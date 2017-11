Elektryczne ogrzewanie otoczenia domu: dobór sterowników i długości przewodów grzejnych

Działanie i wybór sterowników i zabezpieczeń do elektrycznego podgrzewanie otoczenia domu

Elektryczne ogrzewanie otoczenia domu to nie tylko wybór kabli lub mat grzejnych. Ważnym elementem instalacji grzejnej jest sterownik. Umieszcza się go najczęściej w głównej rozdzielnicy budynku – jest przystosowany do zamocowania obok innej aparatury modułowej. Jego zadaniem jest włączanie przewodów grzejnych w odpowiednim momencie. Sterownik współpracuje z czujnikami temperatury i wilgotności. Może być wyposażony w diody sygnalizujące stan pracy systemu.

Nowoczesne sterowniki pozwalają na programowanie czułości czujnika wilgoci oraz zakresu temperatury, w którym układ ma pracować. Graniczne wartości zarówno temperatury, jak i wilgotności można ustawiać dowolnie. Z chwilą spadku temperatury poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie wzrostu wilgotności powyżej określonego progu sterownik włącza system ogrzewania. Wyłącza go po podniesieniu się temperatury i obniżeniu wilgotności. Jeżeli jest mroźnie, ale sucho, sterownik nie włącza ogrzewania, ponieważ nie ma zagrożenia oblodzeniem. Dzięki temu energia elektryczna nie jest niepotrzebnie zużywana i nie rosną bez potrzeby koszty eksploatacji sytemu.

Odśnieżanie otoczenia domu - ochrona podjazdów i chodników przed marznącym deszczem

Niektóre typy sterowników mają funkcję zabezpieczenia przed marznącym deszczem. Sterownik dobrej jakości zapewnia także kontrolę współdziałających z nim czujników (wyświetla rodzaj stwierdzonego uszkodzenia), a także rejestruje czas pracy systemu grzejnego. Do połączenia przewodów grzejnych ze sterownikiem służą odcinki tak zwanych zimnych przewodów oraz puszki i zestawy przyłączeniowe. Wolne końce przewodów grzejnych zabezpiecza się zestawami zakończeniowymi. Każdy obwód grzejny wymaga zabezpieczenia wyłącznikiem nadmiarowoprądowym dostosowanym do pobieranej mocy, czyli w praktyce do długości przewodu grzejnego. Ponieważ styki wykonawcze sterowników są dostosowane do niedużych obciążeń, w bardziej rozbudowanych systemach w dłuższych odcinkach przewodów trzeba instalować styczniki pomocnicze.