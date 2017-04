Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa dla mieszkania na kredyt?

Co jeśli chcesz zamieszkać na działce w domu mobilnym?

Dużą popularnością ostatnio cieszą się również domy mobilne, które można kupić u producenta (np.: Lark Leisure Homes, Europa Campers, Alberto), dowieźć na działkę, postawić i po kłopocie - jak mogłoby się wydawać. Dom do 35 m2 możemy zgłosić jako budynek rekreacji indywidualnej. Jeśli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy sprzeciwu, możemy postawić go bez pozwolenia na budowę. Natomiast obiekt kontenerowy w świetle prawa można zgłosić (art. 29 ust.1 pkt 12 i art. 20 ust.1 pkt. 1) jako obiekt tymczasowy na podobnych warunkach co budynek rekreacji indywidualnej. Jednak po upływie 120 dni należy go przestawić w inne miejsce lub rozebrać, co gwarantuje jego „tymczasowość”. Brak w prawie interpretacji, o jaką wielkość należy przesuwać obiekt, czy jest to 15 centymetrów czy na przykład cała powierzchnia domu.

W przypadku domów mobilnych niestety nie możemy liczyć na taką oszczędność pieniędzy, jak przy wspomnianej realizacji 25 m2 domu z paczki. Jak poinformował nas jeden z producentów domów mobilnych, koszt takich czterech ścian na kółkach wynosi około 100 tysięcy złotych wzwyż, za w pełni przygotowany do zamieszkania model dla 4 osób, z rozkładaną kanapą dla dodatkowych 2 osób, kuchnią i łazienką. Ściany domu ocieplone są jedynie 5-centymetrową warstwą izolacji z możliwością odpłatnego docieplenia, a sugerowany system ogrzewania w tym przypadku to centralne ogrzewanie gazowe. Aby dom mobilny mógł być w pełni funkcjonalny, wymaga wykonania wszystkich przyłączy na działce i podłączenia instalacji.

Jeśli sugerujemy się prawem budowlanym, a dom mobilny był zgłoszony jako tymczasowy obiekt budowlany, przestawianie takiego domu co 120 dni wymusza konieczność dociągnięcia instalacji za każdym razem w nowe miejsce. Nie brzmi praktycznie, prawda? Warto dowiedzieć się we właściwym urzędzie, jaki będzie najlepszy sposób na zarejestrowanie takiego obiektu przed postawieniem go na naszej działce.