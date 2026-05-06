Najpopularniejszy w Polsce typ domu jednorodzinnego to dom parterowy z poddaszem użytkowym. Oszczędza miejsce, czas i pieniądze. Małe domy z poddaszem użytkowym mogą być zadziwiająco pojemne a dodatkowo także niezwykle oszczędne w eksploatacji. Zwarta bryła, dobra izolacja ścian i dachu, dobrej jakości okna oraz właściwy dobór źródła ciepła gwarantują niskie rachunki.

Te 10 tanich projektów domów na zgłoszenie, idealnych dla rodzin, które pragną zamieszkać w funkcjonalnej i przytulnej przestrzeni są idealne do spełnienia marzenia o własnym dachu nad głową. Projekty tych domów kosztują 3100 – 3900 zł. Ich budowę w stanie surowym zamkniętym wyceniono na ok. 200 tys. zł. Wykończenie z użyciem popularnych materiałów, ale nie z najwyższej półki to ok. 120 tys. zł.

Dom D339B

Dom o modnej bryle współczesnej stodoły został zaprojektowany z myślą o technologii drewnianej. Charakteryzuje się powierzchnią użytkową 94,47 m² i powierzchnią zabudowy 67,09 m².; może się zmieścić na działce mniejszej niż 300 m2. Projekt D339B przewiduje ogrzewanie pompą ciepła i rekuperację. Montaż paneli fotowoltaicznych zwiększa koszty budowy, ale ma szansę. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 40° ma tylko jedno połaciowe okno w wersji kolankowej, co obniża koszty wykonania dachu. Na dole znajduje się obszerna strefa dzienna z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią, sypialnia oraz łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu są trzy sypialnie – jedna z garderobą. Doświetlenie pomieszczeń poddasza zapewniają duże pionowe okna w ścianach szczytowych, łazienka ma dostęp do dziennego światła dzięki kolankowemu oknu dachowemu. Istnieje możliwość budowy w technologii prefabrykowanej/modułowej, co skraca czas realizacji nawet do 6 miesięcy.

Projekt AS257 Guen

To klasyczny niewielki dom z dwuspadowym dachem, którego wyróżnikiem są nowoczesne okna o dużych powierzchniach i zastosowanie modnej płaskiej dachówki w czarnym kolorze. Guen ma niewielką powierzchnię zabudowy, ale dzięki wysokiej ściance kolankowej oferuje bardzo przestronne i łatwe do zagospodarowania poddasze; zmieściło się także okno w ścianiefrontowej, które doświetla klatkę schodową. Zbyteczne okazały się okna dachowe, co zmniejsza koszty budowy dachu.

Parter podzielony na dwie strefy. W jednej jest przestronna strefa dzienna z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią, w drugiej pokój, który może być sypialnią lub gabinetem, łazienka i pomieszczenie techniczne z pralnią. Na poddaszu są trzy sypialnie i duża łazienka – wszystkie pomieszczenia doświetlają duże pionowe okna w ścianach szczytowych.

Atrakcyjności projektowi dodaje duży taras zacieniony częściowo pergolą.

Projekt domu MG24081 Poziomka

Poziomka to niepodpiwniczony dom parterowy z użytkowym poddaszem, idealny dla 3-4-osobowej rodziny. Posiada dwuspadowy dach z lukarnami, co dodaje mu uroku. Powierzchnia użytkowa wynosi 87,6 m². Dom może być budowany na wąskiej działce od 300 m². Na parterze znajduje się otwarta przestrzeń dzienna z salonem, kuchnią i holem, a także WC. Z salonu prowadzą przeszklone drzwi na duży taras. Na poddaszu mieszczą się trzy sypialnie i łazienka. Projekt przewiduje ogrzewanie gazowe, z możliwością zastosowania kominka jako alternatywnego źródła ciepła.

Domek AN1880 Celia Mini

Celia Mini to niewielki dom z poddaszem użytkowym dla 4 osób, charakteryzujący się dużą przestrzenią do przechowywania, praktycznym rozkładem pomieszczeń i doskonale doświetlonymi wnętrzami. Zmieści się na niewielkiej działce nawet o powierzchni 300 m2. Ma dwuspadowy dach, który jest prosty i ekonomiczny w budowie. Powierzchnia użytkowa wynosi 84,7 m². Strefa dzienna na parterze ma otwarty układ, powiększający się latem o taras. Na parterze znajduje się również obszerna sień z szafą wnękową, duża kotłownia z pralnią, druga łazienka oraz spory schowek pod schodami. Na piętrze, doskonale doświetlonym, mieszczą się trzy pokoje i duża łazienka. Może być wykonany w technologii murowanej lub prefabrykowanej/modułowej.

Dom AL001 Abel

Prosta bryła i nieskomplikowany dach oszczędzają koszty niskie koszty budowy oraz późniejszą eksploatacją, a dzięki funkcjonalnej organizacji wnętrza i efektywnie wykorzystanej przestrzeni dom ten posiada program użytkowy charakterystyczny dla dużo większych budynków. Abel doskonale sprawdzi się w budowie na wąskiej lub bardzo małej działce.

Na parterze zmieścił się salon wraz z otwartą kuchnią. Jest też duży wiatrołap, toaleta, dodatkowy pokój oraz kotłownia przewidziana na dwa rodzaje ogrzewania – gazowe i na paliwo stałe (pellet).

Na poddaszu są trzy sypialnie – największa z osobną garderobą, a także obszerna łazienka. Wysoka ścianka kolankowa powiększa dostępną przestrzeń użytkową poddasza, pozwalając na lepsze wykorzystanie miejsca pod skosami.

Projekt LMP26 Oslo

Oslo to niewielki domek w stylu skandynawskim, do którego nawiązuje też jego nazwa. Powierzchnia użytkowa wynosi 71 m², więc jest przeznaczony dla niedużej rodziny. Może być zbudowany na działce o powierzchni powyżej 320 m2. Duży kąt nachylenia dachu (45°) pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń na poddaszu.

Na parterze mieści się pokój dzienny z kominkiem, kącikiem wypoczynkowym, stołem jadalnianym i wydzieloną kuchnią, a także jedna sypialnia i łazienka z kotłem c.o. Na poddaszu znajdują się dwie sypialnie i garderoba.

AL018 Amigo

Projekt domu Amigo to niewielki domek z poddaszem użytkowym o prostej bryle i nieskomplikowanym dachu, co przekłada się na ekonomiczne koszty budowy i eksploatacji. Powierzchnia użytkowa wynosi 89,76 m². Na parterze znajduje się salon z otwartą kuchnią, wiatrołap, łazienka, dodatkowy pokój oraz kotłownia z możliwością wyboru ogrzewania gazowego lub na paliwo stałe (pellet, drewno). W salonie przewidziano miejsce na kominek. Na piętrze mieści się strefa nocna z 3 pokojami i łazienką. Projekt oferuje alternatywną wentylację mechaniczną z rekuperacją.

AN1771 Smyk Solo

To mały dom z użytkowym poddaszem w nowoczesnym stylu, przeznaczony dla 4 osób. Smyk Solo charakteryzuje się klasyczną bryłą z dwuspadowym dachem i rzutem zbliżonym do kwadratu. Elewacja łączy białe tynki z szarymi wstawkami i akcentami w kolorze ciepłego drewna. Powierzchnia użytkowa wynosi 78 m². Na parterze znajduje się przestronny salon z jadalnią i kuchnią, WC, kotłownia, wiatrołap i schowek. Na poddaszu mieszczą się trzy niewielkie sypialnie i łazienka.

AN1515 Malik

Malik to energooszczędny dom szkieletowy, idealny dla 4-osobowej rodziny. Projekt spełnia potrzeby rodziny i wpisuje się w nowoczesne trendy. Posiada prostą, zwartą bryłę z kalenicą równoległą do drogi dojazdowej i dwuspadowym dachem. Powierzchnia użytkowa to 80 m². Na parterze znajduje się otwarta strefa dzienna z kuchnią, niewielka sypialnia, łazienka i kotłownia z pralnią. W projekcie uwzględniono dwie łazienki i toalety. W salonie zaplanowano miejsce na kominek, a nad sypialniami dostępny jest strych.

AL120 Tomik

To budynek parterowy, którego rzut oparto na kwadracie, przykryty dachem czterospadowym. Nieskomplikowana bryła oraz prosta konstrukcja wpłyną niewątpliwie na niskie koszty budowy oraz późniejszej eksploatacji. Tomik to idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy marzą o własnym domu za rozsądne pieniądze. Dzięki funkcjonalnej organizacji wnętrza i optymalnie wykorzystanej przestrzeni w budynku zmieściły się: jasny salon, kącik jadalniany, otwarta kuchnia, w której zaprojektowano ciąg praktycznych blatów roboczych i możliwość ulokowania sprzętu w wysokiej zabudowie, dwa ustawne pokoje oraz łazienka. Centralnie położony kominek może się przydać zimą, jako dodatkowe źródło ogrzewania. W korytarzu znalazły się także schody opuszczane, prowadzące na sporych rozmiarów stryszek, który może posłużyć za dodatkową przestrzeń do przechowywania.

