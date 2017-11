Kolor dachu. 13 kłopotliwych pytań dotyczących koloru pokrycia dachowego

5. Czy wybór materiału na dach jest jednocześnie powiązany z wyborem kolorystyki?

Niektóre materiały narzucają nam swoją kolorystykę. To stwierdzenie ma swoje odniesienie przede wszystkim do materiałów naturalnych, które mogą zdecydowanie kojarzyć się z kolorem – jak gont, to czarny, jeśli dachówka, to ceglasta. Producenci blachodachówek i dachówek bitumicznych oferują nam tymczasem bardzo bogatą gamę kolorystyczną. Stąd coraz częściej pojawiające się niebieskie dachy, które szpecą, niestety, podmiejski krajobraz, negatywnie wyróżniając się w otoczeniu. Kolorystyka domu, w tym dachu, powinna poszukiwać relacji z naturą, dlatego zachęcam do korzystania z palety naturalnych kolorów. Warto też dokładnie przyjrzeć się specyfice materiału, zobaczyć, czy rzeczywiście dobrze wygląda on w danym zabarwieniu. Dobór kolorów dachu zawsze powinien się odbywać w sklepie (lub – jeszcze lepiej – w naturze) – tam, gdzie większy fragment pokrycia możemy zobaczyć z bliska – nie wybierajmy kolorów dachu z katalogu czy w Internecie!

6. Jaki kolor dachu będzie najlepiej pasował do domu położonego na bardzo zalesionej działce?

Piękny ogród powinien zainspirować nas również do interesującego doboru kolorów dachu i elewacji. W takim wypadku naturalne barwy i materiały pozwolą nam się lepiej dopasować do otaczającej przyrody. Wśród wielu możliwych zestawień radziłabym unikać przede wszystkim ostrych kolorów – takich jak na przykład czysta czerwień czy błękit.

7. Czy stylizowanie domu na pewne wzorce narzuca rodzaj i kolor pokrycia dachowego?

Dom poszukujący danego stylu wymaga odpowiednich proporcji, materiałów i detali. Styl narzuca też konieczność zastosowania odpowiedniego materiału pokrycia dachu (kolor jest z nim zazwyczaj nierozerwalnie związany). Stylizowane domy kryje się najczęściej materiałami tradycyjnymi – gontem czy strzechą, lub udającymi tradycyjne – na przykład specjalnymi blachodachówkami.

8. Marzę o zielonym dachu. Jaki kolor elewacji będzie do niego pasował?

Najlepsze będą ciepłe, beżowe i żółtawe, odcienie, ale zielony dach pasuje również do białych ścian. Warto wtedy jednak dać do koloru elewacji inne zielone elementy – na przykład opaski okienne lub okiennice. Dobrą kompozycję utworzą też z nim naturalne materiały – drewno, brązowy lub żółty klinkier, kamień.