Wymiana uszczelek w oknach: jak to zrobić

Uszczelki obwodowe znajdują się we wrębach lub w kanałach technologicznych w skrzydle okiennym. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona styku skrzydła i ościeżnicy przed przewiewaniem. Z biegiem lat wskutek eksploatacji okien, oddziaływania czynników atmosferycznych, gromadzenia kurzu czy starzenia się materiału uszczelki w oknach tracą swoją sprężystość, parcieją, a nawet pękają. Przez okno zaczyna przepływać nadmierna ilość powietrza. To znak, że zniszczone uszczelki w oknach trzeba wymienić.

Wymieniamy uszczelki w oknach: materiały

Nie nadają się do tego uniwersalne taśmy z marketów budowlanych. Uszczelka musi idealnie pasować do wrębu obwodowego w ramie okiennej. Właściwą uszczelkę można kupić u producenta albo dystrybutora okien. Zamówienia dokonuje się na podstawie tabliczki znamionowej okna. Znajdują się tam wszystkie informacje: typ okna, jego rozmiar, model, wariant szklenia i kod produkcji. To pozwala dobrać profil uszczelki. To bardzo ważne, bo na przestrzeni lat ulegał on modyfikacjom i dzisiejsze uszczelki stosowane w oknach są wyprofilowane nieco inaczej niż te, które montowano w oknach dawniej. Na podstawie symbolu z tabliczki znamionowej serwisanci mogą odtworzyć stare rysunki techniczne i dobrać model uszczelki o profilu typowym dla roku produkcji danego okna. Ważne, aby zamówienia dokonać odpowiednio wcześnie przed sezonem zimowym. Stare części zamienne trzeba bowiem specjalnie zamawiać, a realizacja takiego zamówienia może trwać nawet miesiąc.

Wymiana uszczelki w oknach: koszt

uszczelka obwiedniowa - cena 50-125 zł (zależnie od rozmiaru okna)

uszczelka piankowa na klapę wentylacyjną - od 20 zł/m; uszczelki do okien pokrytych poliuretanem są droższe

Wymiana uszczelek w oknie: instrukcja

W skrzydle okna mogą być dwa rodzaje uszczelek. Jedne mają postać ciągłych taśm, które docina się podczas montażu na odpowiednią długość równą obwodowi skrzydła. Aby uniknąć pomyłek podczas pomiarów, najłatwiej najpierw wyjąć starą uszczelkę, a następnie odmierzyć od niej nową z zamówionej rolki. Niektórzy producenci oferują możliwość zamówienia od razu taśmy odpowiedniej długości na podstawie rozmiaru okna odczytanego z symbolu na tabliczce znamionowej.

Drugi rodzaj uszczelek w oknie to taśmy zgrzewane w narożnikach okna. W tym wypadku trzeba zamówić konkretny produkt dopasowany do określonego modelu okna. Informacje na temat tego, który rodzaj uszczelek zastosować, są ukryte w symbolu okna na jego tabliczce znamionowej i nie powinno się tego na własną rękę zmieniać. Zanim podejmiemy decyzję o wymianie uszczelek w oknie, sprawdźmy, czy jest to możliwe, bo w niektórych modelach okien konieczne będzie zdjęcie całego skrzydła okna i wymaga to wizyty serwisanta. Podczas wymiany uszczelek należy trzymać się podstawowych zasad.

1. Najpierw trzeba usunąć starą uszczelkę. Może ona być tylko wciśnięta we wrąb ramy - wówczas wystarczy ją wyjąć. Zdarza się jednak, że uszczelki są przymocowane zszywkami. W takim wypadku najpierw trzeba wyrwać zszywki z ramy, a następnie wyjąć taśmę.

2. Wręby należy oczyścić z kurzu i brudu. W czysty kanał wkładamy nowe uszczelki. Jeśli wymagają mechanicznego mocowania, to - podobnie jak stare - trzeba przybić je zszywkami.

3. Niektóre okna są fabrycznie wyposażone w dodatkowy kanał. Taka budowa daje możliwość zamontowania dodatkowej uszczelki, co poprawi szczelność okna.