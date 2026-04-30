Popularność dzięki pandemii i inflacji

Budowa domu letniskowego o powierzchni od 35 do 70 m² w Polsce od 2022 r. może być realizowana w uproszczonej procedurze – na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a dodatkowo także bez wymagania projektu budowlanego. Sprzedaż domów tego typu nakręciła pandemia.

– Ten okres pokazał ludziom, po pierwsze, że nie mają możliwości kontaktu z naturą, więc takie małe domki zyskały większą popularność, a po drugie potem inflacja spowodowała to, że ludzie zaczęli inwestować w kawałek ziemi i w jakąś nawet niewielką komercyjną małą budowlę, żeby nie topniało im na koncie. I tutaj prefabrykacja się sprawdziła, bo było szybko – mówi Michał Rybak.

Domek letniskowy – projekt budowlany zbędny

Domek letniskowy traktowany jest jako budynek rekreacji indywidualnej, czyli przeznaczony do okresowego użytkowania. W przypadku kiedy jest wolnostojący, parterowy o powierzchni zabudowy 35 – 70 m2 z rozpiętością elementów konstrukcyjnych do 6 m, wysięgiem wsporników – do 2 m nie wymaga projektu budowlanego. Dodatkowo liczba takich obiektów jest ograniczona – na każde 500 m² działki może przypadać jeden budynek.

Procedura zgłoszenia jest uproszczona – inwestor składa w urzędzie dokumenty, zawierające szkice lub rysunki, które może wykonać osoba bez uprawnień budowlanych. Budowę można rozpocząć bez oczekiwania na formalną zgodę, o ile urząd nie wniesie sprzeciwu. Nie ma także obowiązku zatrudniania kierownika budowy, choć odpowiedzialność za realizację inwestycji spoczywa wówczas na inwestorze.

Jeśli jednak jest to budynek rekreacji indywidualnej, ale ma powierzchnię zabudowy przekraczającą 70 m2, to bezwzględnie wymaga on projektu budowlanego, który wykonuje osoba z uprawnieniami.

Należy jednak pamiętać, że uproszczenie procedur nie zwalnia z obowiązku spełnienia wymagań planistycznych i technicznych. Inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub - w jego braku - z decyzją o warunkach zabudowy.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo uproszczeń przepisy zawierają pewne pułapki – błędne zgłoszenie lub niespełnienie wymogów formalnych może skutkować problemami na etapie kontroli budowlanej.

W praktyce budowa domu letniskowego na zgłoszenie jest szybsza i mniej sformalizowana niż tradycyjna procedura, ale jednak wymaga przygotowania dokumentacji i weryfikacji warunków inwestycji.

Dom letniskowy – drewniany szkielet prefabrykowany

Prefabrykowane domy jednorodzinne w Polsce i Europie najczęściej powstają w technologii szkieletu drewnianego, opartego głównie na drewnie iglastym. Konstrukcje ścian, stropów i dachów wykonuje się z drewna klasy C24 lub materiałów klejonych, takich jak KVH, BSH czy CLT. Surowiec jest suszony komorowo i czterostronnie strugany, a niekiedy dodatkowo impregnowany, co wpływa na jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

- To już nie jest dom, jeśli chodzi o drewno, jak budowano kiedyś. To jest drewno suszone, strugane, certyfikowane. Zupełnie inne niż drewno tartaczne, które będzie wysychało w trakcie użytkowania, wykrzywiało się, pękało, straciło swoje właściwości – mówi Michał Rybak.

Szkielet wypełnia izolacja cieplna, uzupełniona warstwami ochronnymi od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Całość zamykają membrany oraz poszycia z płyt drewnopochodnych, gipsowo-włóknowych lub cementowych, które poprawiają parametry cieplne i użytkowe przegrody.

Prefabrykowane elementy mogą być wykańczane różnymi materiałami – od tynków, przez okładziny ścienne i podłogowe, po dowolne pokrycia dachowe. Produkcja w kontrolowanych warunkach fabrycznych przekłada się na wysoką powtarzalność, jakość wykonania oraz dobre parametry energetyczne gotowych budynków.

Trzy miesiące i dom gotowy

W budownictwie prefabrykowanym znaczna część prac odbywa się w fabryce, gdzie powstają kluczowe elementy domu, takie jak ściany, stropy i części dachu.

