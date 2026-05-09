Wśród 10 wybranych projektów jest dom z werandą, dom łatwy do ogrzania, tradycyjny w nowoczesnej szacie, willa z przedmieścia, nowoczesna stodoła a także dwie stodoły w jednym budynku czy dom dwulokalowy. Te współczesne projekty odpowiadają na najczęstsze potrzeby inwestorów poszukujących projektów gotowych.

Dom z poddaszem użytkowym i dwiema werandami

DS247 Jagodowy 2 dr-T idealnie wpasuje się w zielone otoczenie domu. Dwie werandy od przodu i z tyłu budynku łączą wszystkie pomieszczenia parteru z ogrodem. Pomagają w tym bardzo duże powierzchnie okien, które obficie mimo zadaszenia dostarczają dzienne światło do środka. Nie zabraknie go w salonie, kuchni, a nawet dużej przechowali-garderobie.

Otwory okienne ozdobione są listwami ze sztukaterii, co urozmaica elewacje. Dodatkowym elementem kształtującym wygląd zewnętrznej części domu jest asymetryczne rozmieszczenie okien parteru względem tych na piętrze. Regularną klasyczną formę domu nieco zaburza dostawiony do jednej ze ścian szczytowych garaż, ale zwiększa komfort użytkowników.

Weranda od strony wejścia to miejsce na pogawędki podczas prac przy garażu, na podjeździe czy z sąsiadami na świeżym powietrzu. Ta od ogrodu zarezerwowana jest na życie towarzyskie samych domowników i ich zaproszonych gości. Tutaj wychodzą drzwi tarasowe z dużego salonu i jadalni a także drugiego pokoju na parterze, który może być sypialnią rodziców. Całe piętro z trzema sypialniami można zaaranżować dla dzieci, tym bardziej, że duże łazienki są zarówno na parterze jak i na poddaszu. Na poddaszu można też zaaranżować dużą przestrzeń szerokiego i dobrze doświetlonego z dwóch stron szerokim oknami umieszczonymi w facjatach na dachu. Ta przestrzeń to wartość dodana, którą szkoda zostawić tylko na funkcje komunikacyjne.

Dom z poddaszem użytkowym i antresolą

Dom zaprojektowany na planie zbliżonym do kwadratu i w dodatku swoimi gabarytami wpisującymi go w regularną bryłę sześcianu lub kuli to prawie energetyczny ideał. Taki w sumie jest DD408 Oleg bez garażu. Forma tego klasycznego domu z poddaszem użytkowym sprzyja oszczędności a ponadto zapewnia sporo komfortu przestrzennego, dzięki zastosowaniu podwyższonych ścianek kolankowych. Bezokapowy dach, kształt i rozmieszczenie okien nadają klasycznej formie nowoczesności. Modne jest też wykończenie elewacji w bielach i szarości tynkowanych ścian i czerni pokrycia dachowego.

Wnętrza też są bardzo nowocześnie zaaranżowane z antresolą nad salonem. To rozwiązanie sprzyja również rozprowadzeniu ciepła w całym domu. Przy zastosowaniu dużego grzejnika powierzchniowego w postaci klasycznego ogrzewania podłogowego w strefie dziennej parteru ogrzane powietrze poprzez antresolę dotrze szybko do pomieszczeń na poddaszu. Akumulacja ciepła w warstwie podkładu podłogowego pozwoli na długie jego wypromieniowanie i ogrzanie całego domu, łącznie w pokojami poddasza. W sypialniach wystarczą niewielkie grzejniki.

Na parterze prócz pomieszczeń strefy dziennej, w której wyjątkowo dużą przestrzeń zajmuje kuchnia znalazło się miejsce również na dodatkowy pokój-sypialnię. Jest też oczywiście łazienka i kotłownia. Dom wyróżnia się dużymi strefami zewnętrznymi z obszernym wgłębionym i częściowo zadaszonym podestem przed wejściem i dużym tarasem. Duże drzwi tarasowe zimą dostarczą też sporą dawkę ciepła w słoneczne dni. Drewniana pergola tarasowa zapewni cień i ograniczy nagrzewanie się domu latem.

