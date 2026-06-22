Wyobraź sobie wieczorny spacer po ogrodzie, gdy powietrze nasycone jest słodkimi, korzennymi czy cytrusowymi nutami, unoszącymi się z każdego zakątka. Właśnie takie doświadczenie oferują odpowiednio dobrane rośliny, które w czerwcu osiągają szczyt swojej wonnej doskonałości. Odkryjmy razem, które z nich zasługują na honorowe miejsce w ogrodzie.

Dlaczego zapach w ogrodzie jest tak ważny?

Zapach w ogrodzie to coś więcej niż tylko przyjemny dodatek. Ma on ogromny wpływ na nasze samopoczucie, relaksuje, pobudza zmysły i potrafi przywołać wspomnienia. Tworzenie pachnącej rabaty to inwestycja w doznania, które czynią ogród miejscem wyjątkowym. Dodatkowo wiele pachnących kwiatów przyciąga do ogrodu cenne zapylacze, takie jak pszczoły i motyle, wspierając tym samym lokalny ekosystem. Planując pachnącą rabatę, warto uwzględnić różnorodność zapachów, by stworzyć kompozycję, która będzie ewoluować w ciągu dnia i nocy.

Pachnące róże - królowe czerwcowej rabaty

Nie sposób mówić o pachnących kwiatach, nie wspominając o różach. To absolutne królowe ogrodów, a ich czerwcowe kwitnienie jest prawdziwym świętem dla zmysłów. Choć wiele odmian zachwyca wyglądem, to właśnie te o intensywnym zapachu zasługują na szczególną uwagę. Jakie róże pachną najpiękniej?

Wybierając róże pachnące, zwróć uwagę na odmiany z grup:

Róża damasceńska - to klasyka, znana z intensywnego, słodkiego i nieco korzennego zapachu. Idealna do produkcji olejków eterycznych i konfitur.

Róża burbońska - charakteryzuje się mocnym, słodkim zapachem, często z nutami owocowymi. Kwitnie obficie i powtarza kwitnienie.

- charakteryzuje się mocnym, słodkim zapachem, często z nutami owocowymi. Kwitnie obficie i powtarza kwitnienie. Róże angielskie - łączą w sobie urok starych róż z wigorem i powtarzalnością kwitnienia nowoczesnych odmian. Wiele z nich pięknie pachnie, np. odmiany 'Gertrude Jekyll', 'Munstead Wood', 'Graham Thomas'.

- łączą w sobie urok starych róż z wigorem i powtarzalnością kwitnienia nowoczesnych odmian. Wiele z nich pięknie pachnie, np. odmiany 'Gertrude Jekyll', 'Munstead Wood', 'Graham Thomas'. Róże pnące o silnym zapachu, np. odmiany 'New Dawn', 'Eden Rose'.

Autor: Hgalina/ Getty Images Róża damasceńska

Piwonie – klasyka, która uwodzi słodkim zapachem

Piwonie, z ich okazałymi, pełnymi kwiatami, to prawdziwa ozdoba czerwcowych rabat. Najczęściej w ogrodach spotykane są liczne odmiany piwonii chińskiej. Wiele z nich wydziela silny, słodki, czasem różany zapach. Do szczególnie pachnących należą:

'Duchesse de Nemours' - klasyczna, biała piwonia o silnym, cytrynowo-różanym zapachu,

'Sarah Bernhardt' - różowa, pełna piwonia, ceniona za słodki i delikatny aromat,

'Festiva Maxima' - białe kwiaty z czerwonymi smugami, o intensywnym, słodkim zapachu.

Piwonie to rośliny długowieczne, które raz posadzone, będą cieszyć przez wiele lat. Preferują stanowiska słoneczne do półcienistych i żyzną, głęboko uprawioną glebę.

Autor: BigNazik/ Getty Images Piwonia 'Sarah Bernhardt'

Lilie – egzotyczny powiew w czerwcowym ogrodzie

Lilie, ze swoimi eleganckimi kwiatami, wnoszą do ogrodu nutę egzotyki i wyrafinowania. Wiele odmian, zwłaszcza z grupy lilii orientalnych i trąbkowych, słynie z intensywnego, często korzennego lub cytrusowego zapachu, który staje się szczególnie wyczuwalny wieczorem.Jakie lilie wybrać dla zapachu?

Lilie orientalne - są synonimem intensywnego zapachu. Ich duże, często pstrokate kwiaty wydzielają słodką, korzenną woń, która potrafi wypełnić cały ogród. Popularne odmiany to 'Stargazer', 'Casa Blanca' czy 'Muscadet'.

- są synonimem intensywnego zapachu. Ich duże, często pstrokate kwiaty wydzielają słodką, korzenną woń, która potrafi wypełnić cały ogród. Popularne odmiany to 'Stargazer', 'Casa Blanca' czy 'Muscadet'. Lilie trąbkowe - charakteryzują się dzwonkowatymi lub trąbkowatymi kwiatami i bardzo silnym, słodkim, często cytrusowym zapachem.

Lilie najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych lub w lekkim półcieniu, w dobrze przepuszczalnej, lekko kwaśnej glebie. Sadząc je, pamiętaj o drenażu, aby cebule nie gniły. Ich wysokie, strzeliste kwiatostany pięknie komponują się z niższymi bylinami na rabacie czerwcowej, dodając jej pionowego akcentu i niezapomnianego aromatu.

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Autor: Melissa Burovac/ Getty Images Lilia 'Stargazer'

Jaśminowce – białe kaskady intensywnego aromatu

Choć jaśminowiec wonny to krzew, doskonale sprawdza się jako tło dla niższych bylin na większych rabatach lub jako soliter, którego zapach roznosi się po całym ogrodzie. W czerwcu jego gałęzie uginają się pod ciężarem śnieżnobiałych kwiatów, które wydzielają niezwykle intensywny, słodki zapach, często mylony z zapachem jaśminu. Jest to idealna roślina do posadzenia w pobliżu tarasu, altany czy ścieżki, aby w pełni cieszyć się jego aromatem.

Jaśminowiec jest rośliną łatwą w uprawie, preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych i przeciętną glebę ogrodową. Jest odporny na mróz i suszę, co czyni go doskonałym wyborem dla początkujących ogrodników.

Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Jaśminowiec wonny

Lawenda – śródziemnomorski akcent w ogrodzie

Lawenda wąskolistna niezmiennie kojarzy się z sielskim krajobrazem Prowansji, a jej charakterystyczny, relaksujący zapach jest uwielbiany na całym świecie. W czerwcu, gdy jej fioletowe kwiatostany zaczynają się pojawiać, rabata zyskuje nie tylko piękny kolor, ale i niezwykły aromat.

Lawenda doskonale sprawdza się jako roślina obwódkowa na brzegach rabat, tworząc pachnące, fioletowe dywany. Jej zapach jest świeży, ziołowy i lekko słodki, a dodatkowo odstrasza komary i kleszcze. Jest to idealna roślina do sadzenia w pobliżu miejsc wypoczynku. Lawenda preferuje stanowiska bardzo słoneczne i przepuszczalną, wapienną glebę. Jest odporna na suszę i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, poza corocznym przycinaniem, które zapewnia obfite kwitnienie i zwarty pokrój.

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Autor: Getty Images Lawenda

Inne pachnące skarby czerwcowej rabaty

Poza wymienionymi gwiazdami, istnieje wiele innych roślin, które w czerwcu wzbogacą Twoją rabatę o cudowne zapachy:

Goździk brodaty - oferuje intensywny, korzenny zapach i szeroką gamę kolorów. Idealny do wypełniania przestrzeni na rabacie.

Floks wiechowaty - wiele odmian floksów wiechowatych, które zaczynają kwitnąć pod koniec czerwca, ma słodki, nieco waniliowy zapach. Poszukaj odmian takich jak 'David' (biała) czy 'Laura' (różowa z białym okiem).

Maciejka - choć jej kwiaty są niepozorne, to wieczorem wydzielają niezwykle intensywny, słodki i upojny zapach. Idealna do posadzenia w pobliżu okien sypialni czy tarasu, by cieszyć się nią po zmroku.

Jak zaplanować pachnącą rabatę? Praktyczne wskazówki

Stworzenie rabaty, która zachwyca zapachem przez cały czerwiec, wymaga nieco planowania. Oto kilka wskazówek:

Lokalizacja . Posadź pachnące kwiaty w miejscach, gdzie najczęściej przebywasz: w pobliżu ścieżek, ławek, tarasu czy okien.

. Posadź pachnące kwiaty w miejscach, gdzie najczęściej przebywasz: w pobliżu ścieżek, ławek, tarasu czy okien. Różnorodność zapachów . Mieszaj różne typy zapachów (słodkie, korzenne, cytrusowe, ziołowe), aby stworzyć złożoną kompozycję. Unikaj sadzenia obok siebie roślin o zbyt intensywnych i konkurujących ze sobą zapachach.

. Mieszaj różne typy zapachów (słodkie, korzenne, cytrusowe, ziołowe), aby stworzyć złożoną kompozycję. Unikaj sadzenia obok siebie roślin o zbyt intensywnych i konkurujących ze sobą zapachach. Czas kwitnienia . Wybieraj rośliny o zbliżonym terminie kwitnienia (czerwiec), aby zapewnić ciągłość aromatu.

. Wybieraj rośliny o zbliżonym terminie kwitnienia (czerwiec), aby zapewnić ciągłość aromatu. Wysokość i pokrój . Zaplanuj układ rabaty, uwzględniając wysokość roślin. Wyższe, takie jak jaśminowce czy lilie, posadź z tyłu, a niższe (lawenda, goździki) z przodu..

. Zaplanuj układ rabaty, uwzględniając wysokość roślin. Wyższe, takie jak jaśminowce czy lilie, posadź z tyłu, a niższe (lawenda, goździki) z przodu.. Warunki glebowe i słoneczne . Dobierz rośliny do warunków panujących w ogrodzie. Większość pachnących kwiatów preferuje stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalną glebę.

. Dobierz rośliny do warunków panujących w ogrodzie. Większość pachnących kwiatów preferuje stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalną glebę. Grupowanie . Sadź rośliny w grupach, a nie pojedynczo. Większa masa kwiatów oznacza intensywniejszy zapach.

. Sadź rośliny w grupach, a nie pojedynczo. Większa masa kwiatów oznacza intensywniejszy zapach. Zapachy wieczorne. Nie zapominaj o kwiatach, które pachną głównie wieczorem, takich jak maciejka. Posadź je w strategicznych miejscach, by cieszyć się nimi po zmroku.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Autor: Getty Images Maciejka jest rośliną jednoroczną, uprawianą z siewu nasion wprost do gruntu

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