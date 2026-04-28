Te rośliny rosną błyskawicznie i szybko zasłonią ogród. Niektóre mogą być jednak problemem

Marzysz o ogrodzie pełnym zieleni, ale nie chcesz czekać kilku lat, aż rośliny urosną? Dobrze dobrane gatunki potrafią zmienić wygląd działki już po jednym sezonie. Szybkorosnące pnącza, krzewy i drzewa pomogą stworzyć zieloną ścianę, osłonić taras przed wzrokiem sąsiadów albo szybko zazielenić pustą przestrzeń po budowie domu.

Warto jednak pamiętać, że rekordowe tempo wzrostu często oznacza też konieczność regularnego cięcia i kontroli. Niektóre rośliny są bardzo ekspansywne i po kilku latach mogą stać się trudne do opanowania. Dlatego przed posadzeniem warto wiedzieć nie tylko, które gatunki rosną najszybciej, ale też gdzie sprawdzą się najlepiej.

Jakie rośliny rosną najszybciej w ogrodzie?

Najszybciej rosną zwykle:

pnącza

rośliny jednoroczne

gatunki o silnym systemie korzeniowym

rośliny sadzone w żyznej i wilgotnej glebie

Niektóre potrafią przyrastać nawet 2-3 metry rocznie. Jeśli zależy ci na szybkim efekcie, warto wybierać właśnie takie gatunki. Trzeba jednak dopasować je do wielkości działki i ilości czasu, jaki możesz poświęcić na pielęgnację.

i Autor: Kamila Kozioł/ Getty Images

Rdestówka Auberta – rekordzistka wzrostu

Rdestówka Auberta to jedno z najszybciej rosnących pnączy w polskich ogrodach. W sprzyjających warunkach potrafi przyrastać nawet 4–6 metrów rocznie! Już po dwóch sezonach może całkowicie zasłonić pergolę, ogrodzenie albo mało atrakcyjny widok za płotem.

Ma drobne, białe kwiaty i jest wyjątkowo mało wymagająca. Dobrze znosi mróz, suszę i słabszą glebę. To jednak roślina dla dużych ogrodów. Bez regularnego cięcia szybko zaczyna dominować nad innymi gatunkami. Może zarastać altany, dachy i ogrodzenia, dlatego wymaga kontroli przynajmniej dwa razy w sezonie.

Chmiel zwyczajny błyskawicznie tworzy zieloną ścianę

Chmiel zwyczajny to idealna roślina dla osób, które chcą uzyskać szybki efekt w jednym sezonie. Jego pędy mogą osiągać nawet 8–10 metrów długości. Tworzy gęstą zieloną kurtynę, dobrze osłaniającą tarasy i siatki ogrodzeniowe. Dodatkowym atutem są dekoracyjne szyszki wykorzystywane w piwowarstwie.

Warto jednak pamiętać, że zimą część nadziemna całkowicie zamiera. Wiosną roślina odbija od korzeni i ponownie bardzo szybko rośnie. Chmiel może też silnie rozrastać się na boki, dlatego lepiej nie sadzić go tuż obok delikatnych roślin.

i Autor: Michel VIARD/ Getty Images Rdestówka bucharska (rdestówka Auberta)

Powojniki szybko pokrywają pergole i altany

Powojniki, czyli clematisy, należą do najpopularniejszych pnączy ogrodowych. Wiele odmian rośnie bardzo szybko i już po kilku sezonach tworzy efektowne, kwitnące ściany zieleni.

Największą zaletą powojników są ogromne kwiaty w różnych kolorach — od białego po intensywny fiolet i bordo. Dobrze sprawdzają się przy pergolach, kratkach i altanach. To jednak rośliny bardziej wymagające niż rdestówka czy chmiel. Lubią żyzną glebę i stanowiska, gdzie korzenie pozostają w cieniu, a pędy mają dostęp do słońca.

Wiciokrzewy szybko rosną i pięknie pachną

Wiciokrzewy to bardzo dobre pnącza dla początkujących ogrodników. Rosną szybko, są odporne i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji.Największą ozdobą są pachnące kwiaty przyciągające motyle i pszczoły. W zależności od gatunku mogą osiągać od 1 do nawet 3 metrów przyrostu rocznie. Wiciokrzewy dobrze sprawdzają się przy altanach i ogrodzeniach, ale wymagają podpór. Niektóre odmiany mogą być bardzo ekspansywne, dlatego warto regularnie skracać pędy.

