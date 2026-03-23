Po tegorocznej zimie wiele krzewów laurowiśni wygląda niepokojąco – ich liście są brązowe i zaschnięte, a pędy uszkodzone przez mróz. Choć ten popularny, zimozielony krzew jest wrażliwy na niskie temperatury, nie wszystko stracone. Przemarzniętą roślinę w wielu przypadkach można uratować. Podstawą jest właściwa ocena uszkodzeń i podjęcie odpowiednich kroków. Podpowiadamy, jak zregenerować krzewy laurowiśni, by znów stały się zieloną ozdobą ogrodu.

Jak rozpoznać, że laurowiśnia przemarzła?

Przemarznięta laurowiśnia daje dość wyraźne sygnały, które łatwo zauważyć wczesną wiosną.

Najbardziej widocznym objawem są brązowe, suche, kruche liście, które często się zwijają. Niekiedy liście stają się szare lub czarne, co świadczy o martwicy tkanek. Oprócz liści, warto zwrócić uwagę na pędy. Jeśli po delikatnym zgięciu pęd łamie się i jest suchy, oznacza to, że przemarzł. Zdrowe pędy są elastyczne, a po delikatnym zdrapaniu kory ukazuje się zielona tkanka. Jeśli natomiast pod korą widać brązowe lub czarne zabarwienie, to pęd jest martwy.

Czasem cała roślina może wyglądać na uschniętą, ale lepiej sprawdzić więcej niż jeden pęd, aby uzyskać pełniejszy obraz uszkodzeń.

Laurowiśnia to jeden z najpiękniejszych liściastych krzewów zimozielonych

Czy przemarzniętą laurowiśnię uda się uratować?

Nie warto pochopnie decydować o usunięciu przemarzniętej laurowiśni. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się całkowicie zniszczona, roślina ta ma ogromne zdolności regeneracyjne. Nawet jeśli cała część nadziemna obumarła, jej korzenie często pozostają żywe i są w stanie wypuścić nowe pędy. Zanim więc chwycimy za szpadel, upewnijmy się, że krzew naprawdę nie ma szans na odrodzenie.

Powodzenie akcji ratunkowej zależy od kilku czynników:

Stopnia uszkodzeń: czy mróz zniszczył tylko liście, czy dotarł również do pędów.

Wieku i kondycji rośliny: starsze, dobrze ukorzenione egzemplarze są znacznie bardziej odporne niż młode sadzonki.

Prawidłowej pielęgnacji: kluczowe będzie odpowiednie cięcie, nawożenie i podlewanie.

Najważniejsze to dać roślinie czas i mądrze ją wspomóc. Jeśli uszkodzenia nie sięgają samej podstawy, istnieje duża szansa, że laurowiśnia odbije i wypuści nowe, zdrowe pędy. Co więcej, nawet silnie przycięte krzewy potrafią w pełni zregenerować się w ciągu jednego sezonu.

Co zrobić z przemarzniętą laurowiśnią – krok po kroku

Gdy już zdiagnozujesz uszkodzenia mrozowe na swojej laurowiśni, czas na konkretne działania. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie: cierpliwość. Pochopne cięcie lub, co gorsza, usuwanie krzewu, może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Po pierwsze poczekaj na odpowiedni moment . Z ostateczną oceną stanu rośliny wstrzymaj się do połowy kwietnia, a nawet do maja, kiedy minie ryzyko przymrozków i pojawią się pierwsze oznaki wzrostu (roślina zacznie puszczać nowe pędy, co ułatwi odróżnienie martwych części od żywych).

. Z ostateczną oceną stanu rośliny wstrzymaj się do połowy kwietnia, a nawet do maja, kiedy minie ryzyko przymrozków i pojawią się pierwsze oznaki wzrostu (roślina zacznie puszczać nowe pędy, co ułatwi odróżnienie martwych części od żywych). Po drugie wykonaj cięcie . Używając ostrych i czystych narzędzi, przytnij wszystkie suche, brązowe i martwe pędy aż do miejsca, gdzie tkanka jest wyraźnie zielona i zdrowa. Nie bój się radykalnych cięć – w przypadku silnych uszkodzeń można przyciąć całą roślinę nawet nisko nad ziemią. Taki zabieg silnie pobudzi ją do wypuszczenia nowych pędów od podstawy.

