantuje optymalną ochronę przed niewidzialnym niebezpieczeństwem.

8. Zawsze reaguj na potencjalne objawy zatrucia czadem

Jeżeli boli Cię głowa, czujesz się osłabiony, rozmazuje Ci się obraz, masz duszności i nudności, a nawet wymiotujesz, to możesz podejrzewać u siebie symptomy zatrucia tlenkiem węgla. Nie bagatelizuj ich! Przy wysokim stężeniu tlenku węgla liczy się każda sekunda! Jak najszybciej otwórz okno i zadzwoń pod numer alarmowy 112.