Budleja Dawida przyciąga motyle i szybko rośnie

Budleja Dawida nazywana jest „motylim krzewem”. Latem obsypuje się długimi kwiatostanami, które przyciągają owady zapylające. Rośnie bardzo szybko, nawet do 2–3 metrów w ciągu sezonu. Najlepiej czuje się w pełnym słońcu i przepuszczalnej glebie. Aby zachowała ładny pokrój i obficie kwitła, wymaga mocnego cięcia wiosną. W cieplejszych regionach Europy budleja uznawana jest za gatunek ekspansywny, dlatego nie warto pozwalać jej na niekontrolowane rozsiewanie.

Berberys szybko tworzy gęsty żywopłot

Berberysy to jedne z najlepszych krzewów na szybki, trudny do sforsowania żywopłot. Są odporne na mróz, suszę i zanieczyszczenia powietrza. W zależności od odmiany mają liście zielone, purpurowe albo żółte. Dobrze znoszą cięcie i szybko się zagęszczają. Warto jednak pamiętać, że są bardzo kolczaste. To zaleta przy ogrodzeniu, ale problem w ogrodach, gdzie bawią się małe dzieci.

i Autor: Getty Images Clematis.

Róże pnące dają szybki efekt i spektakularne kwitnienie

Róże pnące potrafią osiągać nawet 1–2 metry przyrostu rocznie. Świetnie wyglądają przy pergolach, altanach i ścianach budynków. Nie mają organów czepnych, dlatego wymagają podwiązywania pędów do podpór. W zamian odwdzięczają się niezwykle efektownym kwitnieniem i często intensywnym zapachem. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć szybki wzrost z eleganckim wyglądem ogrodu.

Sumak octowiec zachwyca jesienią, ale może być problematyczny

Sumak octowiec rośnie bardzo szybko i tworzy egzotycznie wyglądające korony z dużych, pierzastych liści. Jesienią przebarwia się na intensywnie czerwony kolor. To jednak roślina, którą warto sadzić ostrożnie. Sumak tworzy liczne odrosty korzeniowe i potrafi pojawiać się kilka metrów od miejsca posadzenia. Z tego powodu bywa nazywany „zemstą sąsiada”. Najlepiej sprawdza się w dużych ogrodach.

Kobea i wilec – najlepsze szybkorosnące pnącza na jeden sezon

Jeśli zależy ci na błyskawicznym efekcie już latem, świetnym wyborem będą rośliny jednoroczne. Kobea pnąca potrafi osiągać nawet 4 metry wysokości w ciągu jednego sezonu. Tworzy duże, dzwonkowate kwiaty i szybko pokrywa podpory. Równie szybko rośnie wilec purpurowy. Jego kolorowe kwiaty otwierają się rano i pięknie wyglądają na balkonach oraz pergolach.

Obie rośliny najlepiej rosną w słonecznych miejscach i wymagają regularnego podlewania.

Jakie szybkorosnące rośliny wybrać do małego ogrodu?

W niewielkich ogrodach lepiej unikać bardzo ekspansywnych gatunków, takich jak:

rdestówka Auberta

sumak octowiec

silnie rosnący chmiel

Znacznie lepiej sprawdzą się:

powojniki

róże pnące

krzewuszki

berberysy

Pozwalają szybko uzyskać efekt zieleni, ale łatwiej utrzymać je pod kontrolą.

Których szybkorosnących roślin lepiej nie sadzić przy elewacji?

Niektóre pnącza mogą po latach:

wrastać w szczeliny

utrudniać wentylację ścian

obciążać konstrukcje

Szczególną ostrożność warto zachować przy:

rdestówce Auberta

silnie rosnącym bluszczu

bardzo ciężkich różach pnących

Przy ścianach domu najlepiej montować solidne podpory i regularnie kontrolować wzrost roślin.

Szybkorosnące rośliny potrafią w krótkim czasie całkowicie odmienić ogród. Dzięki nim można szybko stworzyć zieloną osłonę, zacienić taras albo zamaskować nieestetyczne miejsca. Warto jednak pamiętać, że tempo wzrostu oznacza również więcej pracy. Regularne cięcie i kontrolowanie ekspansywnych gatunków pozwoli uniknąć problemów po kilku latach i sprawi, że ogród pozostanie efektowny, a nie chaotyczny.