Prefabrykowany dom jednorodzinny – z czego powstaje?

Jednorodzinne domy prefabrykowane to domena technologii szkieletowej z drewna. W domach prefabrykowanych stosuje się niemal wyłącznie drewno iglaste. Jest to standard w całej Polsce i Europie. Elementy konstrukcyjne ścian, stropów i dachów wytwarza się z litego drewna konstrukcyjnego C24 lub drewna klejonego KVH, BSH lub CLT. Drewno użyte w tych konstrukcjach jest suszone komorowo, czterostronnie strugane, czasami wgłębnie impregnowane ekologicznymi środkami. To m.in. zapewnia konstrukcji bezpieczeństwo pożarowe, które potwierdzają również odpowiednie certyfikaty.

Jeśli kupujesz dom prefabrykowany od renomowanego producenta, możesz być pewien, że drewno spełnia wszystkie te parametry – jest to opisane w karcie technicznej i projekcie konstrukcyjnym. Z drewna wykonywana jest konstrukcja, którą wypełnia materiał izolacji cieplnej, uzupełniony o dodatkową warstwę od strony elewacji. Konstrukcję pokrywają membrany i folie oraz poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z płyt drewnopochodnych, gipsowo-włóknowych, cementowo-włóknowych i warstwowych, zapewniających jednocześnie izolację cieplną.

Panele szkieletowe są wykańczane dowolnym materiałem, np. tynkiem od środka i od zewnątrz, wylewką na stropie, dowolnymi materiałami okładzinowymi i posadzkowymi oraz dowolnym materiałem pokryciowym dachu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe oraz sam proces produkcyjny w kontrolowanych, stałych warunkach zapewniają budowę domów o najwyższych parametrach konstrukcyjnych i energetycznych.

Prefabrykacja – jaki projekt mogę wybrać?

Osoba, która decyduje się na dom w technologii prefabrykacji, ma całkowitą dowolność w wyborze projektu. W tej kwestii można skorzystać z:

domu z katalogu firmy produkującej domy – ograniczona liczba, ale skrócony do minimum okres realizacji,

projektu gotowego,

projektu indywidualnego.

W każdym z przypadków oczywiście należy dopełnić formalności zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Wiąże się to z przygotowaniem projektu zagospodarowania działki i złożeniem dokumentów w urzędzie. W przypadku projektu indywidualnego za projekt domu i zagospodarowania odpowiada najczęściej ten sam architekt. Przy projektach gotowych i domach z katalogu projekt zagospodarowania wykonuje na podstawie gotowej dokumentacji projektowej budynku inne biuro architektoniczne.

Dom prefabrykowany może wkroczyć w fazę realizacji po dopełnieniu formalności administracyjnych, w wyniku których można przystąpić do budowy (po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę lub po upływie ustawowego czasu przy zgłoszeniu). Urzędowe zgody będą też niezbędne w przypadku starań o kredyt.

Zazwyczaj, szczególnie w przypadku projektów gotowych i projektów indywidualnych, zachodzi potrzeba konsultacji architekta przygotowującego ostateczny projekt z firmą produkcyjną. W ich wyniku doprecyzowane zostaną szczegóły, które przystosują projekt do technologii prefabrykacji – przede wszystkim dotyczy to wymiarów poszczególnych elementów, przebiegu instalacji i materiałów wykończeniowych. Uzgodnienia na etapie projektowania pomiędzy konstruktorem w zakładzie a architektem pozwolą na znaczne skrócenie czasu w procesie inwestycyjnym.

Finansowanie i budowa… w fabryce

W prefabrykowanym budownictwie znaczna część procesu budowy przebiega pod dachem, w fabryce. To tam powstaje zasadnicza konstrukcja domu – ściany, stropy i elementy dachowe. Plac budowy zostaje w dużej mierze przeniesiony do hali produkcyjnej. Z tym związane są także znaczne wydatki, które inwestor musi ponieść w bardzo krótkim czasie. Są to sumy rzędu 200–400 tys. zł, a nawet więcej, w zależności od powierzchni domu, wpłacane w ciągu 2–3 miesięcy.

