Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Oszczędność pieniędzy i nerwów?

„Dom od zaraz” to odpowiedź na potrzebę zamieszkania w naturze lub pod miastem – „(...) bez wydawania milionów złotych oraz tracenia czasu i nerwów na budowę domu” – czytamy w materiałach prasowych pracowni Z3Z ARCHITEKCI, która promuje nowy projekt biura.

Projekt można odpowiednio zaadaptować do konkretnej działki. Architekci przekonują, że budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł łatwo wpisać się w większość działek oraz odpowiadać na potrzeby przyszłych użytkowników. W kolejnym etapie domy będą produkowane w trzech dużych modułach i – wraz z wykończeniem i meblami – dostarczane na działkę transportem wielkogabarytowym. Elementy w jeden dzień ustawiane są na fundamencie i łączone ze sobą, tworząc kompletną, gotową do życia przestrzeń.

Autor: Z3Z ARCHITEKCI/ Materiały prasowe

Ideą projektu było stworzenie uniwersalnego, domu jednorodzinnego, który zapewni potrzeby mieszkaniowe rodziny z dziećmi ale także pary dając poczucie wygody i przestrzeni. Takiego, który nie będzie generował problemów i stresu związanego z budową dla jego przyszłych mieszkańców.

– mówią architekci. Dodają również, że aby dostosować projekt do różnych potrzeb i preferencji użytkowników, zdecydowali się opracować kilka wariantów domu – zarówno pod względem układów funkcjonalnych, jak i formy czy kolorystyki. Elewacje dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i grafitowym, wykończonych płytami elewacyjnymi.

Prostota: Trzy w jednym

Dom jest parterowy i złożony z wyraźnie wydzielonych trzech modułów: dwa główne z dachami spadzistymi tworzą mocny akcent geometryczny, natomiast łącznik z płaskim dachem spaja oba skrzydła funkcjonalnie i wizualnie. Architekci w swojej pracy powołują się na maksymę Louisa Henry’ego Sullivana – „forma wynika z funkcji”. „Trzymając się tych zasad, powstają proste, czytelne a zarazem piękne i niepowtarzalne formy” – przyznają.

Autor: Z3Z ARCHITEKCI/ Materiały prasowe

Dach ma zgrywać się z elewacją, dlatego pokryty jest blachą na rąbek w tym samym kolorze. Akcentem wybrzmiewającym na jednolitym tle są drewniane glify okienne, z bokami ściętymi pod kątem, które odpowiadają w projekcie za grę światła i cienia oraz - w założeniu - tworzą detal fasady.

Układ funkcjonalny domu

Projekt zakłada podział na trzy strefy: wejściową, dzienną oraz nocną. Łączna powierzchnia domu wynosi ponad 100 m² i została zaprojektowana tak, aby racjonalnie wykorzystać przestrzeń – obejmuje komfortową strefę dzienną, trzy sypialnie oraz dwie łazienki. Ważnym elementem domu jest częściowo zadaszony taras. Przestrzeń dzienna integruje trzy podstawowe funkcje: wypoczynkową, jadalnianą i kuchenną. Zlokalizowana w dalszej części budynku, doświetlona dużymi przeszkleniami, otwiera się na ogród.

Autor: Z3Z Architekci/ Materiały prasowe Dom od zaraz - Z3Z Architekci

Strefa nocna została odpowiednio oddzielona od dziennej, zapewniając prywatność oraz ograniczając przenikanie hałasu. Obejmuje trzy sypialnie, w tym główną sypialnię typu master. Pozostałe pokoje umożliwiają indywidualną aranżację, np. przekształcenie w gabinet. Sypialnie znajdują się w sąsiedztwie łazienek, co zwiększa funkcjonalność i wygodę codziennego użytkowania.

Z3Z ARCHITEKCI. Kim są?

Z3Z ARCHITEKCI to pracownia specjalizująca się w projektowaniu domów jednorodzinnych. „Wiele lat doświadczenia w tej dziedzinie pozwoliło wypracować sprawdzone i dość uniwersalne połączenia form i materiałów, które nie tylko dobrze ze sobą wyglądają, ale i przyciągają wielu chętnych na podobne domy” – deklarują architekci. Podkreślają, że to właśnie wcześniejsze realizacje i ich odbiór stały się bezpośrednią inspiracją do stworzenia projektu „Dom od zaraz”.

Jedną z realizacji, do której się odwołują, jest Dom Podmiejski. Od laureata srebrnej nagrody A’Design Award zaczerpnięto przede wszystkim kompozycję elewacji oraz zestawienie materiałów. Z kolei Dom Gwiazda, nominowany do nagrody Building of the Year przez ArchDaily, miał istotny wpływ na rozwój koncepcji łączenia brył – podobnie jak w omawianym projekcie, gdzie zestawiono kilka segmentów z dachami dwuspadowymi.

Architekci przywołują również Dom Wtopiony w Las, wyróżniony jako jeden z 50 najlepszych domów świata 2021 roku według ArchDaily. Ta realizacja pokazała im, jak dobrze w naturalnym otoczeniu sprawdzają się ciemne elewacje w połączeniu z drewnianymi akcentami, co znalazło swoje odzwierciedlenie także w najnowszym projekcie.