Tych pięć prostych projektów domów w różnych stylach doskonale oddają sens określenia „małego białego domku”. Nie zajmują wiele miejsca i będą pasować na każdą działkę, szczególnie taką o niewielkich rozmiarach.

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Mały dom tradycyjny z poddaszem użytkowym

Projekt MG0182 Mikrus już swoją nazwą doskonale oddaje swoją wielkość. Niewielka powierzchnia zabudowy kryje jednak pomysłowe rozwiązania w postaci podwyższonej ścianki kolankowej i dachu o dużym kącie nachylenia połaci, dzięki którym zyskuje dużą powierzchnię użytkową na poddaszu. Klasycznej bryle z dwuspadowym dachem nowoczesnego charakteru nadają płaskie antracytowe dachówki. Przedłużone fragmenty okapu na połaciach po obu stronach pełnią funkcję zadaszeń nad tarasem i wejściem.

Na parterze większość powierzchni zajmuje obszerna, część dzienna z kuchnią, jadalnią i salonem otwartym na taras. Zaraz przy wejściu zznalazło się miejsce na łazienkę po jednej i kotłownię po drugiej stronie. Wyeksponowane na część dzienną schody prowadzą na poddasze. Jest tam naprawdę dużo miejsca i zmieściły się aż trzy sypialnie i duża łazienka. Powierzchnia jest wyjątkowo obficie doświetlona przez duże okna w ścianach szczytowych i dodatkowe w połaciach.

Mały dom tradycyjny z nowoczesnymi dodatkami

AN1515 Malik ma tradycyjną prostą formę z dachem dwuspadowym, ale wyróżnia się ciekawymi akcentami w postaci panoramicznych dużych okien, barierek ze stali nierdzewnej w pionowych oknach poddasza czy pokrycia z czarnych płaskich dachówek. Biały tynk na elewacjach urozmaicają ciemnoszare wykończenie ścian i daszku przy wejściu i drewniane wykończenia wokół okien.

Strefa dzienna nie zdominowała całego parteru. Otwarta przestrzeń niewielkiej kuchni, jadalni i salonu zajmuje prawą stronę domu. Po lewej znajduje się pokój, łazienka i kotłownia, która częściowo wykorzystuje miejsce pod schodami. Na poddaszu znalazło się miejsce dla trzech sypialni i łazienki. Wszystkie pomieszczenia są doświetlone dużymi pionowymi oknami w ścianach szczytowych i czterema połaciowymi – chociaż w zasadzie mogłoby zostać tylko jedno z nich znajdujące się bezpośrednio nad schodami.

Dom w typie małej kamieniczki

DD1493 Grab z garażem zmieści się na niewielkiej działce w mieście. Swą architekturą wkomponuje się doskonale w miejski krajobraz, ale swą klasyczną bryłą nie będzie odstawać od innych domów na przedmieściach czy na wsi. Charakterystycznym elementem jest bezokapowy dach z krawędziami zlicowanymi nawet ze ścianami szczytowymi. Elegancji dodają budynkowi proste narożne bonie i okrągłe okienko w szczytowej ścianie. Oba elementy elewacji nasuwają skojarzenie z dawnymi willami.

Dom posadowiony jest jest na wysokiej podmurówce, która mieści podpiwniczenie, gdzie znajduje się garaż, do którego może prowadzić wjazd prosto z ulicy. Wysokie ścianki kolankowe i stromy dach pozwalają pomieścić spore poddasze.

Dom ma podpiwniczenie pod całą powierzchnią zabudowy. Oprócz garażu są tu jeszcze dwa duże pomieszczenia – jedno może być kotłownią i pralnią a drugie można wykorzystać na jakąś domową rozrywkę lub warsztat. Z garażu przez korytarzyk można przejść schodami do części mieszkalnej. Po prawej stronie schodów znajduje się otwarta przestrzeń części dziennej, po lewej jest hol prowadzący od garderoby i wejścia w ścianie szczytowej, łazienka i pokój, który może być dodatkową sypialnia. Na wysokim poddaszu są trzy sypialnie i łazienka – doświetlenie z wysokich okien w szczytowej ścianie, dodatkowe okienko dachowe zwiększa dawkę dziennego światła w największej z sypialni.

Mała stodoła z wielkim przeszkleniem na ogród

C365a Przejrzysty – wariant I to dom parterowy z możliwością zaadoptowania poddasza. Zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta. Może w ten sposób wpisać się w działkę o niewielkiej głębokości Dom ma prostą bryłę o modnej formie współczesnej stodoły. Biało brązowe elewacje harmonizują z pokryciem z białej blachy z arkuszy połączonych na rąbek.

Wnętrze jest podzielone na dwie strefy. W części od frontu po lewej stronie wejścia znajduje się kotłownia, kuchnia i łazienka a po prawej jedna z sypialni – obok znajduje się też druga łazienka przylegająca także do kolejnej sypialni należącej już do drugiej, ogrodowej strefy domu. Tę część od ogrodu zdominowały ogromne przeszklenia przeszklenia zajmujące całą ścianę w salonie, wspomnianej sypialni i kolejnym pokoju, który może pełnić rolę sypialni lub gabinetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu domownicy mogą cieszyć się słońcem i widokiem ogrodu przez cały rok. W okresie letnim wnętrze można łatwo powiększyć o taras, tworząc tam drugi salon czy jadalnię pod chmurką. Atrakcyjność tarasu zwiększa cofnięcie przeszklonej ściany co pozwoliło na jego zadaszenie.

W korytarzu zarezerwowane jest miejsce na schody na poddasze. Jest tutaj sporo miejsca na dodatkowe pomieszczenia, np. dwie sypialnie i łazienkę. Można też przeznaczyć tę część domu na inne cele, np. domową rozrywkę czy przestrzeń do rekreacji.

Nowoczesny dom parterowy

Zx138 Asd ma surową współczesną formę złożoną z dwóch przenikających się prostopadłościennych brył urozmaiconą od strony ogrodu potężną konstrukcją żelbetowej ramy. Proste bryły urozmaicają detale w postaci drewnianej okładziny elewacyjnej. Znaczne części elewacji zajmują duże przeszklenia, w większości w formie podwójnych drzwi tarasowych.

Charakterystycznym elementem jest taras rozciągający się z trzech stron domu. okalający cały dom. Jego osłonę stanowią pergola i żaluzje tarasowe zamontowane na żelbetowej ramie. Wyjście na zewnątrz prowadzi z każdego pokoju.

Główna część tarasu pod pergolą przylega do salonu, który jest częścią dużej strefy dziennej z jadalnią i otwartą kuchnią. Ta część domu jest oddzielona ścianą od strefy nocnej, gdzie znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki połączone korytarzem. Obok wejścia do domu zlokalizowana została kotłownia.

