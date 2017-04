Krzewy ozdobne w ogrodzie: przegląd najpiękniejszych krzewów kwitnących, ozdobnych z liści i owoców

Krzewy w ogrodzie mogą pełnić różnorodne funkcje - zarówno praktyczne, jak i estetyczne. Umiejętnie posadzone umożliwiają stworzenie efektu wielopiętrowości w aranżacji ogrodu. Krzewy ozdobne nadają się na żywopłoty, do tworzenia krzewiastych kompozycji, dekoracji oczek wodnych i zakładania wrzosowisk. Wiele gatunków ma także jadalne owoce, lubiane nie tylko przez ludzi, ale także przez dzikie zwierzęta. Podpowiadamy, jak się najładniejsze krzewy ozdobne w ogrodzie i jak je dopasować do miejsca, w którym mają rosnąć.

Na zdjęciu: krzewy kwitnące do ogrodu hortensja, pięciornik krzewiasty, magnolia, fot. thinkstockphotos.com; Maria Muszalska, Piotr Gorączko

Krzewy ozdobne w ogrodzie: stanowisko

Decydując się na konkretne gatunki krzewów do ogrodu warto zwrócić uwagę nie tylko na ich walory dekoracyjne, ale przede wszystkim na stanowisko i rodzaj gleby, w którym będą uprawiane. W miejscach słonecznych rośnie większość roślin (o ile zapewni im się dobry dostęp do wody). Problem może natomiast pojawić się w ogrodach zacienionych, np. w miejscach na wystawie północnej. Gatunki krzewów polecane do ogrodów zacienionych to m.in. cis pospolity, bukszpan wiecznie zielony, mahonia pospolita, ostrokrzew Meservy, wawrzynek wilcze łyko, bez czarny i porzeczka alpejska. Roślinom należy zapewnić także dobre warunki glebowe. Ważnymi parametrami są zasobność, przepuszczalność i odczyn podłoża.

Krzewy ozdobne w ogrodzie: ciężkie, gliniaste podłoże

Propozycje krzewów ozdobnych do ogrodu na ciężkie, gliniaste podłoża to: magnolia, wiśnia piłkowana, krzewuszka cudowna, perukowiec podolski, budleja Dawida, kalina koralowa.

Krzewy ozdobne w ogrodzie: gleby piaszczyste

Propozycje roślin na gleby lekkie (piaszczyste) to: rokitnik pospolity, żarnowiec miotlasty, janowiec, bez czarny, sosny (odmiany karłowe), jałowiec pospolity, jałowiec płożący, perukowiec podolski, berberysy, pigwowiec, głogi, śliwa tarnina, jarząb pospolity.

Krzewy ozdobne w ogrodzie: gleby kwaśne

Propozycje krzewów do ogrodu na podłoża kwaśne: borówki (krzewinki), azalie, różaneczniki, hortensje, enkiant dzwonkowaty, magnolia, kiścień wawrzynowy i żarnowiec miotlasty.

Krzewy ozdobne w ogrodzie niskie

Aranżując ogród i wybierając krzewy należy zwrócić uwagę na ich wysokość, szerokość i pokrój roślin. Od tego zależy, gdzie i w jaki sposób będzie można je wykorzystać. Najniższe krzewy ozdobne można komponować z bylinami na rabatach, tworzyć z nich obwódki (np. wzdłuż chodnika) lub sadzić pod koroną drzew (o ile znoszą cień). Dużo zależy od pomysłu na urządzenie ogrodu i jego sensownego wdrożenia. Warto pamiętać, że rozmiar (wielkość) krzewu jest nie tyle cechą gatunkową, co odmianową. W szkółkach można więc odnaleźć odmiany krzewów ozdobnych znacznie niższe od podstawowego gatunku.

Krzewy niskie (zwykle do 1 m):

irga pozioma, mahonia pospolita, pigwowiec, pięciornik krzewiasty, tawuła japońska, żylistek wysmukły, mikrobiota syberyjska, lawenda, perowskia łobodolistna.

Krzewy ozdobne w ogrodzie: średnie i wysokie

Wysokie krzewy w aranżacji ogrodu idealnie nadają się żywopłotową ścianę (żywopłot formowany lub luźny). Moga też rosnąć jako solitery, nadają się także do dekoracji ścian lub murów.

Krzewy średnie (1-3 m):

berberysy, budleja Dawida, forsycja pośrednia, jaśminowiec wonny, krzewuszka cudowna, pęcherznica kalinolistna, śnieguliczka, ognik szkarłatny.

