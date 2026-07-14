Powiedz mi, jaki masz prysznic, a dowiesz się... jak go myć

Na rynku jest wiele różnych typów kabin prysznicowych, wybór zależy od preferencji użytkownika i wielkości łazienki. Dostępne są kabiny półokrągłe, prostokątne, z płytkim i głębokim brodzikiem, z drzwiami przesuwnymi lub uchylnymi. Ostatnio bardzo modne są kabiny prysznicowe typu Walk in - pozbawione drzwi, od łazienki ograniczone jedną lub dwoma szklanymi ściankami, w których podłoga wyłożona jest terakotą. Brodzik i drzwi kabiny prysznicowej to dwa odrębne elementy wyprodukowane z różnych materiałów. Są ze sobą połączone i tworzą jedną całość. Rodzaj materiału, z jakiego wykonane są części składowe kabiny prysznicowej ma znaczenie w trakcie jej użytkowania i konserwacji. Ponadto ściany w kabinie pokryte glazurą i podłoga wyłożona terakotą również wymagają czyszczenia.

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Czyszczenie brodzika z konglomeratu

Brodziki z konglomeratu, tj. ze sztucznego marmuru, są estetyczne, gładkie, przyjemne w dotyku i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Łatwo dają się wyczyścić - na gładkiej powierzchni zanieczyszczenia nie osadzają się tak bardzo. Konglomerat ma właściwości antyseptyczne, jest antypoślizgowy i odporny na promieniowanie UV. Brodziki z konglomeratu nie ulegają przebarwieniom. Pielęgnacja brodzika z konglomeratu jest prosta. Miękką, mokrą ściereczkę bawełnianą nasączamy płynem do mycia naczyń i myjemy brodzik okrężnymi ruchami. Wyczyszczony konglomerat trzeba opłukać ciepłą wodą, a następnie przetrzeć suchą szmatką. Brodziki z konglomeratu należy impregnować przeznaczonymi do tego celu specjalnymi preparatami.

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Czyszczenie brodzika z akrylu

Brodziki akrylowe są ciepłe, gładkie i stosunkowo tanie, jednak nie są wytrzymałe na wysoką temperaturę i odporne na zarysowania. Do czyszczenia brodzika lub szyb akrylowych nie należy używać ostrych zmywaków, druciaków czy mocno ściernych mleczek oraz past czyszczących. Mogą one porysować i zmatowić plastikową powłokę. Brodziki akrylowe dobrze jest po każdej kąpieli umyć gąbką z mydłem w płynie lub płynem do mycia naczyń, spłukać silnym strumieniem wody oraz wytrzeć do sucha. Należy unikać kontaktu powierzchni akrylu z lakierami, zmywaczami do paznokci, oraz innymi rozpuszczalnikami. Mogą one trwale zniszczyć powierzchnię brodzika.

Czyszczenie brodzika ceramicznego

Brodziki ceramiczne wyróżniają się odpornością na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Są proste w utrzymaniu, stworzone do częstej eksploatacji. Produkty ceramiczne powinny być czyszczone regularnie ciepłą wodą z mydłem.

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Czyszczenie drzwi do kabiny prysznicowej

Drzwi kabiny prysznicowej mogą mieć strukturę gładką, przezroczystą, matową, z wytłoczonymi wzorami, mogą być też barwione. Drzwi prysznicowe z przeźroczystego szkła hartowanego, gdy są czyste wyglądają naprawdę elegancko. Po za tym są trwałe i bezpieczne w użytkowaniu. Niestety, podczas kąpieli po ściankach kabiny spływają rozpuszczone mydliny. W ten sposób tworzy się nieestetyczny, często trudny do usunięcia osad, który szpeci całą kabinę. Na rynku dostępne jest szkło ze specjalną powłoką hydrofobową, dzięki której łatwiej utrzymać taflę w czystości. Krople wody szybko spływają nie tworząc zacieków. Po kąpieli należy tylko dokładnie spłukać drzwi mocnym strumieniem wody. Od czasu do czasu należy odświeżyć powłokę stosując specjalną do tego celu odżywkę. Impregnacja wygładza mikrozagłębienia, dzięki czemu zmniejsza się ilość zalegającego osadu. Natomiast drzwi prysznicowe akrylowe są bardziej podatne na przebarwienia, uszkodzenia, zarysowania czy pęknięcia.