Na poddaszu znalazło się miejsce na trzy sypialnie i łazienkę. Doświetlenie wnętrz zapewniają pionowe okna w ścianach szczytowych i okna dachowe, których część również zapewnia dodatkową dawkę światła do salonu, dzięki antresoli.

GL1474 Koliba New - czyli nowoczesna chyża

Dom w stylu karpackiej chyży

Region karpacki to dawna kraina pasterzy i rzemieślników. W całym regionie można spotkać charakterystyczne parterowe domy ze spadzistymi dachami naczółkowymi. Taką architekturę miały zarówno domy mieszkalne na wsiach, jak też szałasy budowane w miejscach letnich wypasów w górach. GL1474 Koliba New już swoją nazwą nawiązuje do tego typu architektury regionu naszych Beskidów. Przypomina trochę łemkowską chyżę we współczesnym murowanym wydaniu. Nawiązują do takiej architektury szerokie okapy i naczółki w ścianach szczytowych. W dachu zastosowano także tradycyjne jaskółki od ogrodu i niewielki naczółek wsparty drewnianymi belkami nad wejściem.

Ten dom kształtem nawiązuje do karpackiej architektury, ale materiałami wykończeniowymi całkowicie do współczesności. Nawet zastosowane w nim elementy drewniane, choć zwracają się ku tradycji, to w połączeniu ze szkłem i metalem tworzą modny nowoczesny akcent. Współczesny wygląd nadają także pionowe otwory okienne i duże przeszklenia.

Centralnym punktem we wnętrzu parteru jest kominek. Po jednej jego stronie znajduje się z salon z wyjściem na taras na szczytowej ścianie. Obok znajduje się połączona z salonem jadalnia, która jest także otwarta na obszerny hol. Położona nieco z boku kuchnia ze spiżarnią jest oddzielona od tych pomieszczeń otwartą ścianą. Listę pomieszczeń parteru zamyka pomieszczenie techniczne z kotłownią, toaletą i pralnią. Schody wyprowadzają na poddasze, gdzie po dwóch stronach znajdują się dwie sypialnie – jedna z balkonem. Pomieszczenia rozdziela duża łazienka i korytarz.

Willa nowoczesna z klasycznymi detalami

MG0338 Willa Anna Maria to propozycja dla osób marzących o okazałej, stylowej rezydencji z nowoczesnymi udogodnieniami. Ma nowoczesną formę i elementy stylistycznie nawiązujące do klasyki z dawnych lat. Są delikatnie boniowane ściany, niewielki wykusz okienny oraz okna z eliptycznymi zwieńczeniami oraz balkon z owalną balustradą wsparty na kolumnach. Do klasyki odwołują się też przenikające się bryły na fasadzie budynku. Ta kompozycja posłużyła do wtopienia fragmentu wysuniętego garażu, który dzięki temu zabiegowi stanowi integralną część budynku. Forma willi jest doskonałym połączeniem tradycji i nowoczesności. Klasyczne elementy nadają budynkowi elegancji i uroku.

Parter obejmuje otwartą przestrzeń dzienną z salonem, jadalnią i kuchnią, która jest pomieszczeniem przejściowym pomiędzy holem a jadalnią. Próg oddziela tę cześć od dużego salonu, nadając mu szczególnego i reprezentacyjnego charakteru. Duże okna schodzące do podłogi zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz i integrację z otaczającym ogrodem poprzez taras, którego część zacienia balkon. Na parterze znajduje się jeszcze gabinet, pokój gościnny, łazienka oraz wspomniany już garaż z dwoma stanowiskami i kotłownią.

Na piętrze zaprojektowano apartament rodziców z garderobą i pokojem kąpielowym. Dwie sypialnie dzieci z garderobami i łazienką, pralnię oraz duży pokój nad garażem, który może pełnić funkcję rekreacyjną lub zostać przekształcony w dodatkowe sypialnie. Projekt uwzględnia również niewielką piwnicę usytuowaną pod częścią domu.