Krzewy wysokie (powyżej 3 m - czasem rosnące jak niskie drzewa):

judaszowiec południowy, kalina koralowa, klon japoński, klon palmowy, lilak pospolity, perukowiec podolski, sumak octowiec, złotokap Waterera, głogi, jarzęby.

Krzewy do ogrodu kwitnące oraz ozdobne z liści lub owoców

Krzewy ozdobne warto komponować tak, aby zdobiły ogród jak najdłużej. Dlatego oprócz gatunków krzewów ozdobnych z kwiatów (najlepiej o różnym okresie kwitnienia), zaleca się uprawiać także gatunki ozdobne z liści (są dekoracją od wiosny do późnej jesieni, a nawet cały rok - krzewy zimozielone) oraz z owoców (głównie dekorują ogród pod koniec lata, jesienią, a częściowo także zimą).

Krzewy o ozdobnych liściach

- liście sezonowe: berberys, hortensja dębolistna, pieris japoński, klon palmowy, klon japoński, laurowiśnia wschodnia;

- liście zimozielone: cis pospolity, jałowiec pospolity, bukszpan wiecznie zielony, ligustr pospolity (częściowo), sosna górska, świerk biały 'Conica';

Krzewy ozdobne z kwiatów

- krzewy kwitnące wiosną: forsycja, złotlin japoński, złotokap Waterera, jaśminowiec wonny, porzeczka krwista, skimia japońska, lilak pospolity, krzewuszka cudowna;

- krzewy kwitnące latem: budleja Dawida, barbula kaladońska, róże, ketmia, hortensja, pęcherznica kalinolistna;

- krzewy kwitnące jesienią: budleja Dawida (na początku jesieni), wiele odmian róż;

- krzewy kwitnące zimą: oczary

Krzewy o ozdobnych owocach

- owoce jadalne dla człowieka (surowe lub po przetworzeniu): czeremcha, rokitnik pospolity, jarząb pospolity, bez czarny, bez błękitny, irga, berberys, pigwowiec, dzika róża;

- owoce niejadalne lub trujące: ognik szkarłatny, cis pospolity (miąższ jadalny, nasiona silnie trujące), bieluń „anielskie trąby”, trzmielina zwyczajna, ostrokrzew kolczasty, ligustr pospolity

Krzewy o ozdobnych pędach

- dereń biały, leszczyna pospolita 'Concorta'

Krzewy ozdobne w ogrodzie rodzime a egzotyczne

Gatunki krzewów uprawianych w Polsce zalicza się do rodzimych, zadomowionych lub obcych. Generalnie dobór jest dość elastyczny i w większości ogrodów nie ma z tym problemu. Czasem jednak przy zakładaniu ogrodu w danym stylu można tę wiedzę wykorzystać. Ma to szczególne znaczenie w projektach ogrodów naturalistycznych (sadzi się tu tylko gatunki krzewów występujące w danym regionie), w ogrodach wiejskich (gatunki krajowe są wskazane, ale to nie jest żelazna zasada) oraz w ogrodach orientalnych, japońskich (uprawia się w nich krzewy pochodzące z Dalekiego Wschodu).

Krzewy ozdobne krajowe (lub od dawna zadomowione):

- sosna górska, jałowiec pospolity, bez czarny, kalina koralowa, leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy i dwuszyjkowy, śliwa tarnina, jarząb pospolity, berberys zwyczajny, dzika róża, malina właściwa, żarnowiec miotlasty, cis pospolity

Krzewy ozdobne egzotyczne:

- budleja Dawida, azalia, różanecznik, hortensja, jałowiec chiński, jałowiec wirginijski, judaszowiec południowy, krzewuszka cudowna, kalina japońska, karagana syberyjska, klon palmowy, klon chiński, mikrobiota syberyjska.

Krzewy w ogrodzie na żywopłoty, solitery i inne zastosowania

Jedne krzewy dobrze wyglądają posadzone w grupach, inne najlepiej prezentują się pojedynczo – jako solitery w wyeksponowanej części ogrodu. Wiele gatunków krzewów można ponadto uprawiać na żywopłoty - luźne lub formowane.

