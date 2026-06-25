Mały ogród dopasowany do naszej codzienności

Coraz więcej osób chce mieć pod ręką świeże zioła i warzywa, ale nie każdy dysponuje działką czy czasem na codzienną pielęgnację rozbudowanych rabat. Dlatego popularność zyskują niewielkie uprawy na balkonach, tarasach i parapetach. Początkującym zwykle łatwiej zacząć od gatunków wysiewanych bezpośrednio do gruntu lub pojemników. Nie wymagają przygotowywania rozsady, a efekty można zobaczyć stosunkowo szybko.

– Ogród bez wysiłku nie oznacza ogrodu pozostawionego samemu sobie. Kluczowe jest dopasowanie roślin do własnych możliwości i rytmu dnia. Gatunki, które szybko rosną i wybaczają drobne błędy, pomagają nabrać pewności siebie – mówi Joanna Legutko, doradczyni ogrodnicza.

Koper – prosty sposób na świeże zioła przez całe lato

Koper ogrodowy należy do najłatwiejszych roślin użytkowych. Można go wysiewać od wiosny aż do końca lata, dzięki czemu nawet osoby, które nie zdążyły rozpocząć upraw wcześniej, mają szansę na własne zbiory. Świeży koper sprawdza się w codziennej kuchni – pasuje do młodych ziemniaków, chłodników, sałatek czy sosów. Najważniejsze jest regularne podlewanie młodych siewek, szczególnie podczas upałów.

Dobrym rozwiązaniem jest wysiewanie niewielkich partii nasion co kilka tygodni. Dzięki temu świeża natka będzie dostępna przez dłuższy czas.

Autor: Getty Images Koper ogrodowy to jedna z najpopularniejszych roślin przyprawowych uprawianych w ogrodach przydomowych

Pietruszka naciowa – cierpliwość, która się opłaca

Pietruszka naciowa nie rośnie tak szybko jak rukola czy rzodkiewka, ale odwdzięcza się długim okresem zbiorów. Jej liście można regularnie ścinać i wykorzystywać do zup, sałatek, sosów czy koktajli. Roślina wymaga nieco cierpliwości, ponieważ wschodzi wolniej niż wiele innych warzyw liściowych. W pierwszych tygodniach warto zadbać o umiarkowaną wilgotność podłoża i unikać zbyt gęstego siewu.

Rukola – pierwsze efekty już po kilku tygodniach

Jeśli zależy nam na szybkim rezultacie, rukola jest jednym z najlepszych wyborów. Pierwsze liście można zbierać już po kilku tygodniach od wysiewu. Jej charakterystyczny, lekko pikantny smak dobrze komponuje się z sałatkami, kanapkami, makaronami i daniami z grilla. Aby wydłużyć zbiory, warto ścinać zewnętrzne liście, pozostawiając środek rośliny do dalszego wzrostu. Latem najlepiej rośnie w miejscu jasnym, ale osłoniętym przed najostrzejszym słońcem.

Autor: W.Legutko/ Materiały prasowe Nasiona pietruszki naciowej

Autor: W.Legutko/ Materiały prasowe Pietruszka naciowa

Autor: W.Legutko/ Materiały prasowe Rukola

Roszponka – gwiazda balkonowych upraw

Roszponka jest często niedoceniana, choć świetnie sprawdza się w późniejszych terminach siewu. Można wysiewać ją od lipca do września, a jej niewielkie rozety nie zajmują dużo miejsca. Delikatne liście są cenione jako dodatek do sałatek, kanapek i lekkich lunchów. Roślina dobrze rośnie zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach. Wymaga przede wszystkim umiarkowanej wilgotności podłoża i nie potrzebuje codziennej uwagi.

Rzodkiewka – warzywo, które daje satysfakcję niemal od razu

Rzodkiewka od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych warzyw dla początkujących ogrodników. Rośnie szybko, nie wymaga przygotowywania rozsady i dobrze udaje się także w skrzynkach balkonowych. Siew pod koniec lata pozwala uzyskać jesienne zbiory. Aby korzenie były jędrne i łagodne w smaku, warto dbać o regularne podlewanie. To właśnie szybkie tempo wzrostu sprawia, że rzodkiewka często staje się pierwszym sukcesem osób rozpoczynających przygodę z uprawą roślin.

Autor: Getty Images Warzywa, które nie potrzebują dużo słońca - roszponka.

Autor: Getty Images Ze zbiorami rzodkiewki nie należy czekać, bo przetrzymane w glebie stają się mniej kruche i soczyste

Nie tylko koper i rukola. Co jeszcze siać latem?

Lista roślin nadających się do letnich wysiewów jest znacznie dłuższa. W drugiej części sezonu można wysiewać także różne odmiany sałat liściowych, buraki ćwikłowe, pak choi, rzepę, rzodkiew letnią i zimową czy szpinak. Najważniejsze jednak, by nie próbować zrobić wszystkiego naraz. Kilka dobrze dobranych gatunków często daje więcej satysfakcji niż rozbudowana uprawa wymagająca codziennego doglądania.

Ogród bez stresu – kilka minut dziennie wystarczy

Początkujący ogrodnicy często obawiają się, że uprawa roślin będzie czasochłonna. Tymczasem niewielki ogród użytkowy może stać się prostym elementem codziennej rutyny. Warto wybierać gatunki wysiewane bezpośrednio do gruntu lub pojemników, ustawiać skrzynki w miejscach, które mijamy każdego dnia, oraz podlewać rośliny rano lub wieczorem. W upalne dni pomocne może być również ściółkowanie ograniczające parowanie wody. Nawet kilka minut poświęconych roślinom każdego dnia wystarczy, by po kilku tygodniach cieszyć się własnymi zbiorami. A to często najlepsza motywacja, by kontynuować ogrodniczą przygodę.

Autor: W.Legutko/ Materiały prasowe Sałata liściowa Lollo Rosa to odmiana o intensywnie czerwonych, karbowanych liściach

Autor: Piotr Mastalerz W warzywniku możemy uprawiać wiele warzyw liściastych, na przykład szpinak, rukolę czy sałaty

Autor: GARDENA/ Materiały prasowe Pojemniki z tworzywa są trwałe, lekkie i odporne na wilgoć, nie gniją i szybciej nagrzewają glebę, co przyspiesza wzrost roślin. Na rynku są modele zintegrowane z systemem nawadniającym