– Na początku przyjmowaliśmy zaliczki 40 proc., potem 50 proc., a teraz normą jest 60 proc. To duże sumy pieniędzy, bo to, co powstaje w fabryce, to w zasadzie dom w stanie surowym w częściach. I nie mówimy tu o 20 czy 50 tys. zł, a o setkach tysięcy – mówi Michał Rybak. – To są często oszczędności całego życia – dodaje. Potrzeba wydatkowania dużych sum pieniędzy naraz jest właśnie jednym z najważniejszych powodów, dla których prefabrykacja w budownictwie indywidualnym napotyka w Polsce na przeszkody. Większość inwestorów decyduje się na etapowanie i wznoszenie domu po kawałku, w miarę dostępności funduszy. Nie wszyscy decydują się na kredyt, a wielu po prostu nie stać na jego zaciągnięcie.

Połowa lub więcej kosztów budowy wydawana jest w ciągu kilku miesięcy od zamówienia. – To jest też odpowiedzialność, że klient powierza taką gotówkę i przez cały okres produkcji siedzi i tak naprawdę nie wie, gdzie te pieniądze są – mówi Michał Rybak. – Dlatego mamy bardzo ścisły kontakt z klientem. Wysyłamy mu zdjęcia z poszczególnych etapów produkcji, montaży wstępnych, aby pokazać, że dom już powstaje, chociaż na razie nie w miejscu docelowym. To z pewnością obniża poziom stresu – dodaje.

Duże pieniądze naraz – pomyśl o kredycie, przydadzą się rezerwy

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy kredytowej, powinny zaraz po wyborze technologii i ewentualnie producenta myśleć o formalnościach w banku. Większość banków w Polsce udziela kredytów hipotecznych na budowę domu jednorodzinnego w technologii prefabrykowanej lub modułowej. Jednym z warunków udzielenia takiego kredytu jest trwałe powiązanie domu z gruntem, co w przypadku domu jednorodzinnego jest oczywiste (wyklucza to kredytowanie domów mobilnych). Oczywiście podstawą, jak w innych przypadkach, jest zdolność kredytowa oraz wkład własny na poziomie 10–20 proc. wartości kredytu – działka budowlana może być uznana za wkład własny. Ważnym dokumentem ułatwiającym otrzymanie kredytu jest uzyskanie promesy kredytowej z 2–3 banków, która uwiarygadnia klienta.

Udzielenie kredytu będzie wymagało dokumentów: pozwolenia na budowę/prawomocnego zgłoszenia, projektu, kosztorysu, aktu własności działki, umowy z wykonawcą (lub producentem prefabrykatów) oraz harmonogramu prac.

Po uzyskaniu zgody wypłaty są realizowane w transzach (3–5). W przypadku budowy z elementów prefabrykowanych nie ma tradycyjnego etapowania i odstępów kilkumiesięcznych pomiędzy transzami. Budowa domu to przygotowanie fundamentu, produkcja elementów w fabryce, transport i montaż do stanu surowego lub od razu montaż do stanu deweloperskiego. Cały ten cykl zamyka się przeważnie w okresie kilku miesięcy. Gros kosztów pochłania proces budowy elementów w fabryce i producenci wymagają przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 40–60 proc. zaliczki. To największy problem, bo znaczna część banków trzyma się sztywnych etapów, np. fundament, stan surowy otwarty, zamknięty, wykończenie z zewnątrz, wykończenie wewnątrz. Może się to wiązać z zarezerwowaniem pewnych kwot poza kredytem, które w późniejszym terminie wyrównają kolejne transze. Trzeba liczyć się także z monitorowaniem postępów przez bank, który wysyła swoich pracowników na inspekcje inwestycji. Niektóre banki weryfikują też producentów domów i chętniej udzielają kredytów firmom, które mają już duże doświadczenie w tego typu technologii. Ostatnio także dużo uwagi przy kredytowaniu poświęca się wpływowi środowiskowemu inwestycji. Domy niskoenergetyczne o wskaźniku energii pierwotnej EP na poziomie poniżej 70 kWh/m²/rok mogą liczyć na preferencyjne stawki oprocentowania i niższe marże.

