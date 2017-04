Pnącza: rośliny wieloletnie, które otulą twój ogród. Poznaj zalety pnączy

Jakie pnącze wybrać (rośliny wieloletnie)?

O tym, czy pnącza będą dobrze rosły i utworzą parawan, który skutecznie osłoni działkę, decyduje nie tylko udany wybór gatunku. Równie ważne jest przygotowanie stanowiska dla roślin i ich późniejsza pielęgnacja. Pnącza wieloletnie, które nadają się do posadzenia wzdłuż ogrodzenia.



Siatka, pręty metalowe, sztachety drewniane - pnącza: Akebia pięciolistkowa, aktinidia ostrolistna, bluszcz pospolity, cytryniec chiński, dławisz okrągłolistny, glicynie, kokornak wielkolistny, miesięcznik dahurski, milin amerykański, powojniki, rdestówka Auberta, róże, wiciokrzewy, winniki, winobluszcz zaroślowy

Ogrodzenie kamienne - pnącza: bluszcz pospolity, hortensja pnąca, milin amerykański, przywarka hortensjowa (zwana także japońską), trzmielina Fortune’a

Ogrodzenie murowane, betonowe - pnącza: bluszcz pospolity, hortensja pnąca, winobluszcze (oprócz zaroślowego)

Pnącza wieloletnie: mrozodporność

Pnącza charakteryzują się różną odpornością na mróz. Te pochodzące z cieplejszych rejonów świata, na przykład

milin amerykański (południe Ameryki Północnej) czy glicynie (Japonia, Chiny i Korea), będą o wiele bardziej zagrożone

przemarzaniem w czasie zimy niż rośliny wieloletnie pochodzące z naszej strefy klimatycznej, na przykład powojniki i wiciokrzewy czy bluszcz pospolity występujący na terenie całej Europy i Azji Mniejszej. Wybierając pnącza do ogrodu, trzeba pamiętać, że posadzone na otwartej przestrzeni wzdłuż ulicy są narażone na mroźny wiatr, który dodatkowo je wysusza i może doprowadzić do ich obumierania. I choć często rośliny te odbijają z korzeni, potrzeba na to czasu. Poza tym usuwanie zaschniętych łodyg wplecionych w ogrodzenie wymaga niemało wysiłku.

Duża odporność na mróz (rośliny można uprawiać w całym kraju) - pnącza: aktinidia ostrolistna, cytryniec chiński, dławisz okrągłolistny, hortensja pnąca, winobluszcz pięciolistkowy i zaroślowy, winnik tojadowy

Średnia odporność na mróz (w chłodnych rejonach należy je sadzić w osłoniętych, ciepłych miejscach) - pnącza: bluszcz pospolity, miesięcznik dahurski, kokornak wielkolistny, powojniki, przywarka hortensjowa, rdestówka Auberta, róże, trzmielina Fortune’a, wiciokrzewy, winobluszcze



Niska odporność na mróz (w chłodnych rejonach mogą przemarzać) - pnącza: akebia pięciolistkowa, glicynie, milin amerykański

Pnącza wieloletnie: stanowisko (oświetlenie)

Wybór odpowiedniego miejsca dla pnączy powinien zależeć również od ich naturalnego występowania. Rośliny pochodzące ze stanowisk leśnych

mogą rosnąć nawet w cieniu, inne do prawidłowego rozwoju wymagają półcienia lub pełnego słońca.

Pnącza wieloletnie na miejsce słoneczne - cytryniec chiński, glicynie, miesięcznik dahurski, milin amerykański, powojnik tangucki, rdestówka Auberta, róże, winniki

Pnącza wieloletnie do półcienia - Akebia pięciolistkowa, aktinidia ostrolistna, dławisz okrągłolistny, hortensja pnąca, powojniki botaniczne i wielkokwiatowe, przywarka hortensjowa, rdestówka Auberta, wiciokrzewy, winobluszcze

Pnącza wieloletnie do cienia - bluszcz pospolity, hortensja pnąca, kokornak wielkolistny, trzmielina Fortune’a

Pnącza wieloletnie: wielkość roślin

Ważnym kryterium podczas wyboru pnączy wieloletnich do ogrodu jest ich wzrost. Należy je dobrać zarówno do wielkości i masywności ogrodzenia, jak i do rozmiarów działki. W małych ogrodach nie ma miejsca na zbytnie rozprzestrzenianie się roślin. Wiele pnączy tworzy bardzo silne, zdrewniałe pędy, które zajmują znaczną przestrzeń. Dlatego te o dużej sile wzrostu należy sadzić nie gęściej niż co 2 m. Wyjątkiem jest bluszcz pospolity, który choć dorasta do 20 m, nie jest bardzo ekspansywny.

Pnącza duże (ponad 8 m) - Bluszcz pospolity, dławisz okrągłolistny, glicynie, hortensja pnąca, kokornak wielkolistny, milin

amerykański, powojnik górski i pnący, rdestówka Auberta, winobluszcz pięciolistkowy, trójklapowy i zaroślowy



Pnącza średnie (5-6 m) - Akebia pięciolistkowa, aktinidia ostrolistna, przywarka hortensjowa, róże, trzmielina Fortune’a, winnik tojadowy



Pnącza małe (2-3 m) - Miesięcznik dahurski, powojnik alpejski, wielopłatkowy i wielkokwiatowy, większość wiciokrzewów