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Autor: Getty Images Do usuwania wody ze ścian kabiny prysznicowej przydatna jest gumowa ściągaczka do okien

Jakimi środkami chemicznymi czyścić kabiny prysznicowe?

W sprzedaży dostępne są różnego rodzaju środki do czyszczenia kabin prysznicowych o właściwościach grzybobójczych, odkażających, likwidujących kamień i rdzę w postaci płynu, żelu, mleczek, sprayu czy pianki. Jeżeli zdecydujemy się na ich użycie zawsze stosujmy się do zaleceń producenta oraz do instrukcji obsługi produktów, które czyścimy. Nie każdy środek będzie odpowiedni do każdego materiału, z którego wykonane są elementy kabiny. Niepoprawnie dobrane silne, drażniące i żrące chemiczne substancje mogą trwale zniszczyć czyszczoną przez nas powierzchnię. Preparatów chemicznych nie stosujmy w zamkniętej i niewentylowanej łazience. Uchylmy okno lub otwórzmy szeroko drzwi do łazienki. Chemiczne detergenty mogą podrażniać nasze oczy, skórę oraz drogi oddechowe.

Domowe metody czyszczenia kabiny prysznicowej

Do czyszczenia brodzików prysznicowych świetnie sprawdzą się dedykowane do pielęgnacji kabin prysznicowych gotowe preparaty na bazie naturalnych kwasów owocowych oraz stare, sprawdzone domowe sposoby. Utrzymanie w czystości kabiny wymaga od nas systematyczności.

Do czyszczenia kabiny prysznicowej załóżmy gumowe rękawice ochronne.

Kabinę opróżnijmy ze wszystkich wolnostojących rzeczy.

Podczas regularnego czyszczenia kabiny i brodzika powinniśmy szczególnie zadbać o trudno dostępne miejsca gdzie zbiera się brud i pleśń.

Po kąpieli drzwi kabiny są mokre, a na szklanych, niewzorzystych powierzchniach widać smugi. Do usuwania wody ze ścian kabiny przydatna jest chłonna ściereczka z mikrofibry oraz gumowa ściągaczka do okien. Do szybkiej dezynfekcji brudnych drzwi przyda się płyn do mycia szyb i luster. Zwilżoną szmatką płynem z detergentem przetrzyjmy dokładnie powierzchnię a następnie wypolerujmy do sucha na przykład ręcznikiem papierowym.

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Autor: Getty Images Do czyszczenia szyb kabiny prysznicowej można użyć płynu do mycia szyb

Czyszczenie kabiny prysznicowej octem i kwaskiem cytrynowym

Ocet spirytusowy to tani, powszechnie używany w gospodarstwach domowych środek czyszczący, dezynfekujący i odkamieniający. Roztwór octu spirytusowego z ciepłą wodą przygotowujemy w proporcji 1:1. Myjemy nim fugi, elementy ze stali nierdzewnej, baterię prysznicową oraz kafelki na ścianach i na podłodze. Roztwór nakładamy gąbką na powierzchnie i pozostawiamy na 10 minut. Starajmy się nie rozpylać takiego roztworu, gdyż może podrażnić nasze drogi oddechowe. Następnie dokładnie myjemy zabrudzenia i płuczemy kabinę czystą wodą. Na koniec przetrzyjmy wszystko do sucha. Ocet możemy zastąpić kwaskiem cytrynowym. Do pół litra ciepłej wody dodajemy wtedy 2 opakowania kwasku. Nie stosujmy jednak takiego roztworu na glazurę czy terakotę z marmuru. Kwasek cytrynowy na naturalnym kamieniu może pozostawić przebarwienia. Marmur jest wrażliwy na środki zawierające kwasy i wybielacze. Płytki marmurowe umyjemy ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub szarego mydła. Kafelki myjemy okrężnymi ruchami, spłukujemy czystą wodą i wycieramy do sucha.

