Ceny krzewów owocowych 2026. Oto aktualny cennik sadzonek do ogrodu

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie krzewy owocowe warto mieć w ogrodzie?

Krzewy owocowe to nie tylko źródło smacznych i zdrowych owoców bogatych w witaminy, antyoksydanty oraz minerały, ale także sposób na większą samodzielność żywieniową. Świeże jagody, porzeczki czy maliny prosto z krzewu smakują zdecydowanie lepiej niż te kupowane w sklepie, a regularne spożycie wspiera odporność i pomaga w profilaktyce wielu chorób. Dodatkowo krzewy owocowe są łatwe w uprawie, nie wymagają dużo miejsca i doskonale sprawdzają się zarówno w małych ogrodach, jak i na tarasach czy balkonach w donicach. Stanowią też naturalną ozdobę ogrodu – wiosną kwitną pięknie, latem dają plony, a jesienią liście wielu odmian przebarwiają się na atrakcyjne kolory. Sadząc je, wspierasz także lokalną bioróżnorodność, przyciągając pszczoły i motyle.

W 2026 roku największą popularnością cieszą się borówka amerykańska ze względu na swoje superfoodowe właściwości i wysoką zawartość antyoksydantów. Tuż za nią plasują się maliny powtarzające owocowanie, które dają plony nawet do jesieni, oraz porzeczki w odmianach czarnej, czerwonej i białej – uniwersalne, odporne i obficie plonujące. Coraz częściej ogrodnicy wybierają też jagodę kamczacką jako jedną z najwcześniejszych owocujących roślin, agrest o słodkich jagodach oraz jeżyny bezkolcowe, które nie ranią rąk podczas zbiorów. Aronia i żurawina wielkoowocowa zyskują na znaczeniu ze względu na walory zdrowotne i dekoracyjny pokrój. Te gatunki dominują w ofercie szkółek, bo dobrze znoszą polski klimat i dają obfite zbiory nawet w mniejszych ogrodach.

Aktualne ceny krzewów owocowych 2026

Porzeczka czarna: 12,59 zł

Porzeczka czerwona: 12,59 zł

Porzeczka biała: 12,59 zł

Malina czerwona: 12,59 zł

Malina żółta: 12,59 zł

Agrest czerwony: 12,59 zł

Agrest zielony: 12,59 zł

Jeżyna bezkolcowa: 12,59 zł

Aronia czarnoowocowa: 12,59 zł

Borówka amerykańska C2,5 l: 23,19 zł

Jagoda kamczacka: 18,99 zł

Żurawina wielkoowocowa: 11,99 zł

Borówka amerykańska Bluecrop: 22,00 zł

Jagoda kamczacka Ruben: 18,00 zł

Porzeczka na pniu: 29,99 zł

Agrest na pniu: 29,99 zł

Aronia Aron: 17,49 zł

Borówka amerykańska w małej doniczce: 12,99 zł

Jeżyna Owocowy Raj: 11,99 zł

Malina standardowa: 10,99 zł

W ostatnim roku ceny krzewów owocowych uległy wyraźnej stabilizacji po wcześniejszych wzrostach spowodowanych inflacją i wyższymi kosztami produkcji. Większość popularnych sadzonek, takich jak porzeczki, maliny czy agrest, utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2025 roku. Niektóre odmiany borówki amerykańskiej i jagody kamczackiej zanotowały jedynie minimalne korekty, co sprawia, że zakup pozostaje atrakcyjny dla ogrodników.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie krzewów owocowych?

Przy zakupie krzewów owocowych przede wszystkim sprawdź stan sadzonki – powinna mieć zdrowe, zielone pędy, dobrze rozwinięty system korzeniowy i być wolna od oznak chorób czy szkodników. Wybieraj odmiany dostosowane do warunków glebowych i klimatycznych Twojego regionu, aby rośliny dobrze się przyjęły i obficie plonowały. Warto też zwrócić uwagę na wielkość doniczki oraz termin sadzenia – większe okazy w pojemnikach C2 lub C3 zazwyczaj szybciej zaczynają owocować, a zakup w renomowanej szkółce daje pewność jakości i ewentualnej gwarancji.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

20