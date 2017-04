Ogrzewanie rynien. Jak zastosować przewody grzejne w orynnowaniu?

Montaż kabli grzejnych w orynnowaniu

Aby system ogrzewania rynien działał odpowiednio wydajnie, najczęściej stosuje się dwa rzędy kabli grzejnych, ułożone równolegle. Jedna nitka powinna biec na samym dnie rynny, a druga bliżej zewnętrznej krawędzi. Ten drugi przewód skutecznie zapobiegnie tworzeniu się nawisów i sopli w przypadku obfitych opadów. Przewody mocujemy w prosty sposób za pomocą plastikowych zaczepów, rozmieszczanych co około 30 cm.

W rurach spustowych zadanie jest trochę utrudnione, ponieważ nie ma jak umieścić w nich zaczepów. Ale można sobie z tym poradzić dzięki wprowadzeniu łańcucha lub linki do rury spustowej i wpięciu w nie zaczepów, a następnie przewodów grzejnych. Łańcuch lub linka powinny wisieć na ocynkowanej poprzeczce. Dzięki temu kable wpuszczone w rurę spustową nie będą wywierać siły na resztę instalacji i nie będą ściągać jej w dół. W rurach spustowych odstępy pomiędzy zaczepami również powinny wynosić około 30-40 cm.

Przy wyliczaniu potrzebnej długości przewodów, pamiętajmy o tym, aby sumę długości rynien i rur spustowych przemnożyć przez dwa, jeśli planujemy położyć dwa przewody obok siebie. Jeżeli rura spustowa kończy się w ziemi, to ogrzewanie należy poprowadzić poza granicę przemarzania gruntu. Trzeba też dodać co najmniej pół metra na połączenie kabla grzejnego z przewodem zasilającym (konieczne będzie użycie szczypiec do zdejmowania izolacji oraz zaciskarki do tulejek).

Instalacja musi być podłączona poprzez przewód 3 x 2,5 mm2 do regulatora. Instalacja zasilająca powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym, którego parametry powinny być dobrane przez elektryka zgodnie z instrukcją montażu. Podłączenie systemu ogrzewania do instalacji powinno być wykonywane przez elektryka z uprawnieniami.

Po ułożeniu kabli, należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów, a także uruchomić na próbę instalację. Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona przyrządem o napięciu znamionowym 1000 V (np. megaomomierz) nie powinna być mniejsza od 50 MΩ.