Okna do płaskich dachów - duża ilość światła, energooszczędność, wygodna obsługa

Budynki jednorodzinne z płaskimi stropodachami coraz śmielej wkraczają w krajobraz zdominowany przez obiekty ze skośnymi dachami. Sprzyja temu między innymi nowoczesna technologia, która umożliwia budowę szczelnych i termoizolacyjnych stropodachów.

Dodatkowo zdobyta przestrzeń na płaskim dachu może być wykorzystana jako taras, miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu czy nawet mały ogród. Zostaje tylko jedno pytanie. Jak doświetlić naturalnym światłem pomieszczenia pod płaskim dachem?

Więcej naturalnego światła w pomieszczeniu

Nowatorskie produkty FAKRO, okna do dachów płaskich typu F i typu C, łączą w sobie wysoką funkcjonalność i doskonałe parametry termoizolacyjne. Umożliwiają napływ odpowiedniej ilości naturalnego światła oraz pozwalają na przewietrzenie wnętrz pod płaskim dachem. Teraz każde tego typu pomieszczenie może być ciepłe i pełne naturalnego światła. Specjalnie zaprojektowane kształty profili skrzydeł i ościeżnicy sprawiają, że okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań. Po prostu, montując okna FAKRO we wnętrzu zyskujesz więcej naturalnego światła.

Wysoka energooszczędność

Konstruktorzy okien do płaskich dachów nie zapomnieli również o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest energooszczędność. Przykładowo okno typu F z czteroszybowym, pasywnym pakietem DU8 charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła dla tego okna U=0,76 W/m2K, wg. EN 12567-2, dlatego mogą być stosowane w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Stosując takie rozwiązania zaoszczędzisz na energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia w chłodne dni.

Wygodna obsługa

Myśląc dalej o oknach w suficie zastanawiamy się jak je obsługiwać. Przecież bezpośredni dostęp do nich jest utrudniony. Produkt został tak pomyślany, aby każdy inwestor znalazł coś dla siebie. Możesz wybrać okno nieotwierane, służące jedynie do doświetlenia. Możesz również zainstalować okno otwierane manualnie (za pomocą drążka) lub sterowane elektrycznie. Ta wersja ma czujnik, który automatycznie zamyka skrzydło podczas deszczu. Do okien można zamontować rolety wewnętrzne, które służą do zasłonięcia zbyt ostrego światła, a także markizy zewnętrzne chroniące przed nagrzaniem.

Postulat „wygoda użytkowania” spełniony jest w 100%.

Szeroka gama rozmiarów

Przyglądając się ofercie zauważysz szeroką gamę standardowych rozmiarów. Okna typu F, z unikatowym na skale światową nowatorskim pakietem szybowym, mogą być wykonane w dowolnym rozmiarze (w zakresie od 60 x 60 - 120 x 220 cm). Jest to rozwiązanie umożliwiające wymianę starych, nieefektywnych naświetli na nowe okna.

Okna do dachów płaskich FAKRO

Okna do płaskich dachów firmy FAKRO to produkty spełniające wszelkie wymagania inwestorów budujących obiekty z płaskim dachem. Duża ilość światła, energooszczędność, wygodna obsługa oraz szczelność produktów sprawiają, że budynki z płaskimi dachami już wkrótce mogą zmienić nasz krajobraz.