Co zamiast tui na żywopłot wzdłuż ogrodzenia?

Główne zadanie żywopłotu to stworzenie gęstej, szczelnej ściany, która zapewni prywatność i kameralność w ogrodzie. Dodatkowo żywopłot w pewnym stopniu chroni przed kurzem, zanieczyszczeniami i hałasem. Jeśli chcemy, aby żywopłot pełnił swoją funkcję i był ozdobny przez cały rok, trzeba założyć go z zimozielonych roślin. Bardzo często na zimozielony żywopłot wybierane są tuje. A co, jeśli nie chcemy żywopłotu z tui? Co może je zastąpić? Jakie wybrać inne gatunki roślin na zimozielony żywopłot?

Bukszpan zamiast tui na żywopłot

Jeszcze do niedawna bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) był jednym z najpopularniejszych krzewów (nie tylko w obrębie gatunków zimozielonych) wykorzystywanych do tworzenia formowanych żywopłotów. Tworzy gęste, szczelnie ściany, jest względnie łatwy w uprawie i bardzo dobrze reaguje na cięcie. Obecnie jego znaczenie spada a winny temu jest inwazyjny szkodnik – ćma bukszpanowa, która potrafi w szybkim czasie doprowadzić do całkowitego zniszczenia krzewów. I w rezultacie wiele osób uznaje (nie bez powodu), że wprowadzanie ścian z bukszpanu jest ryzykowne i uciążliwe (trzeba wiosną lustrować je regularnie w poszukiwaniu żarłocznych gąsienic).

Zamiast tui posadź ligustr w żywopłocie

W parkach, zieleni miejskiej, ale także w przydomowych ogrodach spotyka się żywopłoty z ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare). Jest zaliczany do krzewów zimozielonych, chociaż jest to poniekąd umowne. W praktyce okazuje się, że krzew jest najczęściej częściowo zimozielony i gubi część lub nawet większość liści. Większą skłonność do pozostawiania ich na pędach ma ligustr jajolistny (Ligustrum ovalifolium).

Nie chcesz żywopłotu z tui? Zrób go z laurowiśni wschodniej

Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus) to wysoki krzew dorastający do 3-4 m wysokości. Jest powszechny w południowej Europie, od lat zdobywa także popularność w Polsce. Ma efektowne, eliptyczne, błyszczące liście. W Polsce rzadko zakwita i wytwarza owoce. Niestety, jest to gatunek, który wymaga pewnej troski, a w szczególności osłony przed wysuszającymi wiatrami i mrozem. Dlatego na zimę zaleca się go okrywać grubą warstwą ściółki. Takie działania powinno się wykonywać przez pierwsze kilka lat uprawy. Laurowiśnia preferuje dość wilgotne podłoże i powinna być regularnie podlewana.

Ostrokrzew Meservy zastąpi tuje w żywopłocie

Ostrokrzew Meservy (Ilex meserveae) to bardziej niesztampowa propozycja roślinna na założenie żywopłotu, zwłaszcza w miejscach półcienistych i zacienionych. Gatunek ten służy do zakładania „pełnoprawnych” ścian (np. przy ogrodzeniach).

Ostokrzew ma efektowne, błyszczące, skórzaste, cierniste liście. Aby zakwitł trzeba posadzić blisko siebie egzemplarze męskie i żeńskie. Kwitnie w maju, ale kwiaty są niepozorne. Dużą dekoracją są natomiast kuliste czerwone owoce zawiązywane pod koniec lata i utrzymujące się na krzewie aż do wiosny. Owoce ostrokrzewu są trujące.

Mahonia pospolita zamiast tui w żywopłocie

Mahonia pospolita (Mahonia aquifolium) dzięki błyszczącym liściom, żółtym kwiatom, a następnie granatowym, kulistym owocom, jest ozdobą niemal przez cały rok. Wykorzystuje się ją do tworzenia niskich żywopłotów, służących do rozdzielania poszczególnych partii ogrodu.

Żywopłot zimozielony to dobry pomysł na osłonięcie działki. Poza wyżej wymienionymi zimozielonymi roślinami liściastymi warto również rozważyć uprawę iglaków.

