Czy podagrycznik pospolity to chwast?

Podagrycznik pospolity (łac. Aegopodium podagraria) należy do rodziny selerowatych (Apiaceae) i jest uważany za ekspansywny, czy nawet inwazyjny bylinowy chwast – zwykle ciężki do wytępienia. Występuje dość powszechnie w Polsce i Europie, głównie w wilgotnych lasach liściastych oraz na nieużytkach, w zaroślach i innych lekko zacienionych stanowiskach.

Jak wygląda podagrycznik pospolity?

Podagrycznik pospolity rozrasta się za pomocą silnego, podziemnego kłącza, które wytwarza bardzo liczne rozłogi, co utrudnia skutecznie wyplewienie tej rośliny. Dość szczelnie pokrywa grunt dzięki licznym liściom złożonym (podwójnie) z trzech mniejszych listków, z czego środkowy listek jest największy. Są one zielone, w zarysie jajowate, piłkowane, wyposażone w ogonki i wyraźnie zaostrzone na szczycie.

Charakterystyczną cechą podagryczników jest trójkątny kształt przekroju ogonków liściowych oraz puste wewnątrz, okrągłe łodygi. Zwykle podagrycznik osiąga wysokość kilkudziesięciu centymetrów (do 1 m), a od połowy maja do lipca pojawiają się pędy kwiatostanowe, na których szczycie tworzą się zebrane w złożone baldachy, w których zebrane są drobne białe kwiaty (bardzo podobne do kwiatów innych roślin selerowatych, np. selera czy marchwi).

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Podagrycznik pospolity 'Variegata' Ozdobna odmiana podagrycznika Podagrycznik pospolity 'Variegatum' to nieco niższa, najbardziej znana odmiana ogrodowa podagrycznika pospolitego, która rośnie bujnie, ale mniej ekspansywnie. Ma ładne, zielone liście z kremowobiałym obrzeżeniem, dorasta do 30-40 cm wysokości. Jest stosowana w ogrodach i parkach jako roślina okrywowa do miejsc półcienistych. Spotykana jest także odmiana podagrycznika 'Bengt', która ma zielone, lekko kędzierzawe liście i nieco wolniej się rozrasta (nie tworzy tak dużo kłączy, jak gatunek).

Na co działa podagrycznik pospolity? Właściwości lecznicze i kulinarne podagrycznika

Ze względu na swoje liczne właściwości lecznicze, zyskał potoczne nazwy, np. śnitka, kozia stopa, barszlica, a nazwa podagrycznik pochodzi od nazwy choroby – podagry (artretyzmu, czy inaczej dny moczanowej), którą leczono zielem tej rośliny. Od wieków stosowano podagrycznik także do leczenia innych dolegliwości (ma właściwości moczopędne, przeciwzapalne, a także lekko uspakajające) oraz do okładania ran.

Podagrycznik zawiera wiele cennych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu składników, między innymi witaminę A i C, minerały, białka, tłuszcze, kwasy organiczne, terpeny.

Nie każdy wie, że podagrycznik jest także rośliną jadalną – do spożycia nadają się głównie młode liście i pędy (po sparzeniu), które można dodawać do sałatek, czy sporządzać z nich zupy, sosy itp.

Gdzie rosną podagryczniki?

Podagrycznik należy do tzw. roślin wskaźnikowych, czyli takich które występują głównie na określonych typach gleb – w tym wypadku na żyznych, wilgotnych, próchnicznych i zasobnych w azot. Jeśli dodamy do tego stanowiska półcieniste lub zacienione, to mamy odpowiedź, jakie warunki lubi podagrycznik. Zwykle jednak daje sobie radę na przeciętnych, umiarkowanie wilgotnych ogrodowych glebach o obojętnym odczynie (pH około 7).

Podagrycznik to roślina bardzo ekspansywna, zagłuszająca inne rośliny, tworząca rozległe łany, okrywające szczelnie powierzchnię gleby.

Jak pozbyć się podagrycznika z ogrodu lub mocno ograniczyć jego wzrost?

W skutecznym usunięciu podagrycznika z ogrodu lub okiełznaniu jego wzrostu potrzebna jest cierpliwość i konsekwencja. Warto zastosować poniższe rozwiązania:

regularnie usuwać nadmiar roślin lub otoczyć teren obsadzony roślinami krawężnikiem betonowym lub taśmą z tworzywa sztucznego.

głęboko przekopywać glebę - minimum na głębokość 30 cm i dokładnie usuwać wszystkie, najmniejsze nawet fragmenty kłączy (w razie potrzeby warto powtarzać ten zabieg nawet kilka razy w sezonie)

stosować herbicydy nieselektywne (totalne), nie zawierające glifosatu, np. Randacol lub Orkan, a następnie usuwać martwe części nadziemne i także przekopywać glebę i usuwać kłącza.

regularnie (raz w tygodniu) kosić podagrycznik kosiarką lub podkaszarką lub okryć całość czarną, szczelną folią, by podagrycznik pod nią zamierał.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy