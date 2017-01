Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce nie jest już wymagane

Wycinka drzew bez pozwolenia

Od tego roku nie będą już potrzebne pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów przez prywatnych właścicieli nieruchomości na ich posesjach. Nowe przepisy podkreślają jednak, że jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy wycięcie drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do tej pory, aby usunąć drzewo z własnego ogródka, należało wystąpić o zgodę na wycinkę do samorządu. A gdy nieroztropny właściciel działki pominął tą procedurę, groziły mu wysokie kary za nielegalne wycięcie drzewa.

Wycięcie drzew na cele działalności gospodarczej

W przypadku, gdy na własnej działce prowadzimy działalność gospodarczą i na jej potrzeby musimy wyciąć drzewa, należy postarać się o pozwolenie na wycinkę. Dotyczy to jednak tylko drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm przekroczył 100 cm w przypadku gatunków takich jak topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa i platan klonolistny, i 50 cm w przypadkach pozostałych gatunków drzew. Są to zazwyczaj drzewa, które mają już przynajmniej kilkanaście lat.

Samorząd będzie mógł również określić swoje zasady wycinki w drodze uchwały. Muszą one jednak uwzględniać kryteria określone w ustawie, czyli np. gatunek czy wiek drzewa, a także cel usunięcia. Rada gminy może także zwiększyć katalog przypadków, które będą zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Opłaty za wycinkę drzew

Gdy uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew będzie potrzebne (wycinka na cele działalności gospodarczej), naliczana będzie z tego tytułu opłata. Nowelizacja przepisów pozwala, aby to gminy określały stawki opłat za usunięcie drzew. Nie będą one mogły jednak przekroczyć 500 zł za 1 cm obwodu drzewa. W przypadku krzewów jest to przemnożenie stawki opłaty, która wynosi 200 zł, przez powierzchnię jaką zajmuje krzew w m2.