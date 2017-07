Garaż pod budynkiem: dobry zjazd do garażu w piwnicy, odwodnienie i nawierzchnia

Wjazd do garażu w piwnicy: instalacja przeciwoblodzeniowa

Niektórym inwestorom w trakcie budowy domu z garażem w piwnicy wydaje się, że odgarnianie śniegu czy skuwanie lodu z podjazdu w czasie zimy to przyjemne domowe obowiązki. Jednak po zamieszkaniu najczęściej zmieniają zdanie i w rezultacie samochód na czas zimy przenosi się na ulicę.

Po oblodzonym zjeździe do oczywiście udałoby się wjechać do garażu, ale wyjazd z niego mógłby się okazać niemożliwy. Dlatego na każdej pochylni, niezależnie od stopnia nachylenia, powinno się ułożyć instalację przeciwoblodzeniową, czyli maty grzejne, które roztapiają gromadzący się śnieg, nie dopuszczając do jego zamarzania. Maty mogą być ułożone pod całą powierzchnią zjazdu do garażu podziemnego albo tylko w pasach pod kołami samochodu. Pierwsze rozwiązanie jest uniwersalne, bo umożliwia bezpieczne korzystanie z całego zjazdu, również z obrzeży. Drugie jest zdecydowanie tańsze, ale nie pozwala na wygodne zejście do garażu, bo z boku zjazdu, przy poręczy, powierzchnia pozostaje śliska.

Nawierzchnia zjazdu do garażu pod domem: materiały i wykonanie

Odpowiednie nachylenie zjazdu do garażu w piwnicy formuje się za pomocą warstwy zagęszczonego żwiru i betonu. Na tak przygotowanym podłożu układa się podsypkę piaskową, a na niej nawierzchnię. Nawierzchnia zjazdu do garażu pod domem może być wykonana z takich samych materiałów, jakie stosuje się na płaskich podjazdach: kostki brukowej, bazaltowej lub granitowej albo płyt chodnikowych grubości 6-8 cm. Warto jednak pamiętać, że mokra kostka bazaltowa jest bardzo śliska, więc nawet podczas niewielkich opadów łatwo na niej stracić panowanie nad samochodem. Z tego samego powodu na okładzinę stronego zjazdu do garażu nie stosuje się gresu ani granitu polerowanego. Na stromych zjazdach do garażu nawierzchnia powinna być karbowana, czyli poprzecinana wypukłymi poprzecznymi pasmami zwanymi ryflami. Ułatwiają one odprowadzanie wody opadowej i zapobiegają poślizgowi.

W nawierzchni zjazdu do garażu pod domem często łączy się dwa rodzaje okładziny – środek i boki wykłada się kostką, a pasy pod kołami samochodu płytkami ażurowymi. W ich otworach wysiewa się trawę. Choć dzięki temu błoto z kół częściowo spada do otworów w płytkach, a powierzchnia zjazdu i podłogi w garażu mniej się brudzi, nie jest to rozwiązanie zalecane. Woda spłukuje bowiem ziemię i źdźbła trawy, które osadzają się w korytku odwadniającym i zanieczyszczają je. Jeśli szerokość zjazdu do garażu na to pozwala, z boku można zrobić schodki służące do wygodnego przechodzenia. Wzdłuż ścian oporowych warto też przymocować poręcz, która przydaje się zwłaszcza w zimie.

