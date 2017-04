Płytki kamieniopodobne na elewację i do wnętrz

Szerokie zastosowanie płytek kamieniopodobnych

Płytki kamieniopodobne odzwierciedlają naturalną różnorodność ponadczasowego materiału budowlanego, jakim jest kamień naturalny. W skład bogatego asortymentu płytek kamieniopodobnych wchodzą inspirujące kolekcje, dostarczające niemal nieskończonych możliwości stylizacji elewacji i wnętrza. Szeroka paleta obejmuje dekory od inspirowanych antyczną sztuką budowlaną, poprzez wzorowane na tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej, aż po wzory charakterystyczne dla terenów górskich.

W ofercie Stegu występują również okładziny kamieniopodobne specjalnie dedykowane nowoczesnym realizacjom, opartym na innowacyjnych materiałach i zdecydowanej kolorystyce. Kamień elewacyjny znajduje szerokie zastosowanie - jako dekoracja ogrodzeń, całych elewacji lub cokołów budynku, a także do projektowania śmiałych aranżacji wnętrz z użyciem ściennych płytek.

Płytki kamieniopodobne we wnętrzu

Gipsowe płytki o strukturze kamienia, to niezwykle efektowny element dekoracyjny, który odświeży wygląd pomieszczenia. Płytki kamieniopodobne stanowią ciekawe tło dla mebli oraz pozostałych elementów wystroju wnętrza. Poza walorami wizualnymi, kamień na ścianie stanowi jej dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Aby przedłużyć ładny wygląd ściany, należy ją regularnie (co 5 lat) impregnować. Można również przemalować kamień dekoracyjny zachowując jego unikalną fakturę. Do najciekawszych wzorów należą nowość w ofercie Stegu – płytka Nanga – inspirowana górskim krajobrazem, Cairo – odwzorowująca blok skalny oraz Venezia o ciekawych walorach kolorystycznych.

Kamień elewacyjny

Dzięki bogactwu formy oraz naturalnym barwnikom, kamienie doskonale komponują się zarówno ze szkłem, metalem, jak i klasyczną architekturą. Dlatego tak chętnie są stosowane na ogrodzeniach, elewacjach zewnętrznych oraz we wnętrzach. Kamień zmiękczy ostrą formę architektoniczną, wizualnie czyniąc ją bardziej przyjazną dla oka. Kamień elewacyjny jest trwały, ale jednocześnie bardzo łatwy w obróbce. Produkowany w formie łatwych w montażu paneli lub kamiennych plastrów, posiada znacznie mniejszą masę niż kamień naturalny. Ze względu na uniwersalną strukturę, może zostać położony w poziomie lub w pionie, pozwala również na malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi. Brak wymagań co do gładkości powierzchni, na którą jest kładziony sprawia, że zastosowanie tego produktu pozwala na uzyskanie doskonałego efektu wizualnego przy niewielkim nakładzie kosztów i pracy.

Płytki elewacyjne wykonane są z betonu. Ich ogromną przewagą nad materiałem naturalnym jest niższa waga - nie obciążają statycznie ściany. Są również znacznie tańsze niż kamień naturalny lub cegła. Kamieniopodobne materiały wykończeniowe w ofercie Stegu, są odporne na mróz i zmienne warunki pogodowe, dlatego dają gwarancję trwałości na długi czas.

Najpopularniejsze w Polsce okładziny z oferty firmy Stegu stosowane na elewacjach to Nepal - głęboko rzeźbione w jasnej kolorystyce, Grenada - płytki oddające eleganckie wzornictwo i atmosferę andaluzyjskiego krajobrazu oraz płytki California - imitacja drobno łupanego kamienia.