Procedura jest czasochłonna, ale w praktyce w 2026 r. zdecydowana większość instytucji nie stawia barier technologicznych poza standardowymi wymogami trwałości i wyceny rzeczoznawcy.

Fundamenty – trzeba poświęcić im dużo uwagi

Preferowanym rozwiązaniem dla budownictwa prefabrykowanego jest płyta fundamentowa. Łatwiej jest bowiem w tym wypadku zachować jednakowe wymiary w każdym miejscu, co jest jednym z istotniejszych elementów przy montażu. Technologia prefabrykowana nie dopuszcza dużych różnic wymiarowych, gdyż nie ma możliwości ich korygowania, a jeśli już, to wymaga to czasu i odpowiednich metod postępowania, które zwiększają koszt. Producenci często wymagają w umowie wykonania fundamentów, gdyż w ten sposób zabezpieczają się przed późniejszymi niespodziankami. Budowę można zrealizować oczywiście na każdym typie fundamentu, także na podpiwniczeniu, ale założeniem jest bardzo dokładne wykonanie fundamentów bez odchyłek wymiarowych.

Transport i montaż

W cenę domu jest wliczony oczywiście transport elementów na plac budowy, a także ich montaż. – Oferujemy klientowi usługę kompleksową – stan deweloperski to absolutne minimum. Współpracujemy też z biurami, które zajmują się wyposażeniem domów. Myśleliśmy też, żeby montaż powierzać firmie zewnętrznej, ale zrezygnowaliśmy z tego, bo chcemy mieć pełną kontrolę od wyprodukowania po zestawienie elementów na placu budowy w całość. To musi być zrobione dobrze i dokładnie, zgodnie ze sztuką. Mamy też firmę podwykonawczą od pokryć dachowych, elewacji zewnętrznej, a także od fundamentów. Okna i drzwi zamawiamy do naszych domów i albo montujemy je już w zakładzie, albo przyjeżdżają osobno i montujemy je na miejscu, na placu budowy. Dach też przyjeżdża w postaci całych paneli z ociepleniem, okładzinami i foliami, a nawet ołatowaniem przygotowanym pod wybrany materiał pokrycia dachowego – mówi Michał Rybak. – Dekarz musi sobie potem trochę tych łat dobić, bo przez połączenia paneli nie możemy wstawić kompletu – dodaje. Potem przychodzi montaż pokrycia z obróbkami, oknami dachowymi oraz wybrane przez klienta wykończenie ścian – tynk lub dowolna okładzina, np. deskowanie.

Oddajemy klientowi wykończony dom z zewnątrz w stanie deweloperskim, za który bierzemy pełną odpowiedzialność. Nasze elementy prefabrykowane wyposażamy też w kanały instalacyjne, żeby łatwiej było rozprowadzić kable i przewody. Możemy też zaoferować elementy z wciągniętymi przewodami elektrycznymi, ale to nie jest usługa w standardzie. Wszystkie etapy i elementy są wycenione. Od klienta zależy, czy skorzysta z naszego pośrednictwa, z innych naszych propozycji oraz z etapu wykończenia.

Wykończenie domu prefabrykowanego

Domy prefabrykowane i modułowe nie różnią się wizualnie od domów budowanych tradycyjnie. Do ich wykończenia stosuje się wszystkie dostępne na rynku materiały bez ograniczeń.

Inwestor najczęściej wykończenie robi we własnym zakresie, ale może je powierzyć również producentowi domu – większość ma w swojej ofercie ten etap. W przypadku budownictwa modułowego wykończenie jest nawet częścią procesu produkcji, a na plac budowy przyjeżdżają już kompletnie wykończone lub wymagające niewielu prac moduły domu.

Prace wykończeniowe realizowane tradycyjnie mogą wydłużyć proces budowy.

