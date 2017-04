Dachówka czy blachodachówka? Które pokrycie dachowe jest lepsze?

Układanie blachodachówki

Zwykle mocuje się ją do rusztu z kontrłat i łat. Nabija się je na krokwie wstępnie pokryte membraną dachową. Łaty przybija się w rozstawie dostosowanym do długości pojedynczego modułu wytłoczonego na arkuszu blachy. Rozstaw ten określa producent blachy.

Arkusze przytwierdza się od dołu połaci, czyli od okapu, wkrętami samowiercącymi ze specjalnymi kapturkami uszczelniającymi. Wkręty umieszcza się w dole fali. Arkusze montuje się na zakład, przykrywając rowki kapilarne uformowane na ich krawędziach. Blachodachówkę przycina się nożycami lub piłą do metalu. Na arkuszach blachodachówek jest wytłoczonych kilka rzędów dachówek, mają szerokość 108-121 cm i długość 4-8 m. Jeden arkusz pokrywa średnio 6 m² dachu. Na dużych fragmentach prostych połaci warto układać długie arkusze zapewniające szybki montaż i niewielką ilość odpadów.

Szczególnym rodzajem blachodachówki jest blachodachówka samonośna dostępna w wąskich panelach (54,5 x 420 cm) mająca w górnej krawędzi panelu wyprofilowaną łatę. To rozwiązanie ułatwia i przyspiesza układanie pokrycia – nie trzeba nabijać łat. Mocuje się ją na metalowych profilach, które zastępują kontrłaty. W wąskich panelach produkowana jest też blachodachówka z posypką, lecz ją układa się od góry połaci, podsuwając kolejne panele pod te ułożone wcześniej. Zamiast wkrętów do mocowania używa się gwoździ dekarskich z uszczelkami. Wbija się je poziomo do czoła łat, a po zakończeniu montażu pokrywa ich główki kitem i nakładką w kolorze pokrycia.

Blachodachówkę układa się na dachach o kącie nachylenia połaci powyżej 9-12°, choć można na dachach o kącie mniejszym, ale trzeba wtedy wykonać sztywne poszycie. Można je układać także pod kątem 90°, a więc na pionowych ścianach (na przykład na ściankach lukarn). Blachodachówka jest wprost stworzona do stosowania na dachach prostych o dużych powierzchniach. Wtedy montaż trwa krótko i jest prosty, niewiele jest też odpadów. Przy dachach skomplikowanych z wieloma lukarnami i załamaniami arkusze blachy trzeba dopasować do kształtu dachu, przycinając je. Niewłaściwe cięcie arkuszy może doprowadzić do uszkodzenia warstw ochronnych blachy. Powstaje również dużo odpadów.

Układanie dachówki

Dachówki mocuje się do łat klamrami, spinkami lub drutem miedzianym. Przytwierdzić trzeba każdą dachówkę, jeżeli układamy karpiówki lub dachówki typu mnich-mniszka. Gdy montuje się dachówki zakładkowe, zamocowania wymagają wszystkie dachówki skrajne oraz co piąta lub co trzecia dachówka w każdym rzędzie i każdej linii skośnej.

W kalenicy i na grzbietach połaci do krokwi montuje się łaty. Na nich rozwija się taśmę wentylacyjną, która ochroni połączenia połaci przed wodą wnikającą pod pokrycie, a jednocześnie umożliwi wydostawanie się spod niego powietrza. Gąsiory przytwierdza się do łat za pomocą metalowych uchwytów. Jeśli nie ma gotowych gąsiorów początkowych, skrajne gąsiory dekluje się zaślepką. Kiedy dach jest skomplikowany, jako pokrycie sprawdza się dachówka zakładkowa.

Dzięki tolerancji na zamkach pozwala regulować rozstaw łat, a tym samym luźniej ułożyć dachówki. Niewielkie elementy układa się wolniej – na 1 m² potrzeba około 10 cementowych lub 13 ceramicznych dachówek zakładkowych bądź 40 dachówek płaskich. Są też dachówki wielkowymiarowe, które układa się znacznie szybciej – 11 dachówek wystarcza na pokrycie 2 m². Kryjąc dach dachówkami zakładkowymi, klamruje się wszystkie ułożone wzdłuż okapu i krawędzi połaci oraz co trzecią lub piątą na jej powierzchni. Reszta dachówek tylko opiera się na łatach. Układając na dachu karpiówki, każdą z nich trzeba przymocować do łat klamrą lub drutem.

Dachówki można układać również na dachu ze starym pokryciem z papy. Należy jednak sprawdzić, czy więźba przeniesie ciężar nowego dodatkowego pokrycia. Warto poradzić się specjalisty. Jeżeli wymieniamy stare dachówki na nowe, to praktycznie nie ma problemu. Przyjęto, że najlepiej układać dachówki na dachach o spadku powyżej 22°. Ale można zastosować je na dachach o mniejszym kącie nachylenia. Należy wtedy wykonać sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopodobnych i pokryć je papą lub folią dachową. Dachówki można też układać na powierzchniach niemal pionowych – do 90°. Jednak wtedy każda z osobna musi być na sztywno przymocowana do drewnianych łat.

Ze względu na niewielkie wymiary dachówki są szczególnie polecane do układania na dachach o skomplikowanych kształtach. Podczas ich montażu powstaje mniej odpadów.

Zobacz film na Murator.tv: Układanie dachówki ceramicznej