Klienci, którzy zdecydowali się na wybór technologii prefabrykacji przy budowie domku rekreacyjnego mogą oczywiście realizować go w oparciu o projekt indywidualny, ale szybsza, prostsza i tańsza droga to skorzystanie z projektu z katalogu firmowego producenta. Można też wybrać projekt gotowy i zlecić producentowi wykonanie domu na podstawie dostarczonej dokumentacji tego typu. Projekty z katalogu są realizowane taśmowo, a firmy często nawet posiadają już wyprodukowane gotowe elementy, które tylko czekają na zamówienie. Klienci zdecydowani na zakup otrzymują sprawdzony już produkt, którego elementy powstały w kontrolowanych warunkach. Domy prefabrykowane z katalogu to wyrób seryjny, który kupuje się niemal tak samo jak pralkę, lodówkę czy samochód w salonie.

- Chcemy robić fajne projekty indywidualne, ale z tego względu, że chcemy też mieć z czego żyć, to chcemy produkować domy standardowe w procedurze na zgłoszenie między 35 a 70 m2, żeby zapewniać ciąg produkcyjny w fabryce – mówi Michał Rybak. - Proponujemy klientom domki w formie współczesnej stodoły. One są cały czas bardzo modne i popularne. Ludzi przyciągają forma, duże przeszklenia, otwarta przestrzeń wewnątrz. Dla jednej klientki zrealizowaliśmy dwa domki letniskowe na działce pod Częstochową. Umowa obejmowała realizację „pod klucz” – mówi Michał Rybak. – Po dwóch latach wróciła do nas i zamówiła dwa następne – dodaje.

Domy produkowane w fabryce są dokładnie sprawdzone i spełniają wszystkie wymogi narzucone aktualnymi przepisami. Oczywiście można w razie potrzeby wprowadzić modyfikacje w takim domu, które zatwierdza producent i ujmuje je sporządzona umowa.

Najlepiej jeśli umowa będzie zawierać nie tylko wyprodukowanie domu i jego montaż w stanie surowym, ale również wykonanie fundamentu (płyty) a także wykończenie do stanu deweloperskiego. Producenci preferują taki kompletny zakres prac, ponieważ mogą w ten sposób sprawować kontrolę i gwarantować jakość całego procesu inwestycyjnego. Istotne jest również w tym wypadku, że w ten sposób znacznie upraszcza i przyspiesza to całą budowę.

W zasadzie możliwe jest aby w ciągu 2-3 miesięcy od momentu podpisania umowy w wyznaczonym miejscu stanął domek letniskowy wykończony w stanie deweloperskim z zamontowanymi instalacjami. Oczywiście jest także możliwość wykonania przez firmę producencką prac wykończeniowych: malowanie, posadzki, wykładziny, biały montaż itp. ale to oczywiście wpływa na cenę i wydłuża inwestycję.

Finansowanie prefabrykowanego domu letniskowego

Inwestor zamawiając dom letniskowy z fabryki musi liczyć się z koniecznością poniesienia dużych wydatków w krótkim czasie, często w ciągu zaledwie kilku tygodni od złożenia zamówienia. Producenci oczekują zaliczek sięgających 60%. wartości inwestycji, co stanowi jedno z głównych wyzwań w finansowaniu tego typu budowy. Dla wielu osób barierą nie jest sama technologia, lecz właśnie konieczność szybkiego zaangażowania dużego kapitału.

Osoby planujące zakup prefabrykowanego domu letniskowego, które chcą skorzystać z kredytu powinny jak najwcześniej rozpocząć rozmowy z bankiem. Finansowanie takiej inwestycji jest możliwe, ale wymaga standardowego zestawu dokumentów, w tym projektu, kosztorysu, umowy z producentem, dokumentów potwierdzających prawo do działki. Kredyt jest wypłacany zwykle w transzach, jednak harmonogram banku nie zawsze odpowiada rytmowi prefabrykacji, w której znacząca część kosztów przypada na etap produkcji w fabryce. Dlatego inwestor powinien dysponować własną rezerwą finansową, która pozwoli pokryć zaliczki i ewentualne różnice między harmonogramem prac a wypłatą środków z banku.

W praktyce prefabrykacja wymaga dobrej organizacji finansowania i ścisłej współpracy z producentem. Banki najczęściej akceptują tę technologię, o ile dom jest trwale związany z gruntem, a dokumentacja i wycena nie budzą zastrzeżeń. Coraz większe znaczenie ma też energooszczędność budynku, która może ułatwiać uzyskanie korzystniejszych warunków kredytu.

