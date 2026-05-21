Problem – przegrzewanie się poddasza latem

Inwestor ma poddasze ocieplone 15-centymetrową wełną mineralną ułożoną między krokwiami. Przymierza się do generalnego remontu poddasza. Przy tej okazji chciałby poprawić komfort cieplny we wnętrzach. Najbardziej dokuczają mu upalne lata, kiedy to na poddaszu panuje niekiedy temperatura 32°C. Inwestor rozważa dołożenie jeszcze jednej warstwy wełny mineralnej lub założenie klimatyzacji. Co radzi ekspert?

Dobrze urządzone i odpowiednio ocieplone poddasze zagwarantuje mieszkańcom komfort cieplny niezależnie od pory roku

Czy układać dodatkowe ocieplenie poddasza?

Klimatyzacja w pewnym stopniu rozwiąże problem, ale zarazem będzie przyczyną dużych rachunków za prąd, dlatego warto się zastanowić, co jest bardziej opłacalne.

15 cm wełny to niewystarczająca warstwa. Rekomendowana grubość to minimum 25-30 cm – układana w dwóch warstwach: między krokwiami i pod krokwiami. Pierwsza warstwa wełny powinna szczelnie wypełniać przestrzenie między krokwiami, a jej grubość musi być równa wysokości krokwi. Jednak zaleca się, aby nad pierwszą warstwą wełny pojawiła się szczelina wentylacyjna wysokości 2-2,5 cm. Grubość kolejnej warstwy zależy od warstwy pierwszej, ale ich suma nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Jeżeli poddasze jest zaizolowane 15-centymetrową warstwą, dołożenie kolejnej powinno rozwiązać problem przegrzewania się wnętrza latem.

Trzeba pamiętać również o szczelnej paroizolacji. Metr kwadratowy wełny mineralnej Super-Mata o grubości 20 cm kosztuje 49,80 zł, więc dobrze jest przeliczyć koszty.

Na starannie ocieplonym poddaszu zimą jest ciepło, a latem panuje przyjemny chłód

Odpowiednia grubość izolacji z wełny oraz jej warstwowy układ to nie tylko spełnienie wymagań prawnych w zakresie izolacyjności cieplnej, lecz także uzyskanie komfortu termicznego oraz minimalizacja mostków termicznych i strat ciepła przez przenikanie – a co za tym idzie niższe straty ciepła zimą i niższe rachunki za ogrzewanie.Nie można zapominać, że dobrze zaizolowane poddasze to nie tylko wełna. Musi być zapewniona odpowiednia szczelność, a materiały wykorzystane do budowy i wykończenia dachu powinny być dobrej jakości.

Najlepszym miejscem na ocieplenie z wełny mineralnej jest przestrzeń między krokwiami

