ZDANIEM SPECJALISTY

Uniwersalny sprzęt czyszczący

Parownice to bardzo wszechstronne urządzenia. Mnogość akcesoriów i dodatkowe dysze to gwarancja wielu różnych zastosowań. Dysza do tapet pozwala usuwać stare tapety. Dysza do tekstyliów pozwala odświeżać i prasować ubrania wiszące na wieszakach. Dysza do detali sprawdzi się przy czyszczeniu fug. Żelazko parowe wraz z parownicą stanowi niezastąpiony duet, który pozwala znacznie skrócić i usprawnić prasowanie. Warto korzystać z tych możliwości jakie daje parownica, tak, by moc pary pracowała dla nas.

Natalia Bała, ekspert firmy Kärcher