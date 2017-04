Iglaki do ogrodu. Przegląd roślin iglastych: gatunki, zdjęcia, kompozycje

Iglaki do ogrodu: zdjęcia, gatunki, kompozycje. Iglaki to żywe dekoracje spotykane niemal w każdym ogrodzie. Ich największą zaletą jest brak sezonowości - rośliny iglaste w ogrodzie są ozdobą przez cały rok. Zastosowanie iglaków może być różnorodne. Zależy to nie tylko od gatunku, ale przede wszystkim od konkretnej odmiany. Poznaj najbardziej wartościowe iglaki do ogrodu.