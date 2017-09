Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów od lipca 2017 r. - sprawdź ile zapłacisz za wycięcie drzewa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1330) określono:

wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

To rozporządzenie to efekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r. Ustawa wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przewidują one m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia: nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo, ma kilka pni – obwodu każdego z tych pni; nie ma pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Drzewa można usnąć dopiero jesli nie będzie sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa: