Nietypowe skalniaki. Najciekawsze pomysły na skalniak [ZDJĘCIA - inspiracje na ogrody skalne]

Skalniaki, czyli kamienie i rośliny tworzą krajobraz pełen harmonii. Zaletą takiego ogrodu jest nie tylko uroda, ale też to, że jest łatwy w pielęgnacji. Skalniak tworzy dominujący element ogrodu, dlatego jego kompozycja i wielkość powinny być starannie przemyślane i dopasowane do pozostałych elementów aranżacji działki. W ten sposób można zagospodarować nie tylko naturalny stok, ale też na przykład skarpę wokół tarasu. Kamień to fragment skały, część gór, które są opoką i czymś trwałym. Jest tajemniczy i przyciąga uwagę. Doskonale komponuje się z innymi materiałami używanymi do kształtowania przestrzeni wokół domu, ale przede wszystkim podkreśla piękno roślin.

Pomysły na przydomowy skalniak

Skalniak nie musi mieć już tradycyjnego wyglądu. Kamienie w ogrodzie można wykorzystać w rozmaity sposób – pojęcie ogród skalny nie wiąże się już nierozerwalnie z obsadzonym płożącymi roślinami kopcem ułożonym z kamieni polnych. Czasami wystarczy kilka skalnych odłamków albo nawet jeden kamień, żeby stworzyć wyrafinowaną kompozycję skalniaka. Szukając rozmaitych rozwiązań, warto czerpać wzorce z natury.

Skalniaki: rabaty z roślin i kamieni

Na płaskim terenie ciekawie prezentują się rabaty skalne, czyli kompozycje z głazów i różnej wielkości kamieni obsadzone roślinami.

Przestrzeń między większymi elementami mogą wypełniać plamy grubo pokruszonych skał, żwiru lub grysu, które będą naśladować górskie piargi. Różniące się wielkością i fakturą kamienie oraz odłamki skalne doskonale podkreślają urodę roślin rosnących na skalniaku.

Kamienne kompozycje zamiast tradycyjnego skalniaka

Zamiast tradycyjnego skalniaka można stworzyć kompozycję złożoną z kilku czy kilkunastu kamieni. Ponieważ nie zajmuje ona dużo miejsca, ale jednocześnie tworzy wyrazistą formę, może się stać najważniejszym elementem wystroju małego ogrodu czy patia.

Najlepiej w roli oryginalnego skalniaka wyglądają kamienie duże, popękane, spatynowane, o nieregularnych kształtach, z naciekami i przebarwieniami. Można je uzupełnić mniejszymi, jednak pamiętajmy, że lepiej wygląda kilka kamieni dużych niż wiele mniejszych.

Pomysł na mały skalniak

Skała i kilka roślin – nie trzeba dużo, żeby powstała interesująca kompozycja - miniskalniak, która może być na przykład ozdobą tarasu. Po w ypełnieniu

zagłębień urodzajną ziemią kamień zamieni się w donicę, w której sadzimy wytrzymałe na suszę rojniki (na zdjęciu) lub rozchodniki. Nie wymagają one szczególnej pielęgnacji, ponieważ są bardzo odporne na niesprzyjające warunki wzrostu. Wystarczy, że co jakiś czas je podlejemy. Do takiej kompozycji miniskalniaka najlepsze

są miękkie, łatwo chłonące wilgoć skały, takie jak wapień, dolomit, tuf wulkaniczny i miękki piaskowiec.