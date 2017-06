Panele ścienne z betonu komórkowego. Szybki sposób na ścianę działową

ZDANIEM EKSPERTA

Ścianki z paneli TEMPO na stropie drewnianym

Gęstość elementów z betonu komórkowego jest zbliżona do gęstości drewna wykorzystywanego w konstrukcjach budowlanych. To podobieństwo sprawia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do montowania ścianek działowych z paneli TEMPO na stropach drewnianych. Wykonywanie ścianek z paneli TEMPO nie odbiega w tym przypadku od typowych zasad montażu ścianek działowych z innych elementów murowych. Jednym z zaleceń które należy rozważyć podczas planowania postawienia murowanych ścianek działowych na istniejącym stropie drewnianym jest zamontowanie na całej powierzchni stropu warstwy z płyt OSB. Pomoże ona rozłożyć obciążenia na całą powierzchnię stropu. Oprócz tego warto ograniczać stawianie ścianek równolegle do belek stropowych, w środku rozpiętości pomiędzy nimi. Jeśli to możliwe, murowane ścianki należy rozmieszczać w osiach drewnianych belek stropowych lub prostopadle do nich. a zatem wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania pomieszczeń budynku.

Robert Janiak, product manager H+H

Więcej informacji o klasach betonu komórkowego znajdziesz na tej stronie.