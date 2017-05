Szkodniki iglaków: tarczniki, ochojnik, miodownica, miseczniki

Szkodniki iglaków na jałowcach i cyprysikach:

larwy i osobniki dorosłe (mszyce) żerujące pojedynczo lub w małych grupach pomiędzy igłami na dolnej stronie młodych pędów wierzchołkowych. Pojawiają się od maja. Atakują nie tylko jałowce, lecz również inne drzewa i krzewy iglaste - miodownica jałowcowa.

wygięte pędy i odbarwione igły. Na pędach białe, lekko wypukłe, owalne tarczki średnicy około 1 mm. Zagrożone są zwłaszcza starsze cyprysiki i jałowce – głównie kolumnowe odmiany jałowca pospolitego i wirginijskiego oraz rozłożyste jałowce sawińskie - tarcznik jałowcowiec.

Szkodniki iglaków na sosnach:

obfita, woskowa wydzielina, przypominająca drobne kłaczki waty, u nasady igieł - ochojnik sosnowy (szkodnik nie tworzy galasów).

Szkodniki iglaków na modrzewiach:

woskowa wydzielina wyglądająca jak puch - ochojnik świerkowo-modrzewiowy.

Szkodniki iglaków na jodłach:

liczne grupy młodych i dorosłych osobników, żerujące na dolnej stronie igieł. W miejscach żerowania pojawiają się żółtawe plamy. Z czasem igły i pędy pokrywają się obfitym, białym nalotem woskowym – wydzieliną wyglądającą jak wojłok. Porażone igły przedwcześnie opadają - ochojnik jodłowy.

Ochojniki na iglakach

Są to drobne owady zaliczane do mszyc. Żerując, wprowadzają do pąków ślinę, a znajdujące się w niej enzymy powodują powstawanie na gałązkach szyszkowatych narośli – galasów. Wewnątrz narośli, w licznych komorach, bezpiecznie żerują i rosną młodociane formy szkodników. Kształt i barwa galasów wskazują na gatunek ochojnika, który zaatakował roślinę. Samice i larwy niektórych gatunków ochojników żerują pod kłaczkami woskowej wydzieliny.

Zwalczanie ochojników na świerkach:

usuwać i niszczyć galasy, zanim się otworzą i uwolnią ochojniki.

silnie porażone części rośliny wycinać i palić.

aby zniszczyć wszystkie formy ochojników, które przezimowały, można wczesną wiosną opryskać drzewka: preparatem olejowym Promanal 60 EC (2%) lub pyretroidem (na przykład Decis 2,5 EC – 0,05 proc.; Sumi-alpha 050 EC – 0,04 proc.; Fastac 10 EC – 0,015 proc.).

Zwalczanie ochojników na modrzewiach:

ochojniki otoczone woskowym puchem opryskiwać w okresie wegetacji roślin preparatami układowymi (wnikają do rośliny), na przykład Orthene 75 SP – 0,1 proc.

Szkodniki: miodownice na iglakach

Miodownice to owady zaliczane do mszyc. Na ich wydzielinach, zwanych spadzią lub rosą miodową, rozwijają się grzyby sadzakowe. Ich grzybnia pokrywa igły czarnym nalotem, który również szkodzi roślinom iglastym, bo upośledza ich oddychanie i asymilację.



Zwalczanie miodownic:

można zawierzyć naturalnym wrogom miodownic – biedronkom, które zwabiane na roślinę przez spadź, skutecznie niszczą te szkodniki;

jeżeli zdecydujemy się na środki chemiczne, musimy wybrać preparaty selektywne, to znaczy takie, które zabijają szkodniki, ale nie szkodzą pożytecznym owadom. Takimi preparatami są: Bio-Insect i Pirimor 50 DG (0,1%). Do roztworu, którym zamierzamy opryskać iglaki, należy dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń, żeby ciecz dokładniej zwilżyła rośliny. Zabieg wykonuje się po zauważeniu pierwszych kolonii miodownic na iglakach.

Szkodniki: miseczniki i tarczniki na iglakach

To owady, których nieruchome samice oraz złożone przez nie jaja okryte są niewielkimi tarczkami. Larwy i samice wysysają soki z dolnej strony igieł oraz z kory pędów. Także te szkodniki obficie wydzielają spadź, na której rozwijają się grzyby sadzakowe.



Zwalczanie miseczników:

od początku lipca do połowy sierpnia, czyli w okresie, kiedy larwy wychodzą spod tarczek i rozchodzą się po roślinach, opryskiwać dwa lub trzy razy co 14 dni preparatem Actellic 500 EC w stężeniu 0,1 proc.

Zwalczanie tarczników: