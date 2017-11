Kiedy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel nieruchomości, a kiedy gmina? A co z odśnieżaniem dachu?

Pamiętaj o odśnieżeniu dachu i usunięciu sopli

Zgodnie z prawem budowlanym obowiązek odśnieżenia dachu i elewacji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Za nieodśnieżenie grozi im grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku. Właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli zwisających z budynku, które mogą spaść na przechodniów lub przejeżdżające samochody.

Odśnieżanie dachu - odpowiadzialność właściciela i zarządcy

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 61) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić „bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziałujących na obiekt (...), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”. Wpisują się w to również opady śniegu. Zalęgający śnieg na dachu może przecież doprowadzić do przeciążenia konstrukcji budynku. Obowiązek odśnieżenia spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno dachu, jaki i elewacji budynku. Właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli, brył, nawisów śnieżnych i lodowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pieszych i samochodów przemieszczających się bezpośrednio wzdłuż budynku.

Jaka kara za nieodśnieżanie dachu?

Za nieodśnieżanie dachu, a tym samym za niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, grozi grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Bezpieczne odśnieżanie dachu

Właściciel i zarządca powinien zwracać uwagę, kogo zatrudnia do odśnieżania dachu. Odśnieżanie dachu to praca na wysokości i może się tym zając tylko odpowiednio wykwalifikowana ekipa. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.