Magnolie to krzewy lub drzewa, które w stanie naturalnym rosną w Azji Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Z blisko 300 gatunków magnolii zaledwie 10 procent to rośliny wykazujące mrozoodporność. I te właśnie magnolie uprawiane są w naszych ogrodach jako rośliny ozdobne.

Kiedy kwitną magnolie?

Termin kwitnienia magnolii, zależy od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Najwcześniej u nas zakwitają magnolie gwiaździste - ich kwiaty pojawiają się już w marcu-kwietniu. Potem zakwitają mieszańce, z których najbardziej znane są magnolia 'Susan' i magnolia 'Betty' - one kwitną w kwietniu-maju. W tym samym czasie kwitną magnolie pośrednie (magnolie Soulange`a). W maju-czerwcu kwitną magnolie purpurowe (np. najbardziej znana odmiana 'Nigra'). Są też magnolie, które kwitną w czerwcu-lipcu – należą do nich np. magnolie Siebolda.

Magnolia gwiaździsta

Jak pobudzić magnolię do kwitnienia?

Aby magnolie pięknie kwitły trzeba przede wszystkim spełnić ich wymagania uprawowe:

ziemia dla magnolii powinna być żyzna, próchnicza i przepuszczalna, o odczynie lekko kwaśnym,

miejsce dla magnolii powinno być zaciszne i osłonięte od wiatru, najlepiej słoneczne (choć niektóre gatunki lubią też lekki cień),

podłoże dla magnolii powinno być wilgotne, ale nie podmokłe (nadmiaru wody nie lubią),

po posadzeniu ziemię wokół rośliny należy wyściółkować (np. korą lub torfem) - to zapobiegnie parowaniu wody z podłoża oraz będzie chronić magnolię przed przemarznięciem,

magnolie nie lubią przesadzania, dlatego dobrze wybierzmy dla nich miejsce.

Przeczytaj też: Rozmnażanie magnolii z nasion i przez szczepienie

Dlaczego magnolia nie kwitnie?

Zdarza się, że krzewy magnolii nie zakwitają. Powodów takiej sytuacji może być kilka.

Po pierwsze nasza magnolia była rozmnażana z nasion - takie drzewo kwitnie dopiero po kilku latach od posadzenia (nawet po 10 latach!). Jeśli chcemy, by roślina zakwitła wcześniej, wybierzmy do ogrodu drzewko szczepione na pniu (takie zakwita po 2-4 latach).

Po drugie sprawdźmy, jaki gatunek i odmianę magnolii posadziliśmy w ogrodzie - różnią się one wchodzeniem w okres kwitnienia.

Po trzecie magnolia mogła przemarznąć. Pąki liściowe i kwiatowe roślina zawiązuje jeszcze jesienią. Podczas mroźnej zimy (albo przy wiosennych przymrozkach) mogą one ulec uszkodzeniu i wtedy kwiaty się nie pojawią. Przemarznięciu może także ulec cała roślina - dotyczy to szczególnie młodych egzemplarzy (warto je na zimę osłaniać, np. agrowłókniną). Warto też zabezpieczyć przed mrozem korzenie, bo rozchodzą się tuż pod ziemią (ściółkując ziemię wokół pnia).

Po czwarte magnolia mogła zostać źle przycięta. Roślina kwitnie na pędach wieloletnich - jeśli je zetniemy, kwiaty się nie pojawią i to przynajmniej przez kilka lat. Magnolia w ogóle nie lubi przycinania, ale jeśli już potrzebne jest cięcie (np. gdy za bardzo się rozrosła), to przeprowadzamy je po zakończeniu kwitnienia.

Po piąte nie można przenawozić magnolii nawozami azotowymi latem, ponieważ zbyt duże dawki azotu, zaaplikowane zwłaszcza później niż w lipcu, powodują, że drzewo ma zwiększoną podatność na przemarzanie.

Po szóste magnolia ma za sucho. Uprawiając magnolie w ogrodzie należy zadbać o prawidłową wilgotność podłoża i pamiętać o nawadnianiu, gdy jest sucho. Magnolie potrzebują szczególnie wody, gdy zawiązują paki kwiatowe (czyli już latem!), i jeśli wtedy wody będzie za mało, zawiązywanie paków będzie słabsze.

Po siódme nasza magnolia jest mało odporna na mróz. Kupując magnolię do ogrodu nie wybierajmy gatunków wrażliwych na mróz i tych, które kwitną bardzo wcześnie (szczególnie, gdy mieszkamy w regionie, gdzie zimy zazwyczaj są mroźne).

Przeczytaj też: Dlaczego hortensja nie kwitnie? Zrób to, a znów obsypią się kwieciem! Czego nie lubią hortensje?

