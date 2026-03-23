Meble do ogrodu, na balkon i taras – jakie wybrać?

Zanim wybierzemy meble do ogrodu, warto zastanowić się nad ich wykorzystaniem. Obok miejsca na ognisko bądź grilla powinniśmy zorganizować stanowisko do przygotowania potraw oraz spożywania posiłków. Przydatny będzie stół z krzesłami lub fotelami oraz wygodny barek.

Warto osłonić to miejsce przed słońcem za pomocą parasola. Wygodnym rozwiązaniem są parasole teleskopowe na wysięgniku bądź takie, których trzon można umieścić pośrodku stołu. Innym sposobem zacienienia, dodatkowo chroniącym przed deszczem, jest pawilon. Jeśli chcemy cieszyć się otwartą przestrzenią i zielenią ogrodu, wybierzmy pawilon bez ścian. Jeśli jednak ustawiamy pawilon w przewiewnym miejscu, lepiej wybrać model z bocznymi osłonami.

Coraz większą popularnością cieszą się meble modułowe, które można dowolnie konfigurować i dostosowywać do wielkości tarasu lub ogrodu. Pozwalają one na łatwą zmianę układu – od kompaktowego zestawu wypoczynkowego po większą przestrzeń do spotkań towarzyskich.

Warto także zwrócić uwagę na ergonomię mebli – odpowiednią wysokość siedzisk, głębokość foteli oraz jakość poduszek. Grube, sprężyste wypełnienia znacząco zwiększają komfort użytkowania, szczególnie podczas dłuższego wypoczynku.

Meble ogrodowe - z jakiego materiału?

Istotny jest materiał, z jakiego wykonane są meble. Do najtrwalszych należą meble aluminiowe, stalowe (odpowiednio zabezpieczone) oraz wysokiej jakości tworzywa i technorattan, które dobrze znoszą zmienne warunki atmosferyczne. Praktyczne są również meble z tworzywa sztucznego. Jeśli natomiast wybierzemy meble drewniane, to trzeba pamiętać, aby odpowiednio o nie dbać. Przy zakupie mebli drewnianych należy sprawdzić, czy zostały fabrycznie zaimpregnowane. Nawet meble wykonane z bardzo twardego i wytrzymałego drewna tekowego, akacjowego lub eukaliptusowego należy chronić przed deszczem (po pewnym czasie bowiem mogą stracić kolor).

Przeczytaj też: Jak zrobić meble z palet na taras: instrukcja i zdjęcia

Szczególnie dbać powinniśmy natomiast o meble z wikliny i rattanu. Najlepiej ustawić je w miejscu zadaszonym i pozbawionym wilgoci, gdyż są bardzo podatne na działanie warunków atmosferycznych.

Coraz częściej stosowane są również nowoczesne materiały kompozytowe, takie jak płyty HPL czy tworzywa typu polywood, które imitują drewno, a jednocześnie są od niego bardziej odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Nie wymagają impregnacji i są łatwe w utrzymaniu.

Zadbajmy także o poduszki wyściełające nasze meble. Warto wybierać modele wykonane z nowoczesnych tkanin outdoorowych, które są odporne na wilgoć, promieniowanie UV oraz szybkoschnące (tzw. quick-dry). Nadal jednak zaleca się ich przechowywanie w suchym miejscu podczas intensywnych opadów oraz regularne czyszczenie.

Meble ogrodowe drewniane

Drewniane meble ogrodowe są uniwersalne. Klasyczne wzory pasują zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. Najtrwalsze są z drewna egzotycznego. Nie niszczeją pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i są odporne na pleśnie oraz szkodniki. Nie wymagają impregnacji dla trwałości, jednak zaleca się ich regularne olejowanie, aby zachować naturalny kolor i ograniczyć proces szarzenia oraz starzenia drewna. Równie wytrzymałe są meble z akacji (robinii) i dębu. Mniej trwałe są sosna, świerk i olcha. Należy poddać impregnacji drewno, z którego wykonane zostały meble.

Przeczytaj też: Testujemy impregnaty i farby kryjące do drewna

Meble ogrodowe z wikliny, rattanu i innych włókien roślinnych

Takie meble są lekkie i trwałe, pod warunkiem że nie są moczone przez deszcz. Dlatego nadają się przede wszystkim na zadaszone tarasy. Wyplatane meble mają zwykle charakter rustykalny lub kolonialny, choć bywają też bardziej nowoczesne wzory. W sprzedaży są meble surowe lub pokryte lakierem w kolorze naturalnym oraz barwione.

Przeczytaj też: Meble z palet: galeria. 25 pomysłów na meble z palet i skrzynek

Meble ogrodowe ze sztucznego tworzywa

Najbardziej wytrzymałe są meble z tworzywa syntetycznego z dodatkiem żywic. Odznaczają się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne – nie płowieją pod wpływem promieni UV i nie pękają na mrozie. Lekkie, poręczne, o interesującej formie i kolorze, coraz rzadziej przypominają dawne siermiężne plastiki. Od kilku sezonów modne są meble z technorattanu. Ręcznie wyplatane imitują naturalną plecionkę rattanową, są jednak od niej znacznie trwalsze.

Przeczytaj też: Meble z technorattanu: właściwości, zalety i aranżacja w ogrodzie mebli z technorattanu

Meble ogrodowe aluminiowe

Meble z tego surowca mają zwykle nowoczesny kształt, dlatego dobrze wyglądają w połączeniu ze współczesną architekturą i minimalistycznym ogrodem. Są lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Aluminium nie koroduje, więc nie musi być niczym zabezpieczane. Często jest łączone z innymi materiałami – drewnem, plastikiem, hartowanym szkłem lub tkaniną.

Meble ogrodowe stalowe i żeliwne są ciężkie, ale i bardzo trwałe i solidne

Ciężkie, drewniane fotele oraz duże stoły z owalnym blatem lepiej wyglądają w rozległym ogrodzie, w otoczeniu bujnej zieleni. Natomiast lekkie krzesła i stoliki, na przykład wykonane z tworzywa bądź lekkiego aluminium, doskonale prezentują się w prostych i nowoczesnych ogrodach.

Meble ogrodowe stalowe i żeliwne

Meble z tych materiałów są ciężkie i solidne, trochę staroświeckie (szczególnie te z żeliwa) – pasują do starych willi i współczesnych „dworków”. Dobrze wyglądają w ogrodach urządzonych w stylu romantycznym. Ostatnio pojawiły się meble stalowe o nowoczesnym, surowym wyglądzie. Są trwałe, jednak ulegają korozji. Dlatego powinny być pokryte powłoką antykorozyjną, najlepiej pomalowane metodą proszkową, ocynkowane lub chromowane.

Przeczytaj też:

Jak usunąć rdzę z metalowych elementów w domu i ogrodzie >>

Aby przedłużyć trwałość mebli ogrodowych, warto zadbać o ich odpowiednie przechowywanie poza sezonem. Zaleca się stosowanie pokrowców ochronnych oraz przechowywanie mebli w suchym miejscu zimą. W przypadku większych zestawów pomocne mogą być skrzynie ogrodowe lub schowki na poduszki.

Współczesne meble ogrodowe łączą trwałość nowoczesnych materiałów z wysokim komfortem użytkowania oraz możliwością elastycznego dopasowania do różnych przestrzeni i stylów aranżacji.

Zobacz: Meble ogrodowe na taras: jakie meble wybrać?