Jak wygląda floks szydlasty?

Floks szydlasty (łac. Phlox subulata) jest bardzo niski, bo osiąga zaledwie 10-15 cm wysokości, ale ponieważ mocno rozrasta się na boki, tworzy z czasem duże, rozłożyste kobierce. Przez większą część sezonu jego ozdobą jest poduszkowy, gęsty pokrój i cienkie, wzniesione lub pokładające się pędy, gęsto pokryte małymi, soczyście zielonymi, igiełkowatymi, naprzeciwległymi i częściowo zimozielonymi liśćmi. Floks szydlasty to bylina, która bardzo szybko się rozrasta, jest odporna na suszę i lubi stanowiska słoneczne.

Kwiaty floksa szydlastego

Wiosną (IV/V-VI) największą ozdobą floksów szydlastych stają się ich kwiaty. Rośliny zakwitają niezwykle obficie, niemal całkowicie pokrywając się licznymi, niedużymi kwiatami.

Pojedynczy kwiat floksa szydlastego ma promienistą budowę i złożony jest z pięciu szeroko rozłożonych na boki, barwnych, fioletoworóżowych, zaokrąglonych na szczycie płatków, z których każdy ma na wierzchołku niewielkie wcięcie. Wewnątrz korony widoczny jest mały, ale wyraźny i kontrastowo zabarwiony deseń, tzw. „oczko”, otaczający dno kwiatowe.

Kwiaty floksa szydlastego zebrane są po kilka na szczytach pędów w niewielkie baldachogrona. Kiedy roślina przekwita, jej pędów kwiatowych zwykle nie trzeba ścinać (jak w przypadku wielu innych bylin). Jeśli będzie miała zapewnione odpowiednie warunki, powtórzy kwitnienie latem (w sierpniu), choć będzie ono znacznie słabsze niż kwitnienie wiosenne.

Floks szydlasty znakomicie nadaje się na dobrze oświetlone skalniaki

Ciekawe odmiany floksa szydlastego

Ze względu na swoją niezwykłą urodę i dużą popularność, floks szydlasty doczekał się mnóstwa atrakcyjnych odmian, różniących się głównie barwą kwiatów. Znajdziemy wśród nich rośliny o kwiatach białych, różowych, fioletowych, czerwonych, a nawet pasiastych.

Do najciekawszych odmian należą:

'Atropurpurea' kwiaty amarantoworóżowe z bordowym oczkiem,

'Bavaria' kwiaty białe z filetowoniebieskim oczkiem,

'Calvides White' kwiaty białe, płatki mocno powcinane,

'Candy Stripes' kwiaty białe z szerokimi, różowymi pasami na środku płatków,

'Coral Eye' kwiaty białe z koralowym oczkiem,

'Purple Beauty' kwiaty fioletoworóżowe z ciemnym oczkiem,

'Red Wings' kwiaty czerwonoróżowe z ciemnym oczkiem,

'White Delight' kwiaty białe,

'G.F. Wilson' kwiaty bladoniebieskie,

'Pink Delight' kwiaty różowe z ciemnym oczkiem.

Jakie wymagania ma floks szydlasty?

Floks szydlasty to bardzo wdzięczna i mało wymagająca roślina.

Stanowisko i podłoże dla floksa szydlastego -w uprawie oczekuje przede wszystkim ciepłego, słonecznego stanowiska oraz dość żyznej, przepuszczalnej, piaszczystej, umiarkowanie wilgotnej gleby, ale poradzi sobie też na każdej, typowej glebie ogrodowej. Nie lubi jedynie podłoża mokrego, zimnego, zbitego i gliniastego.

Mrozoodporność i okrycie na zimę floksa szydlastego -w naszym klimacie floks szydlasty jest zwykle dostatecznie mrozoodporny, ale w chłodniejszych rejonach kraju w surowe zimy może częściowo przemarzać, dlatego warto zabezpieczyć go przed zimą np. stroiszem. Okrycia mogą potrzebować też delikatniejsze odmiany ozdobne.

Kiedy sadzić floksy szydlaste?

Do sadzenia floksa szydlastego najlepiej przystąpić wiosną, gdy ziemia już rozmarznie. Sadzonki floksa sadzimy w rozstawie 30 na 30 cm.

Floks szydlasty doskonale wygląda też w ogródkach żwirowych

Jak pielęgnować floksy szydlaste?

W sezonie wegetacyjnym roślina nie wymaga żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych i jedynie podczas przedłużającej się suszy, oczekuje nawadniania. Warto też wczesną wiosną (w marcu i na początku kwietnia) przyciąć kępy, które częściowo obeschły lub obumarły (np. po przemarznięciu zimą lub z powodu suszy).

Floks szydlasty na jednym stanowisku może pozostać przez wiele lat, aby jednak zapobiec jego starzeniu, ogałacaniu się pędów z liści i „łysieniu” kęp, co kilka lat roślinę warto odmłodzić, dzieląc kępy po kwitnieniu i sadząc je w nowych miejscach. Przy tej okazji floksy można też rozmnożyć, pozyskując z dorodnej kępy ładne, zdrowe sadzonki. Bylinę można też rozmnażać przez odkłady poziome, przyginając jej pędy do ziemi lub przez sadzonki pędowe. Floksy szydlaste rzadko rozmnaża się natomiast za pomocą nasion.

Choroby i szkodniki atakujące floksa szydlastego

Floks szydlasty jest dość odporny na choroby i szkodniki, jednak na nieodpowiednim stanowisku mogą mu zagrażać przędziorki (suche podłoże) lub choroby grzybowe jak np. mączniak (wilgotne i zacienione stanowisko).

Gdzie najlepiej sadzić floksy szydlaste?

Floks szydlasty ma w ogrodzie wiele zastosowań. Najpiękniej prezentuje się na murkach, podwyższeniach i skarpach, z których jego wiotkie, wspaniale ukwiecone wiosną pędy, mogą zwieszać się swobodnie w dół, ale doskonale wygląda też na skalniakach i w ogródkach żwirowych, gdzie tworzy piękne, gęste, poduszkowe kobierce, obsypane wiosną licznymi kwiatami.

Na słonecznych rabatach sprawdza się też jako roślina okrywowa. Może rosnąć w towarzystwie innych roślin skalniakowych, jak np. gęsiówki, ubiorka, żagwinu, smagliczki czy rojników, ale może też towarzyszyć roślinom cebulowym (np. tulipany, szafirki), niedużym bylinom (np. bodziszki, liliowce) oraz niewielkim krzewom (np. tawuła japońska).

