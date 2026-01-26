Zamiokulkas zamiolistny to roślina łatwa w uprawie, często określana jako mało wymagająca. Nie potrzebuje wielu zabiegów pielęgnacyjnych, ale aby dobrze rósł i tworzył nowe liście należy zapewnić mu odpowiednie warunki uprawy.

Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści?

Przyczyn tego, że zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści jest wiele. Na to, że zamiokulkas tworzy nowe liście kluczowy wpływ mają: światło dzienne, temperatura, substancje odżywcze i podlewanie rośliny. Jeśli któryś z tych parametrów nie jest odpowiedni, nowe liście się nie pojawiają.

Zamiokulkas nie tworzy nowych liści, bo przechodzi okres spoczynku

Jak większość roślin doniczkowych uprawianych w domu, także zamiokulkas w okresie zimowym przechodzi tzw. stan spoczynku. Ograniczony jest wtedy wzrost rośliny i przestaje ona wypuszczać nowe pędy.

Zamiokulkas nie ma nowych liści, bo ma za mało składników pokarmowych

Odpowiednio zasobne w składniki mineralne podłoże, to istotny element uprawy każdej rośliny doniczkowej. Jeśli ziemia, w której rośnie zamiokulkas, jest stara i wyjałowiona (zawiera niewiele lub wcale substancji odżywczych), to roślina nie może prawidłowo rosnąć.

Zaradzić takiej sytuacji można przesadzając zamiokulkasa do nowego, zasobnego w składniki pokarmowe podłoża, a także zasilanie odpowiednim nawozem - najlepszy będzie nawóz dla roślin zielonych. Ważne jest jednak, by zimą zaprzestać dokarmiania i ponownie rozpocząć ten zabieg dopiero wiosną.

Zamiokulkas nie wypuszcza młodych liści, bo jest źle podlewany

Powodem tego, że zamiokulkas nie wypuszcza młodych liści może być zbyt duża lub zbyt mała ilość wody dostarczana roślinie. Zamiokulkas to sukulent, więc lubi być podlewany obficie, ale krótko. Ta roślina wykształciła umiejętność magazynowania wody w liściach oraz kłączu i nie potrzebuje częstego podlewania. Nadmierne nawadnianie sprawi, że zamiokulkas zacznie obumierać i nie będzie wypuszczać nowych liści. Przed każdym podlewaniem trzeba sprawdzić wilgotność ziemi - jeśli choć odrobinę wilgotna, nie należy rośliny podlewać.

Brak nowych liści u zamiokulkasa to skutek niedostatecznego oświetlenia

Aby zamiokulkas wypuszczał nowe liście konieczne jest jego właściwe naświetlenie. Pamiętajmy, że zamiokulkas lubi miejsca jasne (choć urośnie także w lekko zacienionych), ale nie znosi bezpośrednich promieni słońca (mogą poparzyć lub wysuszyć roślinę). Im jaśniejsze stanowisko zapewnimy roślinie, tym będzie ona rosnąć szybciej, a tym samym wypuszczać nowe liście.

Zamiokulkas nie tworzy nowych liści, bo rośnie w za małej doniczce

Choć przyjęło się, że zamiokulkas lubi "przyciasne" doniczki, to jeśli ma zbyt małą doniczkę, może przestać wypuszczać nowe liście. Taka doniczka ogranicza rozrost korzeni, przez co hamowany jest również wzrost części nadziemnej rośliny. Najlepiej wtedy przesadzić roślinę do nowej, o rozmiar większej doniczki (pamiętając, by nie robić tego w okresie spoczynku rośliny)

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści, bo ma za zimno

Zamiokulkas nie lubi niskiej temperatury - poniżej 15 st. C zaczyna zamierać i na pewno nie będzie wtedy wypuszczał młodych liści. Podobnie sprawa ma się z przeciągami - zimne podmuchy powietrza mogą spowodować, że roślina zamiast wypuszczać, zacznie zrzucać liście.

Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni