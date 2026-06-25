Kwitnące rośliny urozmaicają ogrodowe ścieżki

Ścieżki prowadzące do domu i najczęściej użytkowanych części ogrodu warto zaprojektować tak, by stały się wyjątkowym elementem aranżacji ogrodu. Ciekawym urozmaiceniem jest posadzenie wzdłuż ścieżek kwitnących roślin. Częstym wyborem jest lawenda wąskolistna - popularna krzewinka, ceniona za atrakcyjny pokrój i piękne, fioletowoniebieskie, pachnące, miododajne kwiaty.

Trzeba jednak pamiętać, że lawenda będzie dobrze rosła i obficie kwitła jedynie wtedy, gdy zapewnimy jej odpowiednie warunki uprawy. Jeśli nie możemy spełnić specyficznych wymagań lawendy, warto zastanowić się nad alternatywą i poszukać roślin, które w równie atrakcyjny sposób prezentować się będą wzdłuż ogrodowych ścieżek.

Do wyboru mamy wiele gatunków, wśród których znajdą się również takie, które wyglądem będą przypominać lawendę. Jakie rośliny wybrać, by uzyskać podobny efekt kompozycyjny? Oto nasze trzy propozycje.

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Perowskia łobodolistna zamiast lawendy

Perowskia łobodolistna (Perovskia atriplicifolia) to półkrzew o drewniejących od dołu pędach i wyprostowanym, ażurowym pokroju. Z wyglądu przypomina lawendę, choć jest od niej mniej zwarta i osiąga większe rozmiary (dorasta do 80-120 cm wysokości!). Warto wziąć to pod uwagę, bowiem posadzona przy wąskiej ścieżce może ją łatwo zasłonić.

Kwitnienie perowskii rozpoczyna się z lipcu i trwa aż do późnej jesieni. Niebieskofioletowe, drobne kwiaty są zebrane w dekoracyjne, luźne, wiechowate kwiatostany, osiągające nawet 50 cm długości. Podobnie jak lawenda, perowskia jest cenioną rośliną miododajną, przyciągającą wiele pożytecznych owadów.

Liście perowskii są srebrzystoszare, pokryte włoskami, wąskie, głęboko powcinane, aromatyczne.

Roślina doskonale sprawdza się na słonecznych stanowiskach. Dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, słabych, piaszczystych i kamienistych. Zaletą perowskii jest odporność na suszę.

Autor: Getty Images Perowskia to w ogrodzie niebieskofioletowy atrakcyjne prezentujący się akcent

Szałwia omszona zamiast lawendy

Szałwia omszona (Salvia nemorosa) to kolejna roślina, która przy ścieżkach może zastąpić lawendę: również ma fioletowe kwiaty (są też odmiany o kwiatach białych i różowych), ale kwitnie dłużej niż lawenda (od maja do sierpnia) i jest od niej łatwiejsza w uprawie. Dwuwargowe kwiaty szałwii omszonej zebrane są w kłosowate kwiatostany długości 15-25 cm. Cała roślina osiąga 40-70 cm wysokości, tworzy dość zwarte kępy licznych, silnie rozkrzewionych pędów. Pędy i liście są miękko owłosione i wydzielają przyjemny szałwiowy aromat. Podobnie jak lawenda, przyciąga owady zapylające.

Szałwia omszona dobrze rośnie na słonecznych, ciepłych stanowiskach oraz średnio żyznym, wapiennym, umiarkowanie suchym podłożu. Roślina jest tolerancyjna względem pH podłoża.

Autor: Getty Images Szałwia omszona

Kocimiętka zamiast lawendy

Kocimiętka Faassena (Nepeta xfaassenii) z daleka przypomina lawendę i z powodzeniem może ją zastąpić posadzona wzdłuż ścieżki. Bylina charakteryzuje się krzaczastym pokrojem, tworzy zwarte, gęste kępy dorastające do 30–45 cm wysokości. Jest aromatyczna i ma srebrzystozielone liście. Dekoracyjne są wzniesione, kłosowate kwiatostany kocimiętki, złożone z fioletowoniebieskich, różowych lub białych kwiatów, chętnie odwiedzanych przez pszczoły i inne zapylacze (roślina miododajna). Kocimiętka kwitnie od maja aż do września.

Dobrze rośnie w przeciętnej, a nawet piaszczystej glebie, jest odporna na suszę, lubi słoneczne stanowiska. Oprócz walorów dekoracyjnych kocimiętka Faassena odznacza się także właściwościami leczniczymi.

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Autor: Irina Piskova/ Getty Images Kocimiętka

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