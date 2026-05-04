Dzięki antresoli można wyeksponować elementy konstrukcji, np. drewnianej więźby dachu czy schodów. To pozwoli wyczarować wnętrze w stylu rustykalnym – z drewnem w roli głównej lub loftowym – z wystrojem ze stali. Do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz pasują elementy ze szkła. Efektowne podświetlenie stopni schodów, poręczy czy balustrad dodatkowo wzmocni efekt.

Antresola jest elementem, który trzeba uwzględnić w projekcie przed budową domu. Ten element powszechnie jest stosowany w wysokich wnętrzach, np. mieszkaniach i pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni. W domach jednorodzinnych to przede wszystkim dodatkowy element aranżacji, który urozmaica wnętrze.

Stodoła z domową strefą rozrywki na antresoli

Forma nowoczesnej stodoły to jeden z najmodniejszych trendów architektury. Prosta występująca w wielu wariantach jest szczególnie chętnie wybierana przez budujących domy jednorodzinne.

AP201 Hana 4 to jedna z wariacji na temat współczesnej stodoły. Do budynku głównego przylega prostopadłościenny garaż na dwa samochody. Prostotę formy podkreśla jednolity ciemnobrązowy kolor pokrycia bezokapowego dachu z arkuszy blachy łączonych na rąbek i ścian bocznych obłożonych szalowaniem z pionowych desek. Cofnięta w stosunku do obrysu domu ściana szczytowa udostępnia na całej szerokości elewacji szeroki taras. W jego wykończeniu dla kontrastu dominuje okładzina z jasnego drewna. Większą część ściany szczytowej tej części domu zajmują przeszklenia. Dostarczają one mnóstwo naturalnego światła do otwartej przestrzeni części dziennej sięgającej aż po skosy dachu. Szczyt po przeciwnej stronie jest wykończony podobnie jak ściany boczne. Tutaj także są widoczne duże okna doświetlające prywatną część parteru i położoną nad nim antresolę. Jest tutaj prawie 81 m2 do zagospodarowania na wszelkie rozrywki, które można „uprawiać” w domu. Ta powierzchnia obejmuje też miejsce pod skosami dachu, ale można je pomimo mniejszej wysokości też zagospodarować rekreacyjnie, np. umieszczając tam urządzenie do ćwiczeń wiosłowania, które nie wymaga wysokości. Powierzchni z normatywną wysokością 2,2 m jest tu też dużo bo prawie 50 m2.

Wszystkie inne funkcje domu mieści parter. Do wysokiej części z salonem, jadalnią i kuchnią przylega schowana pod antresolą część wejściowa z wiatrołapem, korytarzem, toaletą, spiżarnią połączoną z kuchnią oraz strefa prywatna. W zarezerwowanej dla domowników części są 3 sypialnie i łazienka. Listę pomieszczeń uzupełnia kotłownia przy garażu i toaleta w pobliżu wejścia.

Dom w stylu alpejskim

Łączy w sobie klasyczną formę architektoniczną i nowoczesne rozwiązania funkcjonalne aranżacji wnętrza. Budynek składa się z dwóch części przykrytych osobnymi dwuspadowymi połaciami dachowymi. Ta forma dachu w połączeniu z jej rozłożystością i proporcjami projektu DA020 Maja II upodabnia go do typowych współczesnych domów w krajach alpejskich. Dachówka ceramiczna w kolorze klasycznej czerwieni potęguje to stylistyczne wrażenie.

Dom ma nowocześnie zaaranżowane wnętrze z otwartą przestrzenią nad salonem sięgającą wewnętrznej powierzchni skosu dachu. Ta część razem z jadalnią i kuchnią znajduje się w części domu pod mniejszym dachem, który przykrywa także taras z zewnętrznym kominkiem. Na parterze obok wejścia i wiatrołapu jest kotłownia a zaraz za nią łazienka i toaleta. Z salonem sąsiaduje gabinet, za którym znajduje się duża sypialnia.

W szerszej części domu pod większym dachem znalazły się pozostałe pomieszczenia na parterze razem z jednostanowiskowym garażem oraz poddasze z antresolą, gdzie są dwie sypialnie i łazienka.

Nowoczesny dom parterowy w stylu willi

Projekty MG0587 Willa parterowa 4 ma nieco wyższy dach, dzięki czemu można w nim wygospodarować niewielką antresolę. To typ eleganckiej współczesnej willi przykrytej wielospadowym niskim dachem skośnym. W bryłach zmieścił się tu także dwustanowiskowy garaż.

Duża kuchnia z zabudową w dwóch ciągach i wyspą pośrodku sąsiaduje z dużą przestrzenią, w której obok siebie znajdują się część jadalna i wypoczynkowa. Wyspa pełni rolę małej jadalni na drobne posiłki w ciągu dnia, a poza tym jest też przestrzenią roboczą. Niestety, kuchnia nie ma bezpośredniego przejścia na taras co może nieco utrudniać letnie biesiady na świeżym powietrzu. Ten drobny mankament rekompensuje przy kuchni miejsce na spiżarnię.