. Używając ostrych i czystych narzędzi, przytnij wszystkie suche, brązowe i martwe pędy aż do miejsca, gdzie tkanka jest wyraźnie zielona i zdrowa. Nie bój się radykalnych cięć – w przypadku silnych uszkodzeń można przyciąć całą roślinę nawet nisko nad ziemią. Taki zabieg silnie pobudzi ją do wypuszczenia nowych pędów od podstawy. Po trzecie zadbaj o nawożenie . Po cięciu krzew potrzebuje energii do wzrostu. Zastosuj nawóz bogaty w azot, który stymuluje rozwój liści i pędów. Idealnie sprawdzi się specjalistyczny nawóz do roślin zimozielonych, kompost lub uniwersalny nawóz wieloskładnikowy. Zawsze przestrzegaj dawkowania podanego na opakowaniu.

. Po cięciu krzew potrzebuje energii do wzrostu. Zastosuj nawóz bogaty w azot, który stymuluje rozwój liści i pędów. Idealnie sprawdzi się specjalistyczny nawóz do roślin zimozielonych, kompost lub uniwersalny nawóz wieloskładnikowy. Zawsze przestrzegaj dawkowania podanego na opakowaniu. Po czwarte zapewnij regularne nawadnianie . Regenerująca się roślina ma duże zapotrzebowanie na wodę. Podlewaj ją regularnie i obficie, zwłaszcza w okresach suszy. Jednocześnie dbaj o to, by woda nie stała w korzeniach, ponieważ jej nadmiar może prowadzić do gnicia.

. Regenerująca się roślina ma duże zapotrzebowanie na wodę. Podlewaj ją regularnie i obficie, zwłaszcza w okresach suszy. Jednocześnie dbaj o to, by woda nie stała w korzeniach, ponieważ jej nadmiar może prowadzić do gnicia. Po piąte zabezpiecz glebę ściółką . Rozłożenie 5-centymetrowej warstwy kory, rozdrobnionych gałęzi lub kompostu wokół krzewu pozwoli ograniczyć parowanie wody z gleby, zahamuje wzrost chwastów i dodatkowo użyźni podłoże.

. Rozłożenie 5-centymetrowej warstwy kory, rozdrobnionych gałęzi lub kompostu wokół krzewu pozwoli ograniczyć parowanie wody z gleby, zahamuje wzrost chwastów i dodatkowo użyźni podłoże. Po szóste zadbaj o ochronę krzewu przed chorobami i szkodnikami. Regularnie kontroluj stan laurowiśni i w razie potrzeby zastosuj odpowiednie środki ochronne.

Pamiętaj, że regeneracja przemarzniętej laurowiśni może potrwać nawet cały sezon, a czasem dłużej. Nie zniechęcaj się, jeśli efekty nie będą widoczne od razu.

Jak przygotować laurowiśnię na kolejną zimę, by uniknąć problemów?

Aby w przyszłym roku nie walczyć o uratowanie krzewu, kluczowe jest jego odpowiednie przygotowanie do zimy. Oto najważniejsze kroki:

Nawodnienie - przed nadejściem mrozów obficie podlej rośliny. Pozwoli im to zmagazynować wodę w pędach i liściach, co ochroni je przed zimową suszą fizjologiczną.

Ściółkowanie - zabezpiecz system korzeniowy, usypując wokół podstawy krzewu grubą (ok. 10 cm) warstwę kory sosnowej, liści lub kompostu.

Okrywanie - młode egzemplarze oraz te rosnące w chłodniejszych rejonach Polski warto osłonić agrowłókniną lub słomianymi matami. Taka osłona chroni liście przed mroźnym, wysuszającym wiatrem.

Nawożenie - pod koniec sezonu wegetacyjnego zastosuj specjalny nawóz jesienny, bogaty w potas i fosfor. Składniki te wzmocnią tkanki rośliny i znacząco podniosą jej mrozoodporność.