Krzewy polecane na żywopłot luźny:

dzika róża, bez czarny, bez błękitny, jaśminowiec wonny, forsycja pośrednia, leszczyna pospolita, rokitnik pospolity, lilak pospolity, śliwa tarnina;

Krzewy polecane na żywopłot formowany:

cis pospolity, cis pośredni, bukszpan wiecznie zielony, ligustr pospolity, ognik szkarłatny, berberys Thunberga; pigwowiec;

Soliter (krzewy rosnące pojedynczo)

magnolia, oczar, judaszowiec południowy, budleja Dawida, klon japoński, klon palmowy, sumak octowiec, krzewuszka cudowna, złotokap Waterera, tamaryszek;

Krzewy do ozdoby oczek wodnych:

klon palmowy, klon japoński;

Krzewy ozdoba wrzosowisk:

różanecznik, azalia, hortensja, prusznik

Krzewy w ogrodzie: znaczenie przyrodnicze

Ogród jest swoistym ekosystemem zbliżonym do naturalnego. Dlatego pełni ważne funkcje ekologiczne. Dzięki krzewom możemy przyciągnąć do ogrodu ptaki, pożyteczne owady, a także zapobiec pogorszeniu jakości gleby.

Krzewy w ogrodzie pożyteczne dla ptaków: głóg,trzmielina, kalina, bez czarny, jarząb, czeremcha, śliwa tarnina, ognik szkarłatny;

Krzewy w ogrodzie pożyteczne dla pszczół: głóg, żarnowiec, janowiec, fotergilla, ognik szkarłatny;

Krzewy w ogrodzie pożyteczne dla gleby: żarnowiec, janowiec (wzbogacają podłoże w azot), jałowiec (zapobiega osuwaniu gleby), rokitnik (zapobiega erozji na glebach piaszczystych)

Krzewy ozdobne do ogrodu: TOP 7 gatunków Muratordom.pl

Budleja Dawida "Summer Beauty" (Buddleja davidii "Summer Beauty"), fot. thinkstockphotos.com

1. Budleja Dawida

Opis: 2-3 m wysokości, kwitnie od lipca do października na biało, różowo lub fioletowo.

Uzasadnienie: krzew sprawdza się na gliniastych glebach, nadaje się do małych ogrodów, a przycięty po przemarznięciu może odbić od korzeni. To, co go jednak wyróżnia – to piękne, pachnące kwiatostany przyciągające chmary motyli, również gatunków rzadkich. To świetna pozycja w ogrodzie, gdzie bawią się dzieci.

Żarnowiec (Cytisus), fot. thinkstockphotos.com

2. Żarnowiec miotlasty

Opis: zwykle rośnie do 1,5 m wysokości, kwitnie na żółto od maja do czerwca.

Uzasadnienie: to niedoceniany, łatwy w uprawie krzew. Oprócz walorów ozdobnych pełni ważną funkcję - poprawia jakość podłoża zaopatrując go w azot.

Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius), fot. Magdalena Michalak

3. Jaśminowiec wonny

Opis: dorasta do 2-3 m wysokości, kwitnie na biało od mają do czerwca.

Uzasadnienie: gatunek krzewów, który wytwarza piękne, delikatne, białe kwiaty. Podziw budzi nie tylko ich wygląd, ale także intensywny, urzekający zapach.

Złotokap Waterera "Vossii" (Laburnum x watereri "Vossi"), fot. thinkstockphotos.com

4. Złotokap Waterera

Opis: 4-6 m wysokości, kwitnie od maja do czerwca na żółto.

Uzasadnienie: chociaż ten krzew kwitnie krótko, jego kwiaty budzą podziw z daleka. „Złoto kapie" to najlepsze określenie dla ich wyglądu. Ponadto złotokap dobrze sprawdza się w ogrodach miejskich - toleruje zanieczyszczenie powietrza.

Mahonia pospolita (Mahonia aquifolium), fot. Maria Muszalska

5. Mahonia pospolita

Opis: osiąga do 1 m wysokości, wiosną kwitnie na żółto, potem wydaje niebieskoczarne owoce.

Uzasadnienie: krzew ozdobny z liści, częściowo z kwiatów i owoców. Można go wykorzystać tam, gdzie większość gatunków nie da sobie rady - pod koroną drzew i w cienistych miejscach.

Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), fot. Magdalena Michalak

6. Ognik szkarłatny

Opis: osiąga 2-3 m wysokości, wiosną kwitnie na biało, latem zdobi ogród żółtymi, pomarańczowymi lub czerwonymi owocami.

Uzasadnienie: dobrze pielęgnowany krzew jest tak obwieszony pięknymi okrągłymi owocami, że ledwie widać liście. Świetnie nadaje się także na żywopłoty. Jest pokarmem dla ptaków i daje pożytek dla pszczół.

Jarzębina biała (Sorbus koehneana), fot. thinkstockphotos.com

7. Jarzębina biała

Opis: zwykle osiąga kilka metrów wysokości, kwitnie wiosną na biało, potem zdobi ogród kremowobiałymi owocami.

Uzasadnienie: krzew wytwarza owoce o nietypowej barwie, przyciągające wzrok. Ponadto jest łatwy w uprawie.