W domu są trzy sypialnie i dwie łazienki. Jest także duży gabinet z małym tarasem – w razie potrzeby może stać się jeszcze jedną sypialnią.

Dość niskie poddasze podzielone jest na dwie strefy. Nad salonem i korytarzem znajduje się otwarta przestrzeń. Z przeciwnej strony jest antresola otwarta na część dzienną oraz korytarz i pokój.

M210e Jasna przestrzeń – wariant V

Dom tradycyjny z poddaszem użytkowym

Klasyczną bryłę tego domu urozmaicona uskok jednej z połaci dachu oraz nowoczesne formy okien. W projekcie M210e Jasna przestrzeń – wariant V postawiono na duże przeszklenia od zachodniej części, które doświetlają wnętrze, a jednocześnie nie znajdują się na widoku. Frontowa, południowa elewacja została uporządkowana podobnie jak w projekcie opisanym powyżej, czyli znajduje się tu węższa część strefy dziennej, wejście oraz garaż. Otwarcie na zachód i układ od południa to jedyne podobieństwa.

Zdecydowano się tutaj na ciekawe rozwiązanie – duży salon z jadalnią rozpięty jest na całej zachodniej ścianie domu. Zajmuje ją w całości od zewnątrz też taras, którego przedłużenia sięgają na północną i południową stronę. Niemal cała zachodnia, ściana szczytowa jest przeszklona, a o d tej strony nie ma także części poddasza, więc cała dzienna część domu to wysokie aż po skosy dachu i jasne wnętrze. Ta duża dawka zachodnich promieni słonecznych wpada też do otwartej kuchni, holu i korytarza na parterze oraz na antresolę i korytarz na poddaszu. Dzięki temu powstało na antresoli dodatkowe pomieszczenie wypoczynkowe z dobrym doświetleniem, w którym można się czuć jak w salonie na dole. Poddasze za antresolą to strefa nocna z sypialniami – dużą i dwoma mniejszymi, pralnią i łazienką.

Na parterze znalazło się miejsce dla kolejnej sypialni, toalety, łazienki i dużego pomieszczenia technicznego (kotłownia) z wyjściem na ogród i przejściem do garażu – można zrobić składzik na sprzęt ogrodowy.

Willa modernizująca

Budynki w tym stylu cechują prostopadłościenne formy, minimalizm i duże przeszklenia. DW141 Willa prestige 1 to duży, piętrowy budynek, który dzięki przeszkleniom niemal całych powierzchni ścian zewnętrznych wydaje się bardzo lekki i optycznie mniejszy. Nadwieszone piętro, wysunięty daleko prostopadłościan garażu i żelbetowa rama tworząca zadaszenie tarasu urozmaicają proste bryły, z których ukształtowano budynek.

Reprezentacyjny duży salon i jadalnia zajmują wzwyż obie kondygnacje. Duże przeszklenie na tarasie uzupełnia równie potężna szklana przestrzeń na piętrze zalewając dosłownie to przestronne wnętrze dziennym światłem. Z garażu wysuniętego na froncie willi prowadzą do środka dwa przejścia, co jest ciekawym rozwiązaniem. Jedno prowadzi najpierw obok spiżarni do kuchni drugie bezpośrednio do holu. Jest tutaj też mała łazienka i sypialnia.

Na piętro wyprowadzają schody, gdzie z antresoli prowadzą korytarze do trzech sypialni, łazienki i pralni oraz gabinetu z przeszkloną ścianą z widokiem na parter. Największa z sypialni ma dużą osobną łazienkę i obszerną garderobę. Dwie mniejsze sypialnie także mają małe osobne garderoby.

ZX204 jak dom z przyszłości

Futurystyczna willa

Zx204 zwraca uwagę efektownym rozmieszczeniem brył, z których został stworzony. Dzięki ich przesunięciom względem siebie uzyskano efekt lekkości. Dwustanowiskowy garaż schowany został w bryle parteru, a obok pod nadwieszoną bryłą piętra jest jeszcze miejsce na trzeci samochód; można to zadaszone, ale odkryte miejsce wykorzystać na inne cele. W projekcie zaproponowano dodatkową osłonę w postaci ruchomej ścianki lamelowej.

Mieszkalna część parteru podzielona jest na reprezentacyjną strefę dzienną i strefę pomocniczą z dwoma łazienkami, garderobą i sypialnią. Z salonu i sypialni są osobne wyjścia na taras częściowo przysłonięty pergolą zajmujący całą ogrodową część budynku.

Na piętrze uwagę przykuwa ogromny taras, na który wyprowadzają drzwi z jednej z trzech sypialni i łazienki. Jest tutaj też druga łazienka z dostępem z największej sypialni z zadaszonym balkonem od frontu.

Dwór z antresolą i poddaszem użytkowym

Styl wytwornej rezydencji w projekcie MG24091 Willa parkowa 10 podkreślają kolumnowy ganek, kształt i podziały okien i boniowane fragmenty ścian. Klasyczna prosta forma domu urozmaicona jest prostopadłościennym dużym garażem od frontu, który przypominać może dawny alkierz. Ozdobą elewacji ogrodowej jest wysoki i obszerny dach nad tarasem wsparty na kolumnach.

To bardzo obszerny dom, który pomieści nawet rodzinę wielodzietną w dawnym tego słowa znaczeniu. Na samym parterze są tu aż trzy sypialnie, dodatkowe cztery można urządzić na poddaszu. Przewidziano tu dwie łazienki i toaletę na parterze oraz łazienkę na poddaszu. Cała rodzina w ciągu dnia może spotykać się w obszernym otwartym wnętrzu salonu, jadalni i kuchni.

Ciekawym rozwiązaniem jest duża przejściowa kotłownia, która łączy garaż z domem poprzez wnękę z szafami w wiatrołapie.

Mały dom z poddaszem użytkowym, dużym tarasem i werandą

DS23841 Aksamitka 2 to nieduży, ale zadziwiająco pojemny dom. Na uwagę zasługuje zadaszony taras zajmujący prawie połowę powierzchni zabudowy. Przylega do niego na długości dwóch ścian część dzienna z dużym salonem, jadalnią i kuchnią oraz… sypialnia. Do domu wprowadza niewielka weranda przykryta dwuspadowym dachem. Wprowadza do domu niewielka sień i korytarz obok którego jest kotłownia i łazienka.

Schody z szerokiego korytarza prowadzą na poddasze z antresolą otwartą na część jadalną parteru. Na antresoli jest urządzona wspólna przestrzeń, gdzie można urządzić strefę domowej rozrywki – w projekcie jest wrysowany stół bilardowy. Są tu jeszcze dwie sypialnie oraz duża łazienka z częścią przeznaczoną na pralkę i suszarkę. Doświetlenie poddasza zapewniają okna w ścianach bocznych i przeszklenie trójkątnej dużej jaskółki w połaci dachowej.

A101 - prosta bryła, nowoczesne akcenty

Dom z poddaszem użytkowym i tarasem w narożniku

Taras umieszczony pod dachem w wygospodarowanej przestrzeni przez wcięcie narożnika to popularne rozwiązanie w domach jednorodzinnych. A101 W cieniu drzew (etap II) ma prostą klasyczną bryłę domu z dwuspadowym dachem. W jego przypadku wcięcie narożnika wydziela w parterze także część dzienną z otwartą kuchnią wydzieloną jedynie przez dużą wyspę. Przy kuchni jest też przechodnia spiżarnia z przejściem do przedsionka. Nad strefą dzienną jest otwarta przestrzeń aż po skosy dachu. Nieduży dom na parterze zmieścił jeszcze dwie sypialnie i łazienkę. Schody w korytarzu na wprost wejścia wprowadzają na poddasze z nietypową, bo zabudowaną antresolą. U góry jest tylko wąska przestrzeń, z której widać fragment salonu. Ściany boczne antresoli wygospodarowały więcej przestrzeni pod dachem, gdzie zaprojektowana została duża sypialnia z trzema łóżkami – nietypowe rozwiązanie współcześnie. Jest tu także łazienka.

Dom klasyczny z nowoczesnymi lukarnami

GL639 Aston to klasyczna bryła z dwuspadowym dachem urozmaiconym dużą prostopadłościenną lukarną od frontu i mniejszą podłużną o równie prostej formie od strony ogrodu. Te elementy w połączeniu z ich wykończeniem nadają klasycznej formie domu nowoczesny wygląd. Interesującym akcentem jest zastosowanie kamiennych okładzin na części elewacji podkreślających okna, narożniki i strefę wejścia.

Garaż został umieszczony w przylegającej do części mieszkalnej wąskiej dobudówce przykrytej osobnym dwuspadowym dachem, którego poddasze włączone jest do mieszkalnej części domu. Znajduje się tutaj największa z sypialni dobrze doświetlona szerokim oknem w ścianie szczytowej i oknami dachowymi – w sumie na poddaszu zmieściły się trzy sypialnie.

Lukarna od frontu powiększa przestrzeń użytkową jednej z sypialni natomiast mniejsza od ogrodu pełni funkcję doświetlenia salonu, otwartego ku górze po skosy dachu. Antresola dodatkowo urozmaica przestrzeń parteru. Prowadzą tam wprost z salonu odkryte schody, które stanowią część strefy dziennej parteru złożonej z kuchni, jadalni i salonu. Przedłużenie dzięki przeszklonej ścianie tworzy duży taras oddzielony z jednej strony żelbetową ścianką z żaluzjowym otworem, pełniącą rolę intymnej osłony. W centralnej części parteru znalazło się miejsce na dużą łazienkę. Pomiędzy przedsionkiem a kuchnią znalazła się przejściowa spiżarnia. W drugiej części parteru przylegającej do garażu jest pomieszczenie techniczne z kotłownią oraz dodatkowy pokój, który może pełnić rolę gabinetu.

Murator Remontuje #2: Malowanie ścian