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Jak usunąć pleśń z kabiny prysznicowej

Na miejsca pokryte pleśnią skuteczna okaże się przygotowana pasta z sody oczyszczonej i wody. Przygotowanie pasty polega na zmieszaniu 3 łyżek wody z 3 łyżkami sody oczyszczonej – zamiennie z proszkiem do pieczenia. Nanosimy pastę na brudną powierzchnię i zostawiamy ją na dłuższą chwilę a następnie dokładnie spłukujemy.Pleśń występuje zwykle tam gdzie panują odpowiednie do jej rozwoju warunki min. wysoka temperatura i duża wilgotność. Grzybnia rozwija się na różnych związkach organicznych. Najczęstszą przyczyną powstawania pleśni jest nieskuteczna wentylacja i rzadkie wietrzenie pomieszczeń, które powodują zbieranie się nadmiernej ilości wilgoci. Duże skupiska pleśni w brodziku zauważymy przy spoinach silikonowych łączących ścianę i brodzik oraz na uszczelkach, prowadnicach i kółeczkach gdzie długo zalega woda oraz w narożnikach kabiny. Aby temu zapobiec po każdej kąpieli pozostawmy uchylone drzwi od łazienki, otwórzmy okno lub załączmy wentylację. Wytrzyjmy do sucha miejsca gdzie zwykle zalega woda. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc zastosujmy miękką szczoteczkę do mycia zębów, pastę z sody oczyszczonej z dodatkiem wody utlenionej (nadtlenek wodoru 3%).

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Jak czyścić fugi i silikony w kabinie prysznicowej

Brudne fugi wyczyścimy za pomocą papki sporządzonej z sody oczyszczonej oraz octu spirytusowego. Nakładamy ją za pomocą szczoteczki do mycia zębów, porządnie wsmarowujemy a następnie szorujemy spoiny. Taką pastę pozostawmy na kwadrans w miejscach najbrudniejszych a następnie płuczemy obficie bieżącą wodą.Kiedy spoina silikonowa jest już bardzo zniszczona, należy ją usunąć i zastosować nową o zwiększonej odporności za zawilgocenia. Starą spoinę wycinamy delikatnie nożykiem tak aby nie uszkodzić krawędzi brodzika oraz powierzchni płytek. Powstała szczelinę oczyszczamy za pomocą szczoteczki do mycia zębów i nakładamy przygotowaną wcześniej pastę z proszku do pieczenia i octu. Pozostawiamy ją na ok. 30 min, następnie miejsce myjemy ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń a potem dokładnie odtłuszczamy za pomocą spirytusu salicylowego i osuszamy ponownie. Na koniec aplikujemy nowy silikon sanitarny zgodnie z zaleceniami producenta.

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Jak czyścić baterie i deszczownice

Inne elementy znajdujące się w kabinie prysznicowej, takie jak deszczownica czy bateria łazienkowa również wymagają regularnej pielęgnacji, Myjemy je mydłem rozpuszczonym w ciepłej wodzie lub płynem do mycia naczyń. Dokładnie spłukujemy czystą wodą, wycieramy do sucha i polerujemy na błysk. Jeżeli słuchawka i wąż prysznicowy są mocno zakamienione należy odłączyć je, namoczyć w roztworze wody z octem w stosunku 1:1 i pozostawić na kilka godzin. Następnie dobrze umyć szorstką stroną gąbki, opłukać i wytrzeć do sucha.

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Zatkany odpływ Domowym sposobem na zatkany odpływ będzie wlanie do niego roztworu wody, sody oczyszczonej z dodatkiem octu i pozostawienie na kilka minut a następnie przepłukanie gorącą wodą. Odpływ możemy też spróbować odetkać gumowym przepychaczem do rur.

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