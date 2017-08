Sosny - najpiękniejsze iglaki. Poznaj gatunki sosny, które warto uprawiać w ogrodzie

Sosna jak z górskiej krainy

I na wydmach, i w górach, tak jak w większości naszych lasów, można zobaczyć ten sam gatunek – sosnę pospolitą. To, czy rośnie smukła w górę, czy tworzy pogięte konary na krzywym pniu, zależy od gleby i warunków, w jakich wzrasta. Im są one surowsze, tym drzewo jest bardziej malownicze, ale też wolniej rośnie. W górach, na skałach, warstwa urodzajnego podłoża jest niewielka, a nadmorskie piaski to bardzo słaba gleba. To powoduje, że rosnące tam drzewa są zdeformowane.

Poza tym i nad morzem, i w górach wieją silne wiatry, zwykle z tego samego kierunku, które dodatkowo wyginają konary i pnie drzew. W ogrodzie takich warunków wzrostu nie ma, dlatego sosny rosną w górę i nie chcą tworzyć dramatycznie rozpostartych konarów. Można je jednak do tego zmusić, stosując techniki sprawdzone w ogrodach japońskich. Trzeba jednak wiedzieć, że sosny pospolite wolno rosną (po 20 latach dorastają do 7-10 m) i ich formowanie trwa wiele lat. Można je kupić w szkółkach albo zamiast nich posadzić inny gatunek, na przykład: sosnę chińską, czarną, drobnokwiatową, sosnę japońską, koreańską albo sosnę żółtą, które są w sprzedaży także w sklepach ogrodniczych.

Formowanie sosny

1. Wyginamy pień sosny

Pień można formować tylko u młodych drzewek sosnowych, do czasu, gdy jest giętki. Jego kształtowanie rozpoczynamy już w trakcie sadzenia. Drzewko umieszczamy w glebie nie pionowo, ale pod niewielkim kątem, tak żeby było lekko pochylone. Następnie przywiązujemy pień do wbitych w ziemię podpór (na przykład bambusowych palików), by przybrał wygięty kształt.

2. Kształtujemy koronę sosny

Wycinamy zbyt gęsto rosnące pędy, aby nadać koronie malowniczy, nieregularny kształt. Usuwamy pędy, które rosną nisko nad ziemią. Gałęzie, które pozostały na drzewie, przyginamy i przywiązujemy do zamocowanych poziomo palików. Powstaną z nich szeroko rozpostarte konary.

3. Korygujemy kształt drzewa

Gdy pień i gałęzie tworzące konary zdrewnieją, usuwamy konstrukcję z palików. Co roku przycinamy pędy sosny wyrastające na konarach, aby się zagęściły, i korygujemy kształt korony. Podobnie możemy formować inne gatunki drzew.