Paproć - mały dom stodoła

Mały dom stodoła w nowoczesnej szacie

DS262 Paproć charakteryzuje się niezwykle prostą bryłą. Uwagę przykuwa jednak oryginalne wykończenie elewacji i dachu blachą falistą w kolorze brązu. Alternatywą wydaje się pokrycie ścian drewnianymi lamelami z pozostawieniem pokrycia dachu blachą falistą. W pionowe podziały wpisują się kształtem otwory okienne. Awangardowy wygląd ma fasada frontowa przepruta niewielkim kwadratowym okienkiem i wgłębionym prostokątnym gankiem z wejściem do domu. Podcięty narożnik od strony ogrodu z wspartym na żelbetowym słupie dachem dopełnia nowoczesnego wyglądu domu.

To dom parterowy, w którym nie przewidziano możliwości adaptacji poddasza. Duża część dzienna z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią jest oddzielona od dwóch sypialni pomieszczeniami sanitarnymi i technicznymi. Zastosowanie pionowych dużych otworów okiennych umożliwiło montaż drzwi tarasowych, dzięki którym z wielu pomieszczeń domu można wyjść bezpośrednio na ogród.

Dwie połączone stodoły

DS275 Katamaran już nazwą nawiązuje do swojej formy, która przypomina dwa kadłuby jachtu spięte krótkim łącznikiem. Dwie współczesne stodoły tworzące zespół różnią się wielkością, elementami wykończenia i rozplanowaniem wnętrz. Wykończenie elewacji obu domów łączy dwa piękne tradycyjne materiały: cegłę klinkierową i drewno. Większy kubaturowo dom ma elewacje wyłożone pierwszym z tych materiałów, mniejszy jest z zewnątrz oszalowany deskami w naturalnym kolorze drewna. „Kadłuby” spaja grafitowy dach z blachy łączonej na rąbek.

Obie części nie tworzą odrębnych zespołów mieszkalnych, a pomieszczenia w budynkach wzajemnie się uzupełniają funkcjonalnie. Mniejszy budynek to strefa dzienna, większy jest strefą mieszkalną, nocną i gospodarczą. Spina je łącznik, w którym umieszczone jest wejście do domu.

Większy budynek z ceglaną elewacją od frontu ma wkomponowany w parter garaż połączony z przedsionkiem w łączniku. Poza nim na tej kondygnacji znalazła się duża sypialnia – master bedroom z własną łazienką i garderobą, toaleta i kotłownia połączona z garażem. W drugim mniejszym domu cały parter to wielka strefa dzienna otwarta aż po skosy dachu. Trzon kominkowy pośrodku pomieszczenia rozdziela kuchnię i jadalnię od salonu.

Poddasze w domu cegły to dwie sypialnie rozdzielone przestrzenią korytarza z garderobą, klatką schodową i dużą łazienką.

DS280 Agrest - dwulokalowy

Dom dwulokalowy – klasyka w typie stodoły

DS280 Agrest to budynek przypominający nieco nowoczesną stodołę. W jego bryle znajdują się dwa mieszkania – jedno na parterze, a drugie na poddaszu. Dodatkowa piwnica może być przestrzenią wspólną, gdzie jest strefa rozrywki oraz pomieszczenia techniczne dla całego budynku.

Ten projekt może być doskonałym przykładem dla rodziny z dziećmi oraz dziadków. Parter mogą wówczas zająć dziadkowie, natomiast piętro młodsze pokolenie. Dla oszczędności miejsca klatka schodowa, zapewniająca dostęp do obu lokali, umieszczona jest na zewnątrz budynku.

Koncepcja domu zakłada amfiladowe rozmieszczenie pomieszczeń w obu lokalach z dostępem za pośrednictwem korytarzy biegnących wzdłuż jednej z bocznych ścian. Strefa dzienna dolnej kondygnacji przylega do ściany szczytowej na końcu amfilady, dzięki czemu wchłania w swoją powierzchnię także końcówkę korytarza. Przed nią po kolei od wejścia leżą: łazienka, dwie sypialnie, kuchnia. Na poddaszu skosy zaburzają ten rytm. Zaplanowano dwa duże pomieszczenia rozdzielone częścią sanitarną, a w korytarz wbudowana jest kuchnia i garderoba z ciągiem kuchennymi szafą zagospodarowującą najniższe części.

Duży dom z płaskim dachem na stok

To dom, który otwiera się na widoki rozpościerające się z podcieniowego dużego balkonu na piętrze połączonego z tarasem na bocznej ścianie zaprojektowanej wzdłuż stoku. Górna i dolna kondygnacja EC409 są odwrócone o 90 stopni w stosunku do ciebie. Górna ze strefą dzienną rozciągnięta jest dłuższym bokiem wzdłuż skarpy, gdzie w najwyższym miejscu znajduje się z boku wejście do domu. W przedsionku i położonym dalej korytarzu zaplanowano miejsce na szafy. Jest tu z boku dodatkowa garderoba i drzwi do przechodniej spiżarni z bezpośrednim dostępem do kuchni. Strefę otwartego salonu i jadalni od kuchennej częściowo wydzielają schody na niższą kondygnację. Duże przeszklenia z szerokimi drzwiami prowadzą na wspomniane już zadaszony balkon i boczny odkryty taras.

Na dolnej kondygnacji są cztery sypialnie, w tym jedna duża master bedroom z garderobą i osobną łazienką. Całe ściany sypialni od strony ogrodu wypełnia przeszklenie z wyjściami na taras Jest tu też druga łazienka oraz pomieszczenia techniczne.

Dom przyszłości HK86

Dom parterowy w stylu przyszłości

HOMEKONCEPT 86 to nowoczesny dom parterowy o futurystycznej minimalistycznej bryle. Prosty, geometryczny kształt z płaskim dachem i minimalistyczną estetyką przyciąga wzrok wielbicieli współczesnej architektury. Powstał na planie prostokąta, a jego forma łączy elegancję z nowatorskim podejściem do przestrzeni. Elewację wykończono w klasycznym zestawieniu bieli, czerni i intensywnego brązu drewna, podkreślając jego modernistyczny charakter.

To oaza nowoczesności, spokoju i harmonii z naturą w niezwykłym designerskim stylu.

W projekcie wyróżniają się dwa elementy: wiata garażowa osłonięta ażurową ścianą oraz imponujący, ponad 40-metrowy taras z zewnętrzną kuchnią. Taras, otwierający się na ogród przez panoramiczne przeszklenia, stanowi przedłużenie strefy dziennej i serce życia domowego.

Wnętrze to otwarta przestrzeń salonu, kuchni i jadalni, uzupełniona klimatycznym kominkiem. Po przeciwnej stronie znajdują się sypialnia, łazienka i dwa pomieszczenia gospodarcze. Kameralna balia ogrodowa dopełnia całości, tworząc prywatną strefę relaksu. W przestrzeni domu wygospodarowano aż dwa miejsca do przechowywania np. sprzętów sportowych i rekreacyjnych – pomieszczenie gospodarcze dostępne od frontu oraz schowek przy strefie ogrodowej.

Piętrowa willa z dużym tarasem

To dom, który jest niemal kopią prostych modernistycznych willi sprzed lat, przynajmniej od strony wejścia, bo ogrodowa część dzięki pionowym i poziomym wąskim oknom to czysta współczesność. DS272 Trawertyn tworzą dwie przenikające się bryły prostopadłościenne, dzięki którym powstał na piętrze obszerny taras, tak charakterystyczny element domów z okresu modernizmu. Niższa z brył wnika głęboko w piętrową część, co uwidoczniło wcięcie w elewacji frontowej wykorzystane, jako zadaszenie nad strefą wejścia. Przenikanie się brył podkreślone jest odmiennym kolorem wykończenia ścian zewnętrznych – biel tynku kontrastuje z szarością płyt z betonu architektonicznego.

Na parterze znajduje się otwarta strefa dzienna z salonem, kuchnią oraz jadalnią. Salon został zaprojektowany od frontu, dzięki czemu projekt idealnie wpasuje się na działkę z wjazdem od południa. Na parterze znajduje się również toaleta oraz pomieszczenie gospodarcze z funkcja kotłowni. Strefa nocna została zaprojektowano na piętrze i składa się z dwóch sypialni oraz ogólnodostępnej łazienki. Główna sypialnia ma wyjście na taras, zaprojektowany nad częścią dzienną. Na parterze strefę wypoczynkową na świeżym powietrzu tworzy taras biegnący wzdłuż dwóch ścian budynku.

