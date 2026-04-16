Magnolie to krzewy lub drzewa, które w stanie naturalnym rosną w Azji Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Z blisko 300 gatunków magnolii zaledwie 10 procent to rośliny wykazujące mrozoodporność. I te właśnie magnolie uprawiane są w naszych ogrodach jako rośliny ozdobne.
Kiedy kwitną magnolie?
Termin kwitnienia magnolii, zależy od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Najwcześniej u nas zakwitają magnolie gwiaździste - ich kwiaty pojawiają się już w marcu-kwietniu. Potem zakwitają mieszańce, z których najbardziej znane są magnolia 'Susan' i magnolia 'Betty' - one kwitną w kwietniu-maju. W tym samym czasie kwitną magnolie pośrednie (magnolie Soulange`a). W maju-czerwcu kwitną magnolie purpurowe (np. najbardziej znana odmiana 'Nigra'). Są też magnolie, które kwitną w czerwcu-lipcu – należą do nich np. magnolie Siebolda.
Jak pobudzić magnolię do kwitnienia?
Aby magnolie pięknie kwitły trzeba przede wszystkim spełnić ich wymagania uprawowe:
- ziemia dla magnolii powinna być żyzna, próchnicza i przepuszczalna, o odczynie lekko kwaśnym,
- miejsce dla magnolii powinno być zaciszne i osłonięte od wiatru, najlepiej słoneczne (choć niektóre gatunki lubią też lekki cień),
- podłoże dla magnolii powinno być wilgotne, ale nie podmokłe (nadmiaru wody nie lubią),
- po posadzeniu ziemię wokół rośliny należy wyściółkować (np. korą lub torfem) - to zapobiegnie parowaniu wody z podłoża oraz będzie chronić magnolię przed przemarznięciem,
- magnolie nie lubią przesadzania, dlatego dobrze wybierzmy dla nich miejsce.
Dlaczego magnolia nie kwitnie?
Zdarza się, że krzewy magnolii nie zakwitają. Powodów takiej sytuacji może być kilka.
- Po pierwsze nasza magnolia była rozmnażana z nasion - takie drzewo kwitnie dopiero po kilku latach od posadzenia (nawet po 10 latach!). Jeśli chcemy, by roślina zakwitła wcześniej, wybierzmy do ogrodu drzewko szczepione na pniu (takie zakwita po 2-4 latach).
- Po drugie sprawdźmy, jaki gatunek i odmianę magnolii posadziliśmy w ogrodzie - różnią się one wchodzeniem w okres kwitnienia.
- Po trzecie magnolia mogła przemarznąć. Pąki liściowe i kwiatowe roślina zawiązuje jeszcze jesienią. Podczas mroźnej zimy (albo przy wiosennych przymrozkach) mogą one ulec uszkodzeniu i wtedy kwiaty się nie pojawią. Przemarznięciu może także ulec cała roślina - dotyczy to szczególnie młodych egzemplarzy (warto je na zimę osłaniać, np. agrowłókniną). Warto też zabezpieczyć przed mrozem korzenie, bo rozchodzą się tuż pod ziemią (ściółkując ziemię wokół pnia).
- Po czwarte magnolia mogła zostać źle przycięta. Roślina kwitnie na pędach wieloletnich - jeśli je zetniemy, kwiaty się nie pojawią i to przynajmniej przez kilka lat. Magnolia w ogóle nie lubi przycinania, ale jeśli już potrzebne jest cięcie (np. gdy za bardzo się rozrosła), to przeprowadzamy je po zakończeniu kwitnienia.
- Po piąte nie można przenawozić magnolii nawozami azotowymi latem, ponieważ zbyt duże dawki azotu, zaaplikowane zwłaszcza później niż w lipcu, powodują, że drzewo ma zwiększoną podatność na przemarzanie.
- Po szóste magnolia ma za sucho. Uprawiając magnolie w ogrodzie należy zadbać o prawidłową wilgotność podłoża i pamiętać o nawadnianiu, gdy jest sucho. Magnolie potrzebują szczególnie wody, gdy zawiązują paki kwiatowe (czyli już latem!), i jeśli wtedy wody będzie za mało, zawiązywanie paków będzie słabsze.
- Po siódme nasza magnolia jest mało odporna na mróz. Kupując magnolię do ogrodu nie wybierajmy gatunków wrażliwych na mróz i tych, które kwitną bardzo wcześnie (szczególnie, gdy mieszkamy w regionie, gdzie zimy zazwyczaj są mroźne).
