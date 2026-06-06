Wiesiołki (łac. Oenothera) to grupa roślin, zwykle bylin, o dekoracyjnych zazwyczaj żółtych kwiatach (bywają także gatunki lub odmiany o kwiatach różowych bądź pomarańczowych). W ogrodach często uprawiany jest wiesiołek dwuletni (łac. Oenothera biennis).

Jak wygląda wiesiołek dwuletni?

Wiesiołek dwuletni, jak sama nazwa wskazuje, jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku tworzy przy ziemi charakterystyczną rozetę dużych, lancetowatych liści o lekko falowanych brzegach. Dopiero w drugim roku ukazuje się w pełnej krasie, wypuszczając sztywną, wzniesioną łodygę, która może osiągnąć od 50 cm do nawet 1,5 m wysokości. Łodyga jest prosta, często z czerwonawym nalotem i pokryta mniejszymi liśćmi. Jej szczyt latem wieńczą duże, czteropłatkowe kwiaty o intensywnie słonecznożółtej barwie. Najbardziej niezwykłą cechą wiesiołka jest to, że jego kwiaty otwierają się dopiero wieczorem, roztaczając wokół delikatny, przyjemny zapach, a o poranku więdną.

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Jakie wymagania ma wiesiołek dwuletni?

Wiesiołek dwuletni ma minimalne wymagania. Najlepiej rośnie w miejscach dobrze nasłonecznionych i ciepłych. Podłoże dla wiesiołka powinno być lekkie, dobrze przepuszczalne, piaszczyste lub żwirowe. Nie toleruje ciężkiej i mokrej gleby.

i Autor: Maya Jane/ Getty Images Wiesiołek dwuletni

Jak uprawiać wiesiołek dwuletni?

Nasiona wiesiołka można wysiewać do gruntu jesienią do inspektu lub od maja wprost do gruntu. Prawidłowa rozstawa między sadzonkami wynosi 25–30 cm.

Wiesiołek nie potrzebuje żadnego nawożenia – zbyt żyzne podłoże może wręcz osłabić jego kwitnienie na rzecz bujniejszego wzrostu liści. Podlewanie z reguły też nie jest konieczne, poza okresami suszy (wiesiołek dwuletni jest odporny na niedobór wody). Roślinie może natomiast zaszkodzić nadmiar wody, który prowadzi do szybkiego gnicia korzeni.

Zastosowanie wiesiołka w ogrodzie

Wiesiołek nadaje się do obsadzania ogrodów różnego typu jako roślina rabatowa lub na skalniaki. Z powodzeniem można uprawiać go w pojemnikach. Gatunek ten znajduje szerokie zastosowanie w ogrodzie, a do tego jest łatwy w uprawie.

Dzięki naturalnemu, nieco dzikiemu urokowi, wiesiołek dwuletni doskonale wpisuje się w ogrody w stylu wiejskim, naturalistycznym oraz na łąki kwietne. Jego wysokie, smukłe pędy kwiatowe stanowią doskonałe tło dla niższych bylin, a zdolność do samosiewu pozwala naturalnie wypełniać puste przestrzenie, tworząc swobodne, dynamiczne kompozycje.

Wiesiołek: właściwości lecznicze

Coraz częściej uprawia się w ogrodach wiesiołka dla celów leczniczych. Herbatki z nasion wiesiołka są uniwersalnym lekiem. Zaleca się je spożywać przy problemach z miażdżycą, cukrzycą, sercem i chorobami układu nerwowego.

Związki zawarte w nasionach wiesiołka wpływają m.in. na obniżenie ciśnienia krwi i poziomu cukru, regulują przemianę materii, wzmacniają organizm i działają odtruwająco. Z nasion wiesiołka produkowany jest również olej, który można na przykład dodawać do sałatek. Ma on także zastosowanie kosmetyczne: dodawany do maści i maseczek, pozytywnie wpływa na stan skóry.

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i Autor: Madeleine_Steinbach/ Getty Images Olej z wiesiołka

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