Trzmielina Fortune'a (łac. Euonymus fortunei) nazywana jest także trzmieliną pnącą, ponieważ jej pędy wytwarzają korzenie przybyszowe, które pomagają jej czepiać się podpór.

Szkocki botanik i podróżnik Robert Fortune sprowadził z Chin i całej Azji wiele roślin ozdobnych, w tym także trzmielinę, którą nazwano właśnie na jego cześć. Jest to niski krzew, należący do botanicznej rodziny dławiszowatych (Celastraceae).

Jak wygląda trzmielina Fortune'a?

Trzmielina Fortune'a często sadzona jest przy różnego rodzaju, podporach, płotach, ścianach czy ogrodzeniach, ale nie jest ona typowym pnączem – nie posiada typowych organów czepnych (np. przyssawki, wąsy). Potrafi się wspinać dzięki zdolności pędów do wytwarzania korzeni przybyszowych, które pomagają jej czepiać się podpór lub ukorzeniać i rozrastać wszerz na większych powierzchniach płaskich (pełni wtedy rolę rośliny okrywowej).

Jej podstawowy walor ozdobny to dekoracyjne, zimozielone, skórzaste, z wierzchu błyszczące, jajowate lub eliptyczne liście, które (w zależności od odmiany) mogą mieć różne wybarwienie – zielone, zielono-żółte, zielono-białe, a jesienią potrafią ładnie częściowo przebarwiać się na czerwono. Drobne, jasne kwiaty trzmieliny, zakwitające w lecie (czerwiec-lipiec) nie stanowią szczególnej ozdoby.

Trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n' Gold'

Jakie wymagania ma trzmielina Fortune'a?

podłoże dla trzmieliny Fortune'a

Nie jest trudna w uprawie, ale aby ładnie rosła, najlepiej posadzić ją w żyznym, lekko wilgotnym, ale i przepuszczalnym podłożu.

stanowisko dla trzmieliny Fortune'a

Najlepiej czuje się na stanowiskach półcienistych, ale odmiany o barwnych liściach, najlepiej wybarwią się w miejscach bardziej nasłonecznionych. Rośliny te nie tolerują suszy oraz głębokiego cienia.

ochrona przed zimą trzmieliny Fortune'a

Warto pamiętać także, że nie są to krzewy w pełni mrozoodporne i w czasie mroźnych i bezśnieżnych zim, potrzebują okrycia (np. stroiszem lub agrowłókniną) w najchłodniejszych rejonach kraju.

Jak pielęgnować trzmielinę Fortune'a?

podlewanie trzmieliny Fortune'a

W związku z tym, że trzmielina Fortune'a jest roślina zimozieloną (transpiruje cały rok), należy pamiętać, aby przed zimą intensywnie ją nawodnić (podlać).

Przeczytaj też: Dlaczego iglaki i rośliny zimozielone trzeba podlewać jesienią i zimą?

sadzenie i rozmnażanie trzmieliny Fortune'a

Najkorzystniej posadzić w ogrodzie już ukorzenione w doniczkach, zakupione w sklepie ogrodniczym sadzonki trzmieliny. Możemy zrobić to wiosną lub wczesną jesienią, tak by zdążyły się dobrze ukorzenić przed zimą. Można ją jednak także łatwo rozmnożyć za pomocą pozyskania zielnych sadzonek pędowych, odrostów korzeniowych lub przez odkłady (bezpośrednie ukorzenienie pędów dzięki korzeniom przybyszowym).

cięcie trzmieliny Fortune'a

Trzmielina Fortune'a jest wyjątkowo tolerancyjna na przycinanie, dlatego bez obaw można ją silnie skracać, aby zagęścić jej pokrój, odmłodzić starsze egzemplarze lub nadać jej regularny kształt. Główne cięcie formujące najlepiej wykonać wczesną wiosną (w marcu), zanim roślina rozpocznie intensywny wzrost, co pobudzi ją do silnego krzewienia. Systematyczne, lekkie cięcie w trakcie sezonu wegetacyjnego pozwala z kolei utrzymać jej pożądany rozmiar i kontrolować ekspansywny wzrost, zwłaszcza gdy jest uprawiana jako roślina okrywowa lub zwarty żywopłot.

i Autor: Getty Images Trzmielina Fortune'a często sadzona jest przy różnego rodzaju, podporach, płotach, ścianach czy ogrodzeniach, ale nie jest ona typowym pnączem – nie posiada typowych organów czepnych

Trzmielina Fortune'a - zastosowanie w ogrodzie

Najczęściej jest uprawiana jako zimozielona roślina okrywowa, w nasadzeniach grupowych na większych, wolnych przestrzeniach – na rabatach w ogrodach lub w zieleni miejskiej. Może także pełnić rolę pojedynczego akcentu w zestawieniach z innymi roślinami lub pnącza, jeśli posadzimy ja przy podporze, np. na pergoli, przy pniu drzewa, czy ścianie altany lub domu.

Z trzmieliny Fortune'a można tworzyć też ciekawe kształty, np. strzyżone kule, sześciany, stożki itp.

W sprzedaży często oferowane są różne odmiany trzmieliny Fortune'a formie szczepionej na niższym lub wyższym pniu, dzięki czemu można ją uprawiać także w pojemnikach lub jako urozmaicenie kompozycji ogrodowych.

Przeczytaj też: Nie wszystkie krzewy ozdobne tnie się tak samo. Błędy mogą kosztować utratę kwiatów

Trzmielina Fortune'a dobrze reaguje na cięcie

Warto wiedzieć Rewersja u trzmieliny Fortune'a U odmian trzmieliny o barwnych liściach, pojawia się zjawisko rewersji (cofanie się cech odmiany). Nie jest to żadna choroba, ale by zapobiec rozszerzaniu się rewersji, wszystkie pędy o nietypowym wyglądzie (zabarwieniu liści) trzeba wycinać.

Odmiany trzmieliny Fortune'a

Najczęściej spotykana w sprzedaży jest odmiana 'Emerald’n Gold'– o zielonych, drobniejszych liściach z żółtym obrzeżeniem oraz odmiana 'Emerald Gaiety' – o liściach zielonych z białym/kremowym obrzeżeniem. Ponadto, dekoracyjne są także między innymi odmiany:

'Sunspot' - większe od innych odmian, eliptyczne liście (średnicy ok. 5 cm), o ciemnozielonej barwie i z jasnożółtą plamą na środku (zimą delikatnie przebarwiają się na czerwono),

- większe od innych odmian, eliptyczne liście (średnicy ok. 5 cm), o ciemnozielonej barwie i z jasnożółtą plamą na środku (zimą delikatnie przebarwiają się na czerwono), 'Interbolwi' – zielone liście z kremowobiałą plamą na środku,

– zielone liście z kremowobiałą plamą na środku, 'Harlequin' – odmiana karłowa o drobnych, pstrych (biało-zielonych) liściach.

Poznaj też inne gatunki